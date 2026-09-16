Στη φυλακή οδηγούνται οι δύο κατηγορούμενοι γιατροί για την υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, μετά τις πολύωρες απολογίες τους ενώπιον του 32ου τακτικού ανακριτή.

Η διαδικασία στην πρώην Σχολή Ευελπίδων κράτησε συνολικά περίπου 18 ώρες, με τους δύο κατηγορούμενους να αρνούνται, σύμφωνα με πληροφορίες την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο γιατροί για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη

Ανακριτής και εισαγγελέας, μετά τη διάσκεψή τους, αποφάσισαν την προφυλάκισή τους και οι δύο γιατροί πήραν τον δρόμο για τις φυλακές τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η γιατρός ζητούσε να παραγγείλει φαγητό

Κατά τη διάρκεια της πολύωρης παραμονής της στην αστυνομία και πριν από την απολογία της, η στάση της γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Γιώργο Μαζωνάκη προκάλεσε εντύπωση τόσο στους δικαστικούς λειτουργούς, όσο και στους αστυνομικούς που βρίσκονταν στα δικαστήρια.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατηγορούμενη φέρεται να ρωτούσε αν μπορούσε να παραγγείλει φαγητό στο κρατητήριο, ενώ φέρεται να έλεγε ότι ήθελε να πάρει λίγο αέρα και να κάνει μια βόλτα.

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε σκοπό να κάνει κακό στον Γιώργο Μαζωνάκη

Μάλιστα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να ρωτούσε αν ο χώρος όπου κρατούνταν θα ήταν το «κελί» της και να ζητούσε να κάνει μπάνιο και να αλλάξει ρούχα.

Αντίθετα, ο σύζυγός της παρέμενε περισσότερο σιωπηλός, με σκυμμένο το κεφάλι.

Θάνατος Μαζωνάκη: Κατέρρευσε η γιατρός μετά την απολογία της

Η πολύωρη διαδικασία είχε έντονη εξέλιξη μετά την ολοκλήρωση της απολογίας της κατηγορουμένης γιατρού.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένιωσε έντονη αδιαθεσία και παρουσίασε λιποθυμικές τάσεις. Οι αστυνομικοί τη βοήθησαν να ξαπλώσει, ενώ φέρεται να έκλαιγε.

Η γιατρός φέρεται μετά την απολογία της να αισθάνθηκε αδιαθεσία και να είχε λιποθυμικές τάσεις

Ο σύζυγός της, που εκείνη την ώρα εξακολουθούσε να απολογείται, διέκοψε για λίγο τη διαδικασία προκειμένου να βρεθεί κοντά της.

Στα δικαστήρια έφτασε στη συνέχεια ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να της παρασχεθεί ιατρική βοήθεια, ωστόσο, η γιατρός αρνήθηκε τη βοήθεια των διασωστών.

Θάνατος Μαζωνάκη: Τι υποστήριξε η γιατρός

Κατά την απολογία της, η γιατρός φέρεται να αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να προκαλέσει τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη ή ότι μπορούσε να προβλέψει μια τέτοια εξέλιξη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, επέμεινε στη θέση ότι ο τραγουδιστής υπέστη ανακοπή στις 16:15 και ότι το ΕΚΑΒ ειδοποιήθηκε στις 16:21.

Και οι δύο γιατροί αρνήθηκαν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο

Παράλληλα, φέρεται να υποστήριξε ότι έκανε ό,τι μπορούσε για να τον κρατήσει στη ζωή.

Ιδιαίτερη έμφαση φέρεται να δόθηκε από τον ανακριτή στα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος πλασμαφαίρεσης και στα alarm που είχαν καταγραφεί.

Η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι οι συναγερμοί του μηχανήματος δε σημαίνουν απαραίτητα ανακοπή και μπορεί να ενεργοποιούνται για άλλες αιτίες, όπως πρόβλημα σε φλέβα ή απομάκρυνση του φλεβοκαθετήρα.

Φέρεται επίσης να επέμεινε, ότι το ιατρείο και η λειτουργία του μηχανήματος ήταν νόμιμα και ότι τα σχετικά στοιχεία είχαν δηλωθεί στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.

Θάνατος Μαζωνάκη: Η φωτογραφία του τραγουδιστή και τα κρίσιμα ερωτήματα

Στην απολογία της φέρεται να κλήθηκε να δώσει απαντήσεις και για τη φωτογραφία του Γιώργου Μαζωνάκη που είχε τραβήξει με το κινητό της και στη συνέχεια διέγραψε, αλλά ανακτήθηκε από τις Αρχές.

Η γιατρός που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη φέρεται κατά την απολογία της να ζήτησε να παρεγγείλει φαγητό και να βγει έξω να πάρει αέρα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η γιατρός φέρεται να υποστήριξε ότι φωτογράφιζε ασθενείς της ως πάγια πρακτική και ότι η συγκεκριμένη φωτογραφία δεν ελήφθη προκειμένου να σταλεί στον σύζυγό της.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Ήμουν με ασθενή»

Ο σύζυγός της από την πλευρά του, φέρεται να προσπάθησε να διαχωρίσει τη θέση του από τη θεραπεία του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι δεν βρισκόταν στο ιατρείο τη στιγμή που ο τραγουδιστής υπέστη την ανακοπή και ότι είχε επιστρέψει στον χώρο για να εξετάσει ασθενή.

Ο σύζυγος της γιατρού που έκανε την πλασμαφαίρεση στον Μαζωνάκη φέρεται να υποστήριξε ότι δεν είχε καμία εμπλοκή στη θεραπεί του τραγουδιστή

Φέρεται μάλιστα να υποστήριξε ότι εξέταζε ασθενή όταν ενημερώθηκε για το επείγον περιστατικό στο διπλανό δωμάτιο και έσπευσε να βοηθήσει.

Για την εκδοχή αυτή φέρεται να προσκόμισε παραπεμπτικό ασθενούς, ενώ οι ισχυρισμοί του φέρεται να επιβεβαιώθηκαν από μάρτυρες υπεράσπισης.

Θάνατος Μαζωνάκη: «Αν με στείλει φυλακή, θα κάνω απεργία πείνας»

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA ο γιατρός, κατά την απολογία του, φέρεται να απευθύνθηκε στον εισαγγελέα και να απείλησε ότι θα προχωρούσε σε απεργία πείνας σε περίπτωση που αποφασιζόταν η προφυλάκισή του.

Κατά την απολογία του ο γιατρός φέρεται να απείλησε τον εισαγγελέα ότι αν τον προφυλακίσει θα κάνει απεργία πείνας

Παρ’ όλ’ αυτά η «απειλή» αυτή δεν επηρέασε την απόφαση των δικαστικών λειτουργών, που έδωσαν εντολή για την προσωρινή κράτηση του ίδιου και της συζύγου του.