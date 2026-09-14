Νέα γκάμα Geely E5: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

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Νέα γκάμα Geely E5: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές
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Η Geely διευρύνει την γκάμα του επιτυχημένου Geely E5 στην ελληνική αγορά, παρουσιάζοντας τις νέες εκδόσεις PRO+ και TECH+, οι οποίες εξοπλίζονται με νέα μπαταρία μεγάλης χωρητικότητας 68 kWh και προσφέρουν αυξημένη αυτονομία έως 475 χιλιόμετρα σε μικτό κύκλο WLTP.Η έκδοση Geely E5 PRO διατηρεί την μπαταρία των 60 kWh, με αυτονομία έως 430 χλμ. WLTP και ανώτατη προτεινόμενη λιανική τιμή €32.990. Οι νέες εκδόσεις E5 PRO+ και E5 TECH+ εφοδιάζονται με τη μεγαλύτερη μπαταρία των 68 kWh και προσφέρουν μικτή αυτονομία 475 χλμ. βάσει WLTP. Οι ανώτατες προτεινόμενες λιανικές τιμές τους διαμορφώνονται σε €34.990 και €36.990 αντίστοιχα.

Νέα γκάμα Geely E5: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Με την εφαρμογή του προωθητικού προγράμματος FREEDOM και την επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», οι τελικές τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

Έκδοση Χωρητικότητα Μπαταρίας Αυτονομία WLTP Τελική τιμή

E5 PRO 60 kWh 430 χλμ. €27.990

E5 PRO+ 68 kWh 475 χλμ. €29.990

E5 TECH+ 68 kWh 475 χλμ. €31.990.

Νέα γκάμα Geely E5: Δείτε τις εκδόσεις και τις τιμές

Οι τελικές τιμές περιλαμβάνουν την προωθητική ενέργεια FREEDOM και την προβλεπόμενη κρατική επιδότηση του προγράμματος «Κινούμαι Ηλεκτρικά 3», σύμφωνα με τους ισχύοντες όρους και τις προϋποθέσεις. Εναλλακτικά του προγράμματος FREEDOM, το Geely E5 διατίθεται και μέσω επιδοτούμενων χρηματοδοτικών προγραμμάτων, με δυνατότητα επιλογής επιτοκίου 0% και δόση €220/μήνα* ή 3,9%, και δόση €365/μήνα*.

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