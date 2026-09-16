Θεσσαλονίκη: Ξυλοδαρμός 17χρονου έξω από σχολείο

Νέο περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων σημειώθηκε στη Θεσσαλονίκη, αυτή τη φορά έξω από σχολικό συγκρότημα στα Πεύκα. Ένας 17χρονος μαθητής δέχθηκε επίθεση από συμμαθητές του το μεσημέρι της Τρίτης, τραυματίστηκε και χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 13:00, έξω από το 1ο ΓΕΛ Πεύκων. Ο 17χρονος φέρεται να δέχθηκε αρχικά ύβρεις και στη συνέχεια επίθεση από δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 17 ετών.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι δύο συλληφθέντες, μαζί με ακόμη έναν συνομήλικό τους, εξύβρισαν τον 17χρονο και στη συνέχεια τον χτύπησαν, ενώ του πέταξαν και πέτρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.

Ο μαθητής μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Στη συνέχεια αποχώρησε από το νοσοκομείο.

Μετά την επίθεση, αστυνομικοί του Αστυνομικού Τμήματος Νεάπολης-Συκεών εντόπισαν και συνέλαβαν δύο ανήλικους, ηλικίας 16 και 17 ετών.

Η υπόθεση πήρε πλέον τον δρόμο της Δικαιοσύνης. Σε βάρος των δύο νεαρών ασκήθηκε ποινική δίωξη για σωματική βλάβη αδύναμων προσώπων, έργω εξύβριση και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Στη συνέχεια παραπέμφθηκαν με ρητή δικάσιμο στο αρμόδιο δικαστήριο ανηλίκων και αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη.