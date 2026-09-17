Κοζάνη: Θρήνος μετά την αυτοκτονία μαθήτριας μέσα σε σχολείο

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για τους μαθητές

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.09.26 , 19:02 Μητσοτάκης για Τουρκία: Δεν απειλούμε, αλλά δε δεχόμαστε απειλές
17.09.26 , 18:57 Ελεονώρα Μελέτη: Τα γενέθλια και το τρυφερό βίντεο με την κορούλα της!
17.09.26 , 18:50 Κοζάνη: Θρήνος μετά την αυτοκτονία μαθήτριας μέσα σε σχολείο
17.09.26 , 18:31 Μπερικόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Όλο μου παραπονιέται, "Tι μου φωνάζεις;"»
17.09.26 , 18:26 Υποχωρεί για δεύτερη συνεχή ημέρα η διεθνής τιμή του πετρελαίου
17.09.26 , 18:05 Νάξος: 16χρονη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της
17.09.26 , 18:05 Σταμάτης Κραουνάκης: «Όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω»
17.09.26 , 17:44 Eurovision: Νέο μποϊκοτάζ από την Ιρλανδία - Εκτός διαγωνισμού και το 2027
17.09.26 , 17:40 Ανοιχτό το στοίχημα της αυτοδυναμίας στις νέες δημοσκοπήσεις
17.09.26 , 17:14 Ο Τραμπ απειλεί με οικονομικό πόλεμο την ΕΕ για τη «Συμμαχία» με τον Καναδά
17.09.26 , 17:00 Αμαλία Κωστοπούλου: Για μικρές αγορές στο παντοπωλείο της γειτονιάς της
17.09.26 , 16:56 Γιοι και κόρες στο θέατρο ΕΛΕΡ
17.09.26 , 16:54 Δυο Μαύρα Πουκάμισα: Η κόρη γνωστού αθλητικογράφου παίζει στη σειρά
17.09.26 , 16:49 Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ανοίγει ξανά η πλατφόρμα για αιτήσεις
17.09.26 , 16:33 Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί
Κοζάνη: Θρήνος μετά την αυτοκτονία μαθήτριας μέσα σε σχολείο
Δέσποινα Βανδή: Τα λόγια αγάπης στην κόρη της για την ονομαστική της εορτή
Τζένη Μελιτά: Γιορτάζει τρία χρόνια γάμου με τον Σπύρο Μαργαρίτη!
Μαρία Μαζωνάκη: Ποια είναι η μικρότερη αδερφή του Γιώργου Μαζωνάκη
Θάνατος Μαζωνάκη: Στάματησε την απεργία πείνας ο γιατρός
Τραγωδία στην Κοζάνη: 16χρονη μαθήτρια έβαλε τέλος στη ζωή της σε σχολείο
Τρισάγιο για τα εννιάμερα του Μαζωνάκη: Τι δήλωσε στο Star ο πατέρας του
Μπερικόπουλος για Χάρις Αλεξίου: «Όλο μου παραπονιέται, "Tι μου φωνάζεις;"»
Νάξος: 16χρονη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της
Σταμάτης Κραουνάκης: «Όταν νιώσω ότι θα πεθάνω, θα το βουλώσω»
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
LEADERS 16.2.2026 – Καθηγητής Γ. Ατσαλάκης
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS 9.2.2026 – Καθηγητής Κ. Γρίβας
Συνταγματάρχης Π. Νάστος
LEADERS 2.2.2026 – Συνταγματάρχης Π. Νάστος
Τάσος Χατζαντώνης
LEADERS 26.01.2026 – Βατραχάνθρωπος Τ. Χατζαντώνης
Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
LEADERS 19.01.2026 – Αν. Καθηγητής Μ. Παπάζογλου
Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
LEADERS 05.01.2026 – Καθηγητής Ιωάννης Μάζης
Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
LEADERS 29.12.2025 – Ειδικός Κυβερνοασφάλειας Αθανάσιος Κοσμόπουλος
Γεωστρατηγικός Αναλυτής Ρ. Καλυβιώτης
LEADERS Ρ. Καλυβιώτης «Η Ελλάδα είναι μια μελλοντική αυτοκρατορία»
Ιωάννης Μπαλτζώης
Αντιστράτηγος Ι. Μπαλτζώης – «Τα νερά δεν είναι τόσο ήρεμα»
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος
Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος – «Να φτιάξουμε αντί casus belli»
Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Χρήστος Μπόνης)

