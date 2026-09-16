«Δωσ’ το στον Γιώργο» - Η Καλλιμάνη άφησε ένα λευκό περιστέρι να πετάξει

«Άσε αυτό το περιστέρι για τον Γιώργο» είπε η τραγουδίστρια

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Βίντεο από το μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη/ star.gr

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Οι αποχαιρετισμοί στον Γιώργο Μαζωνάκη συνεχίζονται από καλλιτέχνες.
  • Η Ιουλία Καλλιμάνη αφιέρωσε ένα λευκό περιστέρι στη συναυλία της στο Κατράκειο.
  • Η κίνηση αυτή καταγράφηκε σε βίντεο και δημοσιεύτηκε στο TikTok.
  • Η Καλλιμάνη ζήτησε από ένα κορίτσι να αφήσει το περιστέρι ελεύθερο για τον Μαζωνάκη.
  • Το περιστέρι πέταξε στον ουρανό, συμβολίζοντας τον αποχαιρετισμό στον καλλιτέχνη.

Οι αποχαιρετισμοί στον Γιώργο Μαζωνάκη συνεχίζονται, με ανθρώπους από τον καλλιτεχνικό χώρο να βρίσκουν διαφορετικούς τρόπους για να εκφράσουν τη συγκίνησή τους και να τιμήσουν τη μνήμη του.

Ανάμεσα σε αυτούς, ο Γιάννης Χαρούλης, που αναφέρθηκε σε ένα από τα τελευταία βίντεο που είδε από εμφάνιση του τραγουδιστή, αλλά και η Ιουλία Καλλιμάνη, η οποία θέλησε να κάνει μια ιδιαίτερα συμβολική κίνηση στη συναυλία της στο Κατράκειο, στη γειτονιά όπου μεγάλωσε ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Μια από τις πιο τρυφερές στιγμές της βραδιάς καταγράφηκε σε βίντεο και στη συνέχεια, δημοσιεύτηκε στο TikTok. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας, η Ιουλία Καλλιμάνη πήρε ένα λευκό περιστέρι που κρατούσε ένα μικρό κορίτσι και του ζήτησε να το αφήσει ελεύθερο, αφιερώνοντάς το στον Γιώργο Μαζωνάκη.

«Άσε αυτό το περιστέρι για τον Γιώργο... Δωσ’ το, μωρό μου», είπε χαρακτηριστικά η τραγουδίστρια, σε μια συμβολική στιγμή γεμάτη συγκίνηση.

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, το λευκό περιστέρι αφέθηκε ελεύθερο και πέταξε στον ουρανό πάνω από το Κατράκειο. Μια απλή, αλλά ιδιαίτερα φορτισμένη εικόνα, που λειτούργησε ως ένας ακόμη συμβολικός αποχαιρετισμός στον αγαπημένο Έλληνα καλλιτέχνη.

 

@eleftheriosgigour Η πιο όμορφη πιο συγκινητική πράξη Ιουλία Καλλιμάνη στη συναυλία στο Κατράκειο στη γειτονιά του Γιώργου Μαζωνάκη ελευθέρωσε μέσα απ’ τα χεράκια ενός μικρού κοριτσιού ένα λευκό Περιστέρι η ψυχή του πετάει ελεύθερη #mazonakis#iouliakallmani#@iouliakallimani_OFFICIAL @Michael Touratzidis ♬ πρωτότυπος ήχος - eleftheriosgigour

 


 

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ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΛΛΙΜΑΝΗ
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