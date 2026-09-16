Στο Γ’ Νεκροταφείο, όπου έχει ταφεί ο Γιώργος Μαζωνάκης, βρέθηκε σήμερα ο Γιώργος Τσαλίκης.

Με σκυμμένο το κεφάλι και εμφανώς συγκινημένος, ο Γιώργος Τσαλίκης στάθηκε μπροστά στο μνήμα του Γιώργου Μαζωνάκη, λίγες ημέρες μετά το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο τραγουδιστή. Η εικόνα είναι ιδιαίτερα φορτισμένη. Γύρω από τον τάφο έχουν συγκεντρωθεί λουλούδια και σημειώματα που αφήνουν άνθρωποι οι οποίοι θέλησαν να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη με τον δικό τους τρόπο. Το άτυπο προσκύνημα συνεχίζεται, με φίλους, γνωστούς αλλά και θαυμαστές να περνούν από το σημείο.

Ο Γιώργος Τσαλίκης παρέμεινε για λίγο σιωπηλός μπροστά στο μνήμα, θέλοντας να αποχαιρετήσει τον συνάδελφο και φίλο του.

Στο σημείο βρέθηκαν τις τελευταίες ημέρες άνθρωποι από τη γειτονιά που γνώριζαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, αλλά και θαυμαστές που τον αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια του. Για πολλούς από αυτούς, το πέρασμα από το μνήμα του αποτελεί έναν τελευταίο προσωπικό αποχαιρετισμό.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, σε ηλικία 54 ετών. Η κηδεία του πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας στη Νίκαια, ενώ στη συνέχεια έγινε η ταφή του στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Ρεπορτάζ: Τζωρτζίνα Γιαννοπούλου