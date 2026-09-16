Η Βάσω Μαζωνάκη στο τρισάγιο του αδελφού της - Τι ζήτησε από τον κόσμο

Όσα κατέγραψε η κάμερα του star.gr- Εκεί και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης

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Στο τρισάγιο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο βρέθηκε η αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.

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Η Βάσω  φορτισμένη από την απώλεια του αδελφού της, βρέθηκε στον χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί και αρκετοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν και να αφήσουν ένα λουλούδι ή ένα μήνυμα στη μνήμη του.

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Γιώργος Μαζωνάκης: Η Βάσω στο τρισάγιο

Γιώργος Μαζωνάκης: Η Βάσω στο τρισάγιο

Μάλιστα, κάποια στιγμή πλησίασε τους συγκεντρωμένους θαυμαστές και τους ζήτησε με διακριτικό τρόπο να της δώσουν λίγο προσωπικό χρόνο.

Με σκυμμένο κεφάλι ο Γιώργος Τσαλίκης στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη

«Σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο να μείνω μόνη μου», τους είπε.

Η στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα του Star.gr, με τη Βάσω Μαζωνάκη να προσπαθεί να διαχειριστεί τη συγκίνηση και τη δύσκολη αυτή ημέρα για την οικογένειά της.

Τι ζήτησε η Βάσω Μαζωνάκη

Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο τρισάγιο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια. Η παρουσία του ήταν διακριτική, καθώς στάθηκε κοντά στη Βάσω και την οικογένειά της.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου

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ΒΑΣΩ ΜΑΖΩΝΑΚΗ
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ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
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ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ
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