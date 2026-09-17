ΔΥΠΑ: Οι προσωρινοί πίνακες για 1.000 θέσεις εργασίας

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Δημοσίευση προσωρινών πινάκων κατάταξης από τη ΔΥΠΑ για 1.000 θέσεις εργασίας.
  • Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ανέργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών.
  • Στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.
  • Οι υποψήφιοι μπορούν να βρουν την αίτησή τους στον πίνακα χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου.
  • Πληροφορίες για τη μοριοδότηση είναι διαθέσιμες μέσω της ίδιας διαδικασίας.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) δημοσίευσε την Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου τους προσωρινούς πίνακες κατάταξης και αποκλειομένων για το «Ειδικό πρόγραμμα απασχόλησης για 1.000 άνεργους πτυχιούχους ΠΕ και ΤΕ, ηλικίας 25-54 ετών στη ΔΥΠΑ».

Η δράση αφορά την κάλυψη 1.000 θέσεων πλήρους απασχόλησης στη ΔΥΠΑ από εγγεγραμμένους ανέργους, αποφοίτους πανεπιστημιακής και τεχνολογικής εκπαίδευσης, ηλικίας από 25 έως και 54 ετών. Στόχος είναι η άμεση ενίσχυση της απασχόλησης πτυχιούχων ανώτατης εκπαίδευσης.

Οι υποψήφιοι μπορούν να εντοπίσουν την αίτησή τους στον προσωρινό πίνακα κατάταξης χρησιμοποιώντας τον αριθμό πρωτοκόλλου. Μέσω της ίδιας διαδικασίας ενημερώνονται για τη μοριοδότηση που έλαβαν.

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