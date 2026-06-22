Bίντεο: Συμμορία 40 ανηλίκων επιτίθενται με ρόπαλα και μαχαίρια σε παιδιά!

Απίστευτες εικόνες σε κεντρική πλατεία του Περιστερίου

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμμορία 40 ανηλίκων επιτέθηκε με ρόπαλα και μαχαίρια σε άλλα παιδιά στο Περιστέρι.
  • Η αστυνομία συνέλαβε 7 από τους δράστες, ηλικίας 14-17 ετών, Έλληνες και Αλβανούς.
  • Οι ανήλικοι απείλησαν τους ντόπιους και προκάλεσαν πανικό στην περιοχή.
  • Κατασχέθηκαν όπλα, όπως σιδερογροθιές και μαχαίρια, κατά τη διάρκεια της αστυνομικής επιχείρησης.
  • Οι δράστες διέφυγαν σε ομάδες και αρκετοί παραμένουν ασύλληπτοι.

Συμμορία 40 ανηλίκων, με μαχαίρια, ρόπαλα και σιδερογροθιές, σκόρπισε τον τρόμο εχθές το απόγευμα στο Περιστέρι. Η αστυνομία πέρασε χειροπέδες σε επτά από αυτούς.

Βίντεο ντοκουμέντο που έφερε στο «φως» ο Μάνος Σωτηρόπουλος και το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star έχει καταγράψει τη συμμορία οπλισμένη με κάθε λογής αντικείμενα, να επιτίθενται σε άλλους ανηλίκους το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία Μακρυγιάννη. 

Επίθεση 40 ανηλίκων στο Περιστέρι

Όπως φαίνεται στα πλάνα, κρατούσαν ρόπαλα, μαχαίρια, καδρόνια, κράνη ακόμη και φτιάρια. Έτρεχαν και απειλούσαν πως θα σκοτώσουν τους «ντόπιους» ανήλικους της περιοχής. 

Επίθεση Περιστέρι

 Μια κοπέλα τους προσέγγισε και τους είπε να φύγουν για να μην υπάρξει κανένας τραυματισμός και τότε ένας εκ των «νταήδων» τη χτύπησε.  

Συμμορία 40 ανηλίκων έσπειρε τον τρόμο στο Περιστέρι

Γείτονες και περαστικοί άκουσαν φασαρία, γι΄ αυτό ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι ανήλικοι δράστες για να μην συλληφθούν χωρίστηκαν στα στενά. Μάλιστα, μια ομάδα 15 ατόμων έφυγε προς την οδό Νεμέας και μέχρι και αυτή την ώρα παραμένουν ασύλληπτοί.  

Σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε, στην κατοχή τους βρέθηκαν μια σιδερογροθιά, ενώ φαίνεται πως είχαν κρύψει κάτω από ένα αυτοκίνητο ένα κουζινομάχαιρο, έναν σουγιά, μια κροτίδα με καρφιά και ένα ζευγάρι γάντια μηχανής. 

Από τους περίπου 40 δράστες, οι αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ που έφτασαν στο σημείο κατάφεραν να περάσουν χειροπέδες σε 5 Έλληνες ηλικίας 17, 16, 15 και 14 και δύο Αλβανούς ηλικίας 17 και 16 ετών. Κατηγορούνται όλοι για παράβαση του νόμου περί όπλων.  

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star 

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