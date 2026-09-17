Θλίψη έχει προκαλέσει Κοζάνη ο θάνατος μαθήτριας, η οποία έβαλε τέλος στη ζωή της εντός του 1ου Γενικού Λυκείου της πόλης.

Η μαθήτρια βρισκόταν υπό την παρακολούθηση ψυχολόγου και κοινωνικού λειτουργού του σχολείου. Ωστόσο, σήμερα το πρωί, έβαλε τέλος στη ζωή της δια απαγχονισμού στις τουαλέτες της εκπαιδευτικής μονάδας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, από την πρώτη στιγμή οι εκπαιδευτικοί και η διεύθυνση του σχολείου κινητοποιήθηκαν και ακολούθησαν την προβλεπόμενη διαδικασία για την παροχή βοήθειας στη μαθήτρια.

Παράλληλα, όταν χρειάστηκε, εκπαιδευμένος καθηγητής επιχείρησε να της κάνει ΚΑΡΠΑ, ενώ χρησιμοποιήθηκε και ο απινιδωτής που διέθετε η σχολική μονάδα.

Ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από όλες τις δομές της εκπαίδευσης θα βρίσκονται στο 1ο ΓΕΛ Κοζάνης, προκειμένου να στηρίξουν τους μαθητές και τις μαθήτριες, αλλά και τους εκπαιδευτικούς που βιώνουν την απώλεια.

«Σε τέτοιες ώρες, προέχει η φροντίδα, η διακριτικότητα και η προστασία των παιδιών», σημειώνει η Σοφία Ζαχαράκη, διαβεβαιώνοντας ότι το υπουργείο θα παραμείνει δίπλα στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς.

Η υπουργός εξέφρασε τα «ειλικρινή και βαθιά» συλλυπητήριά της στους γονείς, την οικογένεια και τους ανθρώπους που αγαπούσαν τη μαθήτρια.