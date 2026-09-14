Νέα ψηφιακή εφαρμογή για τα ιδιωτικά ιατρεία, αλλά και αυστηρότερο πλαίσιο για τη διαφήμιση υπηρεσιών υγείας στο διαδίκτυο, προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, παρουσιάζοντας τις αλλαγές που σχεδιάζει το υπουργείο στον χώρο της ιδιωτικής υγείας.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, η νέα εφαρμογή θα λειτουργεί ως ένα ενιαίο ψηφιακό εργαλείο, μέσω του οποίου οι πολίτες θα μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα για τις διαθέσιμες υπηρεσίες και τους επαγγελματίες υγείας. Στόχος, όπως προκύπτει από τις δηλώσεις του υπουργού, είναι να ενισχυθεί η διαφάνεια και να περιοριστούν πρακτικές που μπορεί να δημιουργούν στρεβλές εντυπώσεις στους ασθενείς.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στο ζήτημα της διαδικτυακής διαφήμισης. Ο κ. Γεωργιάδης επανέλαβε ότι πρόθεση της κυβέρνησης είναι να υπάρξει απαγόρευση διαφημίσεων για συγκεκριμένες υπηρεσίες υγείας στο διαδίκτυο, βάζοντας τέλος σε πρακτικές που, όπως υποστηρίζει, μπορεί να μετατρέπουν την ιατρική πράξη σε πεδίο εμπορικής προβολής.

«Διαφημίσεις θα απαγορευτούν στο διαδίκτυο για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες», ανέφερε χαρακτηριστικά ο υπουργός, περιγράφοντας το νέο πλαίσιο που βρίσκεται υπό διαμόρφωση.

Η παρέμβαση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια του υπουργείου να θέσει κανόνες στη λειτουργία της ιδιωτικής υγείας και στον τρόπο με τον οποίο οι υπηρεσίες παρουσιάζονται στους πολίτες. Η αξιοποίηση ψηφιακών εργαλείων αποτελεί βασικό μέρος αυτής της προσπάθειας, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει να μεταφέρει περισσότερες διαδικασίες σε ηλεκτρονικό περιβάλλον.

Το νέο app αναμένεται να αποτελέσει ένα ακόμη βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, ενώ το ακριβές περιεχόμενο και οι δυνατότητές του θα εξειδικευτούν στο επόμενο διάστημα.

Παράλληλα, το υπουργείο καλείται να καθορίσει με σαφήνεια ποιες μορφές διαφήμισης θα απαγορεύονται, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο θα ελέγχεται η εφαρμογή των νέων κανόνων.

Γεωργιάδης: ««Το "clinic" το βάζανε αυτοί στον τίτλο. Δεν είναι κλινική»

Μιλώντας, στη συνέχεια, για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Άδωνις Γεωργιάδης αναφέρθηκε στο γεγονός ότι η κλινική είχε άδεια απλού παθολογικού ιατρείου.

«Το "clinic" το βάζανε αυτοί στον τίτλο, στη διαφήμιση. Δεν είναι κλινική αυτό, σε καμία περίπτωση. Ένα απλό παθολογικό ιατρείο» ανέφερε.

Όπως είπε, στο ιατρείο της Καρνεάδου είχαν πραγματοποιηθεί ιατρικές πράξεις που δεν επιτρέπονταν από την άδειά του . Τόνισε, δε, πως «έχουμε παραβίαση του νόμου και εξαπάτηση των ασθενών».

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια πολύ σοβαρή ιατρική πράξη που εγκυμονεί πολλούς κινδύνους. Ένας από τους πιθανούς κινδύνους είναι και η ανακοπή» είπε, προσθέτοντας ότι «η περίπτωση να κάνεις πλασμαφαίρεση για λόγους μακροβιότητας σε ένα ιατρείο απαγορεύεται».