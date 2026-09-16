Σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι ο Γιάννης Βαρδής μετά τον ξαφνικό θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη από ανακοπή καρδιάς, και τον αποχαιρέτησε με ένα βίντεο στο οποίο ερμήνευαν μαζί το τραγούδι «Μακριά μου να φύγεις».

Ο Γιάννης Βαρδής και η Νατάσα Σκαφίδα στο λαϊκό προσκύνημα για τον Γιώργο Μαζωνάκη/ Φωτογράφος: NDPPHOTO / ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ / ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ

Ο τραγουδιστής ανέφερε χαρακτηριστικά πως τις τελευταίες μέρες ο τραγουδιστής έχει στοιχειώσει τη σκέψη του αποκαλώντας τον μάλιστα και ωραίο τύπο.

«Γεια σου ωραίε τύπε. Γεια σου φίλε μου. Άφησε με να σε αποκαλώ έτσι. Γιατί πλέον όλοι έτσι σε αισθανόμαστε. Σαν κάτι δικό μας. Πλέον είσαι και θα είσαι κομμάτι στη ζωή μας. Ανέτρεψες κάθε κατεστημένο στα πρότυπα και τα στερεότυπα που υπήρχαν για τον όρο λαϊκός τραγουδιστής. Τα διέλυσες, τα κατέστρεψες και έφερες κάτι νέο. Κάτι που μέχρι τότε κανείς δεν μπορούσε να το κάνει. Γιατί απλούστατα δεν ήμασταν εσύ. Τις τελευταίες μέρες με στοιχειώνει η σκέψη σου. Δεν μπορώ να σκεφτώ τίποτε άλλο και δεν μπορώ να ακούσω και τίποτε άλλο πέρα απ τα τραγούδια σου. Θα σε θυμόμαστε πάντα και θα ανταμώσουμε ξανά. Καλή δύναμη στην οικογένεια γιατί έχω βιώσει την απώλεια και ξέρω πολύ καλά πόσο πόνο έχει» έγραψε στη λεζάντα του βίντεο που δημοσίευσε στα social media o Γιάννης Βαρδής.