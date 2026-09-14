Έναν ξεχωριστό ρόλο είχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος χθες, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, βάφτισε το γιο του αδελφού του, Παύλου Αργυρού και της συζύγου του, Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, στη Λεμεσό της Κύπρου.

Δίπλα τους βρέθηκαν αγαπημένα πρόσωπα και συγγενείς για να μοιραστούν τη χαρά του ζευγαριού σε αυτή την τόσο ξεχωριστή μέρα.

Το ανιψάκι του Κωνσταντίνου Αργυρού, το οποίο πήρε το όνομα Πέτρος, βαφτίστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου Φραγκούδη, στη Λεμεσό, τόπο καταγωγής της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, ενώ το «παρών» έδωσαν συγγενείς και στενοί φίλοι του ζευγαριού.

Ιδιαίτερο ρόλο στο μυστήριο είχε ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος ήταν ένας από τους δύο νονούς του μικρού Πέτρου, ενώ μαζί του βάφτισε το μικρό Πέτρο και ο αδελφός της Άννας Μαρίας Αναξαγόρου, Νικόλας Σαλβαδόρ Αναξαγόρου.

Ο Παύλος Αργυρός, ο οποίος είναι άνθρωπος εμπιστοσύνης για το δημοφιλή τραγουδιστή στα επαγγελματικά του, όλα αυτά τα χρόνια βρίσκεται στο πλευρό του αδελφού του, Κωνσταντίνου Αργυρού. Τον στηρίζει απόλυτα και βρίσκεται συνεχώς δίπλα του σε κάθε του βήμα.

Παρά τη στενή επαγγελματική τους συνεργασία και παρουσία, ο Παύλος Αργυρός έχει επιλέξει να διατηρεί χαμηλούς τόνους στην προσωπική του ζωή, κρατώντας τις οικογενειακές στιγμές μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.