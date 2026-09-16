Φόρο τιμής στον Έλληνα και στον Δανό πιλότο που έχασαν τη ζωή τους στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια της μεγάλης πυρκαγιάς στην Ψάθα τον Αύγουστο, απέτισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σε μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές της ομιλίας της για την κατάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Παρούσα ήταν η μητέρα του Δανού πιλότου, η οποία κρατούσε φωτογραφία του γιου της μετά την αναφορά της προέδρου της Κομισιόν. Οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα.
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Διαβάστε παρακάτω τη δήλωση της Ούρσουλα φον ντρε Λάιεν:
«Τον Ιούλιο πραγματοποίησε πολλές επιτυχημένες αποστολές σε όλη την Ελλάδα και στη συνέχεια επρόκειτο να κάνει ένα διάλειμμα, αλλά η κατάσταση έκτακτης ανάγκης βρισκόταν στο αποκορύφωμα. Έτσι, ο Ρούνε αποφάσισε να μείνει. Λίγες ημέρες αργότερα, ενεπλάκη σε ένα τραγικό δυστύχημα μαζί με τον αξιωματικό - σύνδεσμο πυρόσβεσης. Τόσο ο Ρούνε, όσο κι ο αξιωματικός σκοτώθηκαν. Πέθαναν ως ήρωες».
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Μετά την αναφορά της προέδρου της Επιτροπής, οι ευρωβουλευτές σηκώθηκαν όρθιοι και χειροκρότησαν για αρκετή ώρα, αποτίοντας φόρο τιμής στους δύο πιλότους.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.