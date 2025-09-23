Χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό – Η οικογένεια μεγαλώνει

Οικογενειακές χαρές για τον Κωνσταντίνο Αργυρό, καθώς σύντομα θα αποκτήσει τον πιο γλυκό τίτλο αυτόν του θείου!

Ο αγαπημένος τραγουδιστής, που εδώ και έναν χρόνο ζει τη δική του ευτυχία με τη σύντροφό του Αλεξάνδρα Νίκα και τον μικρό τους γιο, ετοιμάζεται να καλωσορίσει ένα νέο μέλος στην οικογένεια.

Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Parapolitika.gr και της Σάσας Σταμάτη ο αδερφός του, Παύλος Αργυρός, περιμένει το πρώτο του παιδί με τη σύζυγό του, Άννα Μαρία Βάλτα.

Το ζευγάρι είναι παντρεμένο από το 2021 και αυτή τη στιγμή διανύει μια από τις πιο όμορφες φάσεις της ζωής του. Τα νέα γέμισαν χαρά και συγκίνηση την οικογένεια.

O Κωνσταντίνος Αργυρός με τα αδέρφια του

Ο Παύλος είναι πολύ κοντά στον Κωνσταντίνο, όχι μόνο σαν αδερφός, αλλά και ως άνθρωπος εμπιστοσύνης στα επαγγελματικά του. Τον στηρίζει απόλυτα και βρίσκεται στο πλευρό του σε κάθε του απόφαση.

Παρόμοια σχέση έχει ο τραγουδιστής και με την αδερφή του, Κατερίνα, η οποία ζει στην Ολλανδία με τον σύζυγό της.

Να θυμίσουμε πως ο Κωνσταντίνος έγινε πατέρας τον Νοέμβριο του 2024 και πρόσφατα, με την Αλεξάνδρα Νίκα, βάφτισαν τον γιο τους στη Μύκονο.