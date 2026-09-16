Στο τρισάγιο του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ' Νεκροταφείο βρέθηκε η αδελφή του, Βάσω Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά τον θάνατο του τραγουδιστή.
Πλήθος κόσμου στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη - Ακούνε τα τραγούδια του
Μαζωνάκης: Η κόντρα με την αδερφή του και ο εγκλεισμός στο ψυχιατρείο
Η Βάσω φορτισμένη από την απώλεια του αδελφού της, βρέθηκε στον χώρο όπου είχαν συγκεντρωθεί και αρκετοί θαυμαστές του Γιώργου Μαζωνάκη, θέλοντας να τον αποχαιρετήσουν και να αφήσουν ένα λουλούδι ή ένα μήνυμα στη μνήμη του.
«Μην το πείτε στη μαμά»: Γειτόνισσα του Μαζώ μιλά για τα παιδικά του χρόνια
Μάλιστα, κάποια στιγμή πλησίασε τους συγκεντρωμένους θαυμαστές και τους ζήτησε με διακριτικό τρόπο να της δώσουν λίγο προσωπικό χρόνο.
Με σκυμμένο κεφάλι ο Γιώργος Τσαλίκης στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη
«Σας παρακαλώ, δώστε μου λίγο χρόνο να μείνω μόνη μου», τους είπε.
Η στιγμή καταγράφηκε από την κάμερα του Star.gr, με τη Βάσω Μαζωνάκη να προσπαθεί να διαχειριστεί τη συγκίνηση και τη δύσκολη αυτή ημέρα για την οικογένειά της.
Στο πλευρό της βρέθηκε και ο Δημήτρης Μακρυνιώτης, ο οποίος έδωσε το «παρών» στο τρισάγιο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια. Η παρουσία του ήταν διακριτική, καθώς στάθηκε κοντά στη Βάσω και την οικογένειά της.
Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα ΓιαννοπούλουΔιαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.