Γεωργιάδης: «Νέο app για τα ιδιωτικά ιατρεία και μπλόκο σε διαφημίσεις»

Τι αλλάζει και πώς θα λειτουργεί η εφαρμογή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
14.09.26 , 12:41 Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
14.09.26 , 12:22 Κηδεία Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια
14.09.26 , 12:15 Νέα γκάμα Geely E5: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
14.09.26 , 12:13 Γεωργιάδης: «Νέο app για τα ιδιωτικά ιατρεία και μπλόκο σε διαφημίσεις»
14.09.26 , 12:12 Μαζωνάκης: Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς
14.09.26 , 12:00 Suede jacket: Το key item της κομψής φθινοπωρινής γκαρνταρόμπας
14.09.26 , 11:53 Φοίβος Παπαδάκης: Η συμβουλή του μπαμπά του που την κρατά σαν φυλαχτό
14.09.26 , 11:45 Μιχάλης Χατζηγιάννης: «Γιώργο μου αγαπημένε, θα μας λείψεις»
14.09.26 , 11:41 Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Φέρρης και Κοκκίνου στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια
14.09.26 , 11:22 Πάτρα: Δώρο ζωής από την οικογένεια του 31χρονου που σκοτώθηκε σε τροχαίο
14.09.26 , 10:57 Θλίψη για τον Μαζωνάκη: «Ήρθα στις 19.00 και μπήκα στον ναό στις 04.00»
14.09.26 , 10:53 «Η Παρέα του Μίκυ και το Τραγούδι της Χαράς» συνεχίζουν την περιοδεία τους
14.09.26 , 10:41 «Μπλόκο» σε μεγάλο φορτίο ακατάλληλου τόνου σε κονσέρβα από την Τουρκία
14.09.26 , 10:30 Leapmotor B03X: Όλα όσα πρέπει να γνωρίζουμε για τo νέο μοντέλο
14.09.26 , 10:29 Εκλογές Σουηδία: Κοντά στη νίκη οι σοσιαλδημοκράτες με οριακό αποτέλεσμα
Γιώργος Μαζωνάκης: Βίσση, Φέρρης και Κοκκίνου στη λαϊκή αγρυπνία στη Νίκαια
Μαζωνάκης: Ράκος η αδελφή του, Μαρία - Kατέρρευσε πάνω στο φέρετρο
Μαζωνάκης: Πιθανή η αναβάθμιση της κατηγορίας για τους δύο γιατρούς
Σπάραξε ο πατέρας του Μαζωνάκη: Δεν μπορούσε να αποχωριστεί τον γιο του
Κηδεία Μαζωνάκη: Απαρηγόρητη η Πάολα - Δεν μπορούσε να σταματήσει να κλαίει
Θλίψη για τον Μαζωνάκη: «Ήρθα στις 19.00 και μπήκα στον ναό στις 04.00»
Λεωνίδας Κουτσόπουλος: Ο Κίμωνας υποδέχτηκε τη νέα σχολική χρονιά με στιλ
Παλαιολόγου για Μαζωνάκη: «Στάθηκα πάνω από το φέρετρό σου...»
Πολυχρονίδης: Η άγνωστη ιστορία με τον Μαζωνάκη από τα παιδικά τους χρόνια
Κηδεία Μαζωνάκη: Έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Νίκαια
Περισσότερα

VIDEOS

ΟΠΕΚΕΠΕ επιστολές Σημανδράκου
Οι δύο επιστολές του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠE στην κυβέρνηση
ΣΥΡΙΖΑ: Νέες Αποχωρήσεις
ΣΥΡΙΖΑ: Έρχονται και νέες αποχωρήσεις
Οι Ένοπλες Δυνάμεις Γιορτάζουν Την Προστάτιδά Τους Θεοτόκο
Δένδιας: «Οι Ένοπλες δυνάμεις εξασφαλίζουν κυριαρχικά δικαιώματα»
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη Και Πούλου
ΣΥΡΙΖΑ: Ανεξαρτητοποιήθηκαν Τζάκρη και Πούλου
Νίκος Δένδιας: Κλείνουν 137 Στρατόπεδα
Νίκος Δένδιας: «Κλείνουν 137 στρατόπεδα. Kάθε μονάδα θα έχει αντί-drone»
Νίκος Δένδιας: Παρουσίασε Τη Νέα Δομή Δυνάμεων
Τη Nέα Δομή Δυνάμεων παρουσίασε ο Νίκος Δένδιας
Δένδιας: Παρακολούθησε Την Άσκηση Στο Λιτόχωρο
Δένδιας: «Πρέπει να εξελιχθούμε για να υπερασπιστούμε την ανεξαρτησία μας»
ΣΥΡΙΖΑ
Αλαλούμ στον ΣΥΡΙΖΑ με την εκλογή συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται Η Εκλογή Συνέδρων
ΣΥΡΙΖΑ: Ολοκληρώνεται η εκλογή συνέδρων - Όλοι δηλώνουν... νικητές!
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η κόντρα
ΣΥΡΙΖΑ: Στα άκρα η εσωκομματική κόντρα
Με Πανό Η Υποδοχή Σταϊνμάιερ Στην Κάντανο
Με συνθήματα η υποδοχή Σταϊνμάιερ στην Κάντανο της Κρήτης
Κυριάκος Μητσοτάκης: Τι Είπε Για Αύξηση Του Κατώτατου Μισθού
Μητσοτάκης: «Στα 950 ευρώ ο κατώτατος μισθός» - Τι είπε
Επίθεση Με Αυγά Στον Φρέντι Μπελέρη
Eπιτέθηκαν στον Φρέντι Μπελέρη με αυγά και γιαούρτια
Mητσοτάκης: Προμηθεύτηκε Το Self Test Για Τον Καρκίνο
O Mητσοτάκης προμηθεύτηκε το self test για τον καρκίνο του
Μητσοτάκης: Αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο τον Ανδρουλάκη
Toν Ανδρουλάκη αναγορεύει ως βασικό του αντίπαλο ο Μητσοτάκης
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Πολιτικη
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ
Ο Άδωνις Γεωργιάδης για την υπόθεση Μαζωνάκη / SKAI

Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης

Add star.gr on Google
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέα ψηφιακή εφαρμογή για τα ιδιωτικά ιατρεία, αλλά και αυστηρότερο πλαίσιο για τη διαφήμιση υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τις αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η νέα εφαρμογή θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο ψηφιακό εργαλείο, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τους επαγγελματίες υγείας. Στόχος, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του υπουργού, είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιοριστούν πρακτικές που μπορεί να δημιουργούν στρεβλές εντυπώσεις στους ασθενείς.

Άδωνις Γεωργιάδης στο Star: Έρχεται νέο πλαίσιο για τα ιατρεία «μακροζωίας»

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της διαδικτυακής διαφήμισης. Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει απαγόρευση διαφημίσεων για συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας στο διαδίκτυο, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να μετατρέπουν την ιατρική πράξη σε πεδίο εμπορικής προβολής.

«Διαφημίσεις θα απαγορευτούν στο διαδίκτυο για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, περιγράφοντας το νέο πλαίσιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Η παρέμβαση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του υπουργείου να θέσει κανόνες στη λειτουργία της ιδιωτικής υγείας και στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες παρουσιάζονται στους πολίτες. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων αποτελεί βασικό μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει περισσότερες διαδικασίες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Το νέο app αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ το ακριβές περιεχόμενο και οι δυνατότητές του θα εξειδικευτούν στο επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, το υπουργείο καλείται να καθορίσει με σαφήνεια ποιες μορφές διαφήμισης θα απαγορεύονται, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η εφαρμογή των νέων κανόνων.

Γεωργιάδης για θάνατο Μαζωνάκη: «Υπέστη ανακοπή σε υποτιθέμενη κλινική»

Γεωργιάδης: ««Το "clinic" το βάζανε αυτοί στον τίτλο. Δεν είναι κλινική»

Μιλώντας, στη συνέχεια, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κλινική είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου. 

«Το "clinic" το βάζανε αυτοί στον τίτλο, στη διαφήμιση. Δεν είναι κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση. Ένα απλό παθολογικό ιατρείο» ανέφερε.

Όπως είπε, στο ιατρείο της Καρνεάδου είχαν πραγματοποιηθεί ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπονταν από την άδειά του . Τόνισε, δε, πως «έχουμε παραβίαση του νόμου και εξαπάτηση των ασθενών».

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένας από τους πιθανούς κινδύνους είναι και η ανακοπή» είπε, προσθέτοντας ότι «η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται».

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ
 |
ΙΑΤΡΕΙΑ
 |
APP
 |
ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΖΩΝΑΚΗΣ
 |
ΚΛΙΝΙΚΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ν. Ανδρουλάκης
Πολιτικη
Νίκος Ανδρουλάκης: «Είμαστε σε καμπή - Χρειάζεται αλλαγή πορείας»
Ανδρουλάκης Στη ΔΕΘ: «Στόχος Του ΠΑΣΟΚ Είναι Η Πρώτη Θέση»
Πολιτικη
Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ: «Στόχος του ΠΑΣΟΚ είναι η πρώτη θέση»
Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: Το Μήνυμα Στην Τουρκία
Πολιτικη
Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Δεν απειλούμε, αλλά δεν δεχόμαστε κι απειλές»
Μητσοτάκης: Ελληνικό Το Λογισμικό Της 'Ασπίδας Του Αχιλλέα'
Πολιτικη
Μητσοτάκης: «Ελληνικό το κεντρικό λογισμικό της ''Ασπίδας του Αχιλλέα''»
Τουρκικός Παροξυσμός Για Επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο
Πολιτικη
Τουρκικός παροξυσμός για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο
Μητσοτάκης Από Καστελλόριζο: Κλείνουμε Όλα Τα Ανοιχτά Μέτωπα
Πολιτικη
Μητσοτάκης από Καστελλόριζο: «Κλείνουμε όλα τα ανοιχτά μέτωπα»
Πέθανε O Σπύρος Χαλβατζής, Ιστορικό Στέλεχος Του ΚΚΕ
Πολιτικη
Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής, ιστορικό στέλεχος του ΚΚΕ
Νίκος Δένδιας: «Οι Πρώτες Βοήθειες Στη Νέα Θητεία»
Πολιτικη
Νίκος Δένδιας: «Οι Πρώτες Βοήθειες στη νέα θητεία»
Κυριάκος Μητσοτάκης Καστελόριζο
Πολιτικη
Tουρκικές αντιδράσεις για την επίσκεψη Μητσοτάκη στο Καστελόριζο
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Καιρος
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Εκλογες
Οικονομια
Υγεια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Back to Top