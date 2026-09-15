Μία πολύπλοκη και επικίνδυνη θεραπεία για τον ασθενή θεωρείται η πλασμαφαίρεση από την επιστημονική κοινότητα. Πρόκειται για μία θεραπεία που πρέπει να γίνει σε νοσοκομειακό περιβάλλον και όχι σε κάποιο ιδιωτικό ιατρείο, όπως το Κολωνακίου που δεν είχε άδεια για τη λειτουργία του μηχανήματος και στοίχισε τη ζωή στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η Άννα Λίτινα έκανε αυτοψία με την κάμερα του Star στην Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού του Λαϊκού Νοσοκομείου και κατέγραψε πώς λειτουργεί το μηχάνημα αλλά και τι σημαίνει όταν χτυπάει συναγερμός.

Το βασικό ερώτημα που έχει προκύψει από τις συνθήκες θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη είναι πότε χτυπάει το αλάρμ του μηχανήματος.

«Κάθε φορά που χτυπάει αυτός ο συναγερμός, αυτό το σήμα κινδύνου, οφείλεις ταυτόχρονα να ελέγξεις την κλινική κατάσταση του ασθενούς. Το μηχάνημα μας προειδοποιεί και με ήχο και με φως ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση η πίεση που ανιχνεύει είναι χαμηλή και πρέπει να βρούμε το αίτιο που την προκαλεί. Σου δείχνουν ότι μπορεί να είναι ένα σωληνάκι που έχει τσακίσει ή όντως να οφείλεται στη χαμηλή πίεση του ασθενούς. Και αφού διορθώσουμε τη βλάβη θα σταματήσει να χτυπάει το μηχάνημα και μπορεί να συνεχιστεί με ασφάλεια η συνεδρία», εξήγησε η Επιμελήτρια Ά στην Κλινική Νεφρολογίας και Μεταμόσχευσης Νεφρού " Λαϊκό Νοσοκομείο, Ελένη Κάψια.

Γιώργος Μαζωνάκης: Πώς φαίνεται ότι ο ασθενής έχει υποστεί ανακοπή

Κατά τη διάρκεια της αναπαράστασης που έγινε στο ιατρείο του Κολωνακίου ενώπιον εισαγγελέα και αστυνομίας το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης μπήκε σε λειτουργεία, όμως κατέγραψε μηδενικό χρόνο. Πράγμα που σημαίνει, σύμφωνα με τους ειδικούς ότι εκείνη την ώρα το μηχάνημα είναι σε κατάσταση προετοιμασίας.

Εξηγώντας πώς γίνεται αντιληπτό ότι ένας ασθενής παθαίνει ανακοπή, η κ. Κάψια επεσήμανε:

«Η ανακοπή είναι κάτι πολύ θορυβώδες. Είναι ένας ασθενής που χάνει τις αισθήσεις του, που δεν πιάνεις σφυγμό, δεν πιάνεις πίεση. Υπάρχουν και άλλες επιπλοκές που μπορεί να μην είναι τόσο θορυβώδεις, για αυτό απαιτείται εξειδικευμένο προσωπικό ώστε να τις εντοπίσει εγκαίρως και να δράσεις».

Αναφερόμενη στη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, η κ. Κάψια υπογράμμισε ότι η διαδικασία από μόνη της μπορεί να προκαλέσει «ηλεκτρολυτικές διαταραχές , να ρίξει απότομα το ασβέστιο, να προκαλέσει βαριά υπόταση ή εμβολή.

Πλασμαφαίρεση: Τι πρέπει να γίνει όταν ο ασθενής εμφανίσει υπόταση - Tι λέει το ΑΙ

Οι γιατροί του ιατρείου φέρεται να ρώτησαν την τεχνητή νοημοσύνη τι πρέπει να γίνει σε περίπτωση που ο ασθενής εμφανίσει υπόταση κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης.

Το AΙ απάντησε ότι για την αντιμετώπιση της υπότασης χρειάζεται:

Άμεση ρύθμιση του μηχανήματος: Μείωση ταχύτητα της αντλίας ή προσωρινή διακοπή της διαδικασίας. Χορήγηση υγρών : δηλαδή ενδοφλέβια έγχυση φυσιολογικού ορού ή διαλύματος αλβουμίνης Θέση Trendelenburg: Τοποθετούν το κρεβάτι ή την πολυθρόνα του ασθενούς με το κεφάλι χαμηλά και τα πόδια ψηλά για να ενισχυθεί η αιμάτωση του εγκεφάλου.

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