Ασπρόπυργος: Bρέθηκαν αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ να ξηλώνονται για σκραπ

Πώς κατέληξαν εκεί - Έφοδος της ΕΛΑΣ με συλλήψεις

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Λεωφορεία του ΟΑΣΘ βρέθηκαν να λεηλατούνται για σκραπ σε παράνομο διαλυτήριο στον Ασπρόπυργο.
  • Δύο άτομα συνελήφθησαν κατά την αστυνομική έφοδο στο διαλυτήριο.
  • Τα λεωφορεία είχαν ξηλωθεί πλήρως, με αφαίρεση λαμαρίνων και καλωδίων.
  • Τα οχήματα είχαν νοικιαστεί στον ΟΑΣΘ και πωλήθηκαν σε εταιρεία ανταλλακτικών μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης.
  • Η αστυνομία διερευνά την προέλευση των λεωφορείων και τη διαδικασία λεηλασίας τους.

Λεωφορεία του ΟΑΣΘ κατέληξαν από τη Θεσσαλονίκη να λεηλατούνται για σκραπ σε παράνομο διαλυτήριο στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου. Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο και πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα χθες το μεσημέρι.  

Ο Άρης Λάμπος κατέγραψε με την κάμερα του STAR τα διαλυμένα οχήματα και αποκάλυψε πώς βρέθηκαν εκεί. 

Τα συγκεκριμένα λεωφορεία πήγαιναν τους Θεσσαλονικείς στις δουλειές τους. Εδώ και ενάμιση χρόνο τα ξηλώνουν για σκραπ σε αυτή την αλάνα στα Νεόκτιστα Ασπροπύργου και κανείς δεν είχε ασχοληθεί μέχρι χθες. 

Ασπρόπυργος: Bρέθηκαν αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ να ξηλώνονται για σκραπ

Οι δράστες έσπασαν τα τζάμια των λεωφορείων. Στο εσωτερικό ξήλωσαν τα πάντα. Αφαίρεσαν λαμαρίνες, όπως επίσης καλώδια και άλλα εξαρτήματα, αχρηστεύοντας τελείως τα οχήματα. 

Οι αστυνομικοί έκαναν έφοδο στο παράνομο διαλυτήριο, που βρίσκεται δίπλα σε καταυλισμό Ρομά, και πέρασαν χειροπέδες σε δύο άτομα. 

Τουλάχιστον επτά διαλυμένα οχήματα που είχαν νοικιαστεί στον ΟΑΣΘ, όταν έληξε η σύμβαση, τα γύρισαν στην ιδιοκτήτρια εταιρεία στην Αθήνα και μετά πωλήθηκαν σε εταιρεία ανταλλακτικών. Η Αστυνομία ερευνά το πώς κατέληξαν στην αλάνα να λεηλατούνται. 

Στο σημείο, εκτός από λεωφορεία, πήγαιναν και αυτοκίνητα, τα οποία τα διέλυαν για να αρπάξουν εξαρτήματα. Μάλιστα, στον χώρο βρέθηκαν και δεκάδες μέτρα καλωδίων, από τα οποία αφαιρούσαν τον χαλκό. 

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