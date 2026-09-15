Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: Πότε αναμένεται να βγει η NAVTEX - Αποκάλυψη Star

Crash test για τα ελληνοτουρκικά - Προβλέπεται «θερμός» Οκτώβριος

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STAR.GR
Πολιτικη
Το ρεπορτάζ της Κατερίνας Τσαμούρη στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star για την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Κύπρου (15/9/2026)

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Επανέναρξη ερευνών για το καλώδιο Κρήτης - Κύπρου, με NAVTEX αναμένοντας τέλη Σεπτεμβρίου ή αρχές Οκτωβρίου.
  • Η Κύπρος θα καταβάλει 25 εκατομμύρια ευρώ για το έργο μόλις εκδοθεί η NAVTEX, σύμφωνα με συμφωνία Χριστοδουλίδη - Μητσοτάκη.
  • Οι σεισμογραφικές έρευνες θα ξεκινήσουν τον Οκτώβριο, με πιθανές αντιδράσεις από την Τουρκία.
  • Η Τουρκία ενδέχεται να αντιδράσει με παρενοχλήσεις ή αποστολή πολεμικών πλοίων, ενώ η παρουσία Γάλλων μπορεί να επηρεάσει την κατάσταση.
  • Νέες προκλήσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ σχετικά με τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, με αμφισβήτηση των ελληνικών ισχυρισμών.

Σημαντικές εξελίξεις έχουμε στα εθνικά μας θέματα. Φαίνεται πως είμαστε ένα βήμα πριν από την επανέναρξη των ερευνών για το πολυσυζητημένο καλώδιο για την ηλεκτρική διασύνδεση Κρήτης - Κύπρου, που ενοχλεί τόσο πολύ τους Τούρκους. 

Ισραήλ - Κύπρος - Κρήτη: Το μεγαλύτερο υποθαλάσσιο καλώδιο στον κόσμο

Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: Πότε αναμένεται να βγει η NAVTEX - Αποκάλυψη Star

Αποκλειστικές πληροφορίες για το θέμα έχει η διπλωματική συντάκτρια του Star, Κατερίνα Τσαμούρη. Όπως είπε στο μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων, οδεύουμε προς «γερό» crash test στα ελληνοτουρκικά, καθώς ο Κύπριος Πρόεδρος Νίκος Χριστοδουλίδης αποκάλυψε ότι συμφώνησε με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να πληρώσει η Κύπρος τα 25 εκατομμύρια ευρώ για το έργο, μόλις εκδώσει η Αθήνα τη NAVTEX για τις έρευνες.

Καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου Με Γαλλική «Σφραγίδα» - Video

«Κάναμε μια συμφωνία με τον Έλληνα πρωθυπουργό ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα καταβάλει τα 25 εκατομμύρια μόλις εκδοθεί η NAVTEX για έναρξη των σεισμογραφικών ερευνών. Αυτή είναι η συμφωνία μου με τον Έλληνα πρωθυπουργό» ήταν συγκεκριμένα η δήλωση του Κύπριου προέδρου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Star και αρμόδιες πηγές, η NAVTEX αναμένεται τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Οι έρευνες - όχι η πόντιση του καλωδίου - θα επανεκκινήσουν μέσα στον Οκτώβριο και εκεί θα δούμε πώς θα αντιδράσει η Τουρκία.

Μητσοτάκης με Χριστοδουλίδη: Θα υλοποιηθεί το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου

«Θα αρκεστεί η Τουρκία σε απλές παρενοχλήσεις μέσω ασυρμάτου; Θα βγάλει πάλι πολεμικά πλοία όπως έκανε στην Κάσο με αποτέλεσμα να πρέπει να βγάλουμε και εμείς; Θα "φρενάρει" την Τουρκία η παρουσία των Γάλλων; Γιατί θυμίζω ότι η Άγκυρα, διατηρεί μακροχρόνιες επιχειρηματικές σχέσεις με τον γαλλικό κολοσσό Meridiam, που έχει μπει στο project», ανέφερε η διπλωματική στυντάκτρια του Star.

Πρόκληση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας

Καλώδιο Κρήτης - Κύπρου: Πότε αναμένεται να βγει η NAVTEX - Αποκάλυψη Star

Πρόκληση του τουρκικού ΥΠΕΞ για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας / Μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων Star

Στο μεταξύ, είχαμε νέες προκλήσεις από το τουρκικό ΥΠΕΞ αλλά και από τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Χθες, Ημέρα Εθνικής Μνήμης για τη Γενοκτονία των Ελλήνων της Μικράς Ασίας, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας όπως και το ελληνικό ΥΠΕΞ, αναφέρθηκαν στη Γενοκτονία των Μικρασιατών. Το τουρκικό ΥΠΕΞ, απάντησε, κάνοντας λόγο για «αβάσιμους» ισχυρισμούς και υποστηρίζοντας πως... «η Ελλάδα διέπραξε σφαγές και καταστροφές».

Δένδιας για Γενοκτονία Ελλήνων της Μικράς Ασίας: «Τιμάμε τη μνήμη τους»

Στο ίδιο επίπεδο παραλογισμού και τα τουρκικά ΜΜΕ, που ακόμα ασχολούνται με την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο. Την χαρακτηρίζουν «προεκλογική» και λένε ότι είναι άκυρη η απόδοση των Δωδεκανήσων στην Ελλάδα.

 

 

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