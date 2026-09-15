Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στα εθνικά μας θέματα. Φαίνεται πως είμαστε ένα βήμα πριν από την επανέναρξη των ερευνών για το πολυσυζητημένο καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου, που ενοχλεί τόσο πολύ τους Τούρκους.

Αποκλειστικές πληροφορίες για το θέμα έχει η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη. Όπως είπε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, οδεύουμε προς «γερό» crash test στα ελληνοτουρκικά, καθώς ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πληρώσει η Κύπρος τα 25 εκατομμύρια ευρώ για το έργο, μόλις εκδώσει η Αθήνα τη NAVTEX για τις έρευνες.

«Κάναμε μια συμφωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταβάλει τα 25 εκατομμύρια μόλις εκδοθεί η NAVTEX για έναρξη των σεισμογραφικών ερευνών. Αυτή είναι η συμφωνία μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό» ήταν συγκεκριμένα η δήλωση του Κύπριου προέδρου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και αρμόδιες πηγές, η NAVTEX αναμένεται τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Οι έρευνες - όχι η πόντιση του καλωδίου - θα επανεκκινήσουν μέσα στον Οκτώβριο και εκεί θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.

«Θα αρκεστεί η Τουρκία σε απλές παρενοχλήσεις μέσω ασυρμάτου; Θα βγάλει πάλι πολεμικά πλοία όπως έκανε στην Κάσο με αποτέλεσμα να πρέπει να βγάλουμε και εμείς; Θα "φρενάρει" την Τουρκία η παρουσία των Γάλλων; Γιατί θυμίζω ότι η Άγκυρα, διατηρεί μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις με τον γαλλικό κολοσσό Meridiam, που έχει μπει στο project», ανέφερε η διπλωματική στυντάκτρια του Star.

Πρόκληση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Πρόκληση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας / Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star

Στο μεταξύ, είχαμε νέες προκλήσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ αλλά και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Χθες, Ημέρα Εθνικής Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όπως και το ελληνικό ΥΠΕΞ, αναφέρθηκαν στη Γενοκτονία των Μικρασιατών. Το τουρκικό ΥΠΕΞ, απάντησε, κάνοντας λόγο για «αβάσιμους» ισχυρισμούς και υποστηρίζοντας πως... «η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές».

Στο ίδιο επίπεδο παραλογισμού και τα τουρκικά ΜΜΕ, που ακόμα ασχολούνται με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την χαρακτηρίζουν «προεκλογική» και λένε ότι είναι άκυρη η απόδοση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.