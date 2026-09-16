Στο τρισάγιο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο βρέθηκε η αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

Ο σύντροφος της Βάσως Μαζωνάκη, Δημήτρης Μακρυνιώτης

Η Βάσω φορτισμένη από την απώλεια του αδελφού της, βρέθηκε στον χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί και αρκετοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν και να αφήσουν ένα λουλούδι ή ένα μήνυμα στη μνήμη του.

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Βάσω στο τρισάγιο

Μάλιστα, κάποια στιγμή πλησίασε τους συγκεντρωμένους θαυμαστές και τους ζήτησε με διακριτικό τρόπο να της δώσουν λίγο προσωπικό χρόνο.

«Σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο να μείνω μόνη μου», τους είπε.

Η στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα του Star.gr, με τη Βάσω Μαζωνάκη να προσπαθεί να διαχειριστεί τη συγκίνηση και τη δύσκολη αυτή ημέρα για την οικογένειά της.

Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο τρισάγιο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια. Η παρουσία του ήταν διακριτική, καθώς στάθηκε κοντά στη Βάσω και την οικογένειά της.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου