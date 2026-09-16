Σημαντικές ανακοινώσεις επεφύλασσε η σημερινή ομιλία της επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φον ντερ Λάινεν, στο πλαίσιο της «Κατάστασης της Ένωσης». Μιλώντας στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, η πρόεδρος φον ντερ Λάιεν παρουσίασε το πλαίσιο στο οποίο θακινηθεί η Ένωση, σε μία σειρά από ζητήματα.

Ειδικά, για την άμυνα και την αυξανόμενη ένταση με τη Ρωσία, η Πρόεδρος της Κομισιόν πρότεινε τη δημιουργία ενός μηχανισμού που θα λειτουργεί συμπληρωματικά προς το «Άρθρο 4» του ΝΑΤΟ.

Όταν ενεργοποιείται από ένα κράτος μέλος, όλα τα κράτη μέλη θα συγκαλούνται για να συντονίσουν μια ευρωπαϊκή απάντηση, να αποτρέψουν περαιτέρω κλιμάκωση και να μετριάσουν τις επιπτώσεις. Και πιστεύω ότι πρέπει να προχωρήσουμε ακόμη περισσότερο», προανήγγειλε η Φον Ντερ Λάιεν.

Για επιθέσεις Ρωσίας με ντρόουνς: «Δεν πρέπει να τρέφουμε αυταπάτες για το τι συμβαίνει εδώ: οι υβριδικές απειλές που αντιμετωπίζει η Ευρώπη είναι όλο και λιγότερο «υβριδικές» και όλο και λιγότερο «απειλές» — με την έννοια ότι μετατρέπονται σε πραγματικές, άμεσες ενέργειες. Κυβερνοεπιθέσεις ή δολιοφθορές, εμπρησμοί ή εισβολές μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Κλιμακώνονται καθημερινά. Επομένως, καθώς αυξάνεται το επίπεδο της απειλής, πρέπει να αυξάνεται και η ετοιμότητα της Ευρώπης», είπε.

Γι' αυτόν τον λόγο δεσμεύθηκε ότι θα προτείνει, από κοινού με τον Ύπατο Εκπρόσωπο, μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική ασφάλειας. Στο ίδιο πλαίσιο, θα παρουσιάσουν και ένα νέο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Ασφάλειας. «Η ανάγκη είναι επιτακτική και η αρχή απλή: η ασφάλεια της Ευρώπης είναι αδιαίρετη», είπε.

Επίσης, πρότεινε ένα νέο ευρωπαϊκό μέσο για την ενίσχυση των στρατηγικών μέσων υποστήριξης και ενίσχυσης επιχειρησιακών δυνατοτήτων (strategic enablers) για μεγαλύτερες παραγγελίες για τη βιομηχανία μας, μεγαλύτερη διαλειτουργικότητα και περισσότερες οικονομίες κλίμακας.

«Δεν χωρά αμφιβολία: η Ευρώπη θα υπερασπιστεί κάθε τετραγωνικό μέτρο του εδάφους της», κατέληξε.