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Αυτοκτονία μαθήτριας στο 1ο Γενικό Λύκειο Κοζάνης προκάλεσε θλίψη.
  • Η μαθήτρια ήταν υπό παρακολούθηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού.
  • Πέθανε από απαγχονισμό στις τουαλέτες του σχολείου.
  • Εκπαιδευμένοι καθηγητές επιχείρησαν ΚΑΡΠΑ και χρησιμοποίησαν απινιδωτή.
  • Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί θα στηρίξουν μαθητές και εκπαιδευτικούς μετά την τραγωδία.

Θλίψη έχει προκαλέσει Κοζάνη ο θάνατος μαθήτριας, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της εντός του 1ου Γενικού Λυκείου της πόλης. 

Τραγωδία στην Κοζάνη: 16χρονη μαθήτρια έβαλε τέλος στη ζωή της σε σχολείο

Η μαθήτρια βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού του σχολείου. Ωστόσο, σήμερα το πρωί, έβαλε τέλος στη ζωή της δια απαγχονισμού στις τουαλέτες της εκπαιδευτικής μονάδας. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, από την πρώτη στιγμή οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου κινητοποιήθηκαν και ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την παροχή βοήθειας στη μαθήτρια. 

 Παράλληλα, όταν χρειάστηκε, εκπαιδευμένος καθηγητής επιχείρησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα. 

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές της εκπαίδευσης θα βρίσκονται στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που βιώνουν την απώλεια. 

«Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών», σημειώνει η Σοφία Ζαχαράκη, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο θα παραμείνει δίπλα στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς. 

Η υπουργός εξέφρασε τα «ειλικρινή και βαθιά» συλλυπητήριά της στους γονείς, την οικογένεια και τους ανθρώπους που αγαπούσαν τη μαθήτρια. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΟΖΑΝΗ
 |
ΜΑΘΗΤΡΙΑ
 |
ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ
 |
ΑΠΑΓΧΟΝΙΣΜΟΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ασθενοφόρο
Ελλαδα
Νάξος: 16χρονη έπεσε από την ταράτσα του σπιτιού της
Μαζωνάκης: Έρευνα Για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Στους Γιατρούς
Ελλαδα
Υπόθεση Μαζωνάκη: Ερευνώνται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος οι δύο γιατροί
Χανιά: Ξέχασαν Παιδάκια Νηπιαγωγείου Σε Σχολικό Για 5 ώρες
Ελλαδα
Χανιά: Ξέχασαν παιδάκια νηπιαγωγείου σε σχολικό για 5 ώρες
Κοζάνη: Μαθήτρια Βρέθηκε Αναίσθητη Στο 1ο ΓΕΛ
Ελλαδα
Τραγωδία στην Κοζάνη: 16χρονη μαθήτρια έβαλε τέλος στη ζωή της σε σχολείο
Γιώργος Μαζωνάκης: Τι δείχνει το αρχείο του μηχανήματος
Ελλαδα
Αποκλειστικό Star: Το μηχάνημα κατέγραφε την πίεση του Μαζωνάκη στα ύψη
Νέα Επίθεση Σκύλου Της Οικογένειας Τσιτσιπά Σε 3 Άτομα
Ελλαδα
Νέα επίθεση σκύλου της οικογένειας Τσιτσιπά σε 3 άτομα- Μια γυναίκα στο ΚΑΤ
Θάνατος Μαζωνάκη: Η Ανάρτηση Του Ψυχοθεραπευτή
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: «Έχω υποστεί βιασμό», λέει ο ψυχοθεραπευτής
Κορυδαλλός: Σταμάτησε την απεργία πείνας ο γιατρός
Ελλαδα
Θάνατος Μαζωνάκη: Στάματησε την απεργία πείνας ο γιατρός
Τροχαίο Ποσειδώνος: Τρεις Νεκροί Και Δύο Τραυματίες
Ελλαδα
Τροχαίο Ποσειδώνος: Έκαναν live στο TikTok - Τρεις νεκροί
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top