XPENG IRON: Το ανθρωποειδές ρομπότ περπατά μόνο του

Το ανθρωποειδές ρομπότ IRON της XPENG περπάτησε αυτόνομα και βγήκε από τη νέα γραμμή παραγωγής της εταιρείας.· Η XPENG συνδυάζει τις αυστηρές προδιαγραφές ποιότητας της αυτοκινητοβιομηχανίας με την ακρίβεια που απαιτείται για την κατασκευή προηγμένων ανθρωποειδών ρομπότ. Η νέα μονάδα παραγωγής, σχεδιασμένη με προδιαγραφές της αυτοκινητοβιομηχανίας και με αυτοματοποίηση άνω του 80% στις βασικές παραγωγικές διαδικασίες, σηματοδοτεί τη μετάβαση της XPENG από το στάδιο ανάπτυξης πρωτοτύπων στην παραγωγή ανθρωποειδών ρομπότ σε βιομηχανική γραμμή.

Το ανθρωποειδές ρομπότ IRON συνδυάζει ανθρωπόμορφη σχεδίαση και κίνηση με μια ιδιόκτητη, εύκαμπτη δομή, σχεδιασμένη για ασφάλεια και αισθητική. Διαθέτει 76 βαθμούς ελευθερίας στο σώμα και 21 σε κάθε χέρι, προσφέροντας υψηλή ευκινησία και επιδεξιότητα.Τρία τσιπ Turing AI προσφέρουν έως 2.250 TOPS υπολογιστικής ισχύος, επιτρέποντας στο IRON να εκτελεί αυτόνομα σύνθετες εργασίες, χωρίς απομακρυσμένο χειρισμό, με χαμηλή καθυστέρηση και αυξημένη ασφάλεια.

Η ανθρωπόμορφη πλατφόρμα του IRON επιτρέπει στην XPENG να αξιοποιεί δεδομένα από την καθημερινή ανθρώπινη δραστηριότητα, ώστε το ρομπότ να προσαρμόζεται σε διαφορετικά περιβάλλοντα και εφαρμογές. Η εταιρεία προγραμματίζει την έναρξη της μαζικής παραγωγής του ανθρωποειδούς ρομπότ έως το τέλος του 2026, με το επίσημο λανσάρισμα και τις πρώτες παραδόσεις, τόσο στην Κίνα όσο και στις διεθνείς αγορές, να τοποθετούνται εντός του 2027.· Ο κλάδος ρομποτικής της XPENG εξασφάλισε πρόσφατα χρηματοδότηση άνω των 900 εκατ. δολαρίων, με την αποτίμηση της εταιρείας μετά την ολοκλήρωση της χρηματοδότησης να ξεπερνά τα 6,3 δισ. δολάρια