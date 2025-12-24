Έξοδος με χαμηλές ταχύτητες λόγω μπλόκων – Φόβοι για νέα ταλαιπωρία

Μία λωρίδα κυκλοφορίας στο Σχηματάρι, δύο στο Κάστρο Βοιωτίας

Ελεγχόμενη δείχνει η εικόνα σήμερα της εξόδου των εκδρομέων των Χριστουγέννων, με την κίνηση στην Εθνική Οδό προς Λαμία να είναι ήδη αυξημένη από νωρίς το πρωί λόγω των μπλόκων των αγροτών, αλλά να μην υπάρχουν ακόμα προβλήματα. 

Μπλόκα αγροτών: Πού υπάρχουν προβλήματα στην κυκλοφορία

Πολλοί οδηγοί επέλεξαν να φύγουν νωρίτερα για να αποφύγουν ενδεχόμενη ταλαιπωρία στον δρόμο, όπως αυτή που προκλήθηκε χθες στο τμήμα από το Σχηματάρι έως τη Λαμία, όπου οι ουρές των οχημάτων ήταν τεράστιες και οι καθυστερήσεις δοκίμασαν την υπομονή των ταξιδιωτών. 

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία από τις 06:00 το πρωί χθες έως και τις 06:00 σήμερα από την Εθνική Οδό Αθηνών - Κορίνθου έφυγαν 33.851 οχήματα και από την Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας 31.884.
 

κίνηση στον δρόμο λόγω μπλόκων 1

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία, η Τροχαία εφαρμόζει περιορισμούς ταχύτητας και διοχετεύει τα οχήματα σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας στη διασταύρωση της Ριτσώνας, στο 75ο χλμ. της Εθνικής Οδού Αθηνών – Λαμίας. 

Χάρτης με τα μπλόκα στην Ελλάδα: Ποια άνοιξαν και ποια παραμένουν ενεργά

Παράλληλα τα φορτηγά εκτρέπονται στο παλαιό εθνικό δίκτυο προς Θήβα, Λιβαδειά και στη συνέχεια προς Μπράλο, με αποτέλεσμα να έχουν περιοριστεί προς το παρόν οι καθυστερήσεις. 

μπλόκα αγροτών 1

Τις επόμενες ώρες αναμένεται να δοθεί στην κυκλοφορία και δεύτερο ρεύμα προς Λαμία.

Μπλόκα: Η κατάσταση στους δρόμους

Στα Μάλγαρα οι αγρότες από χθες έδωσαν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες, ο δρόμος καθαρίστηκε και η τροχαία έδωσε άδεια διέλευσης στα αυτοκίνητα.

κίνηση στον δρόμο λόγω μπλόκων 2

ΕΛ.ΑΣ.: «Δε θα επιτρέψουμε την έξοδο των Χριστουγέννων μέσα από τα μπλόκα»

Στο Κάστρο Βοιωτίας, όπου επίσης μετακινήθηκαν αγροτικά μηχανήματα, έχουν δοθεί σε κυκλοφορία δύο λωρίδες για ΙΧ και λεωφορεία στο ρεύμα προς Λαμία. Τα οχήματα κινούνται με βραδυπορία για λόγους ασφαλείας, ενώ στο σημείο βρίσκονται και περιπολικά της Ελληνικής Αστυνομίας για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας.

μπλόκα αγροτών 2

Αντίστοιχη εικόνα καταγράφεται και στη Σκάλα Αταλάντης, όπου από χθες το απόγευμα έχουν δοθεί δύο λωρίδες κυκλοφορίας στο ρεύμα προς Λαμία. Παρότι δεν σημειώνονται σοβαρά προβλήματα, οι οδηγοί κινούνται με χαμηλές ταχύτητες, καθώς τα ΙΧ περνούν δίπλα από σταθμευμένα τρακτέρ.

Διαπραγματεύσεις αγροτών - ΕΛΑΣ για τα τρακτέρ: Πώς θα παραταχθούν

Στον κόμβο του Μπράλου, η κυκλοφορία διεξάγεται και στα δύο ρεύματα με ελάχιστες καθυστερήσεις. Ωστόσο, αυξημένη παραμένει η κίνηση στο παλαιό εθνικό δίκτυο από Θήβα προς Μπράλο, σε συνδυασμό με τη ροή οχημάτων από Ρίο-Αντίρριο και Άμφισσα προς την ίδια κατεύθυνση. Το αποτέλεσμα είναι να σημειώνονται σημαντικές καθυστερήσεις στα τελευταία χιλιόμετρα πριν την είσοδο των οχημάτων στον Μπράλο και την ένταξή τους εκ νέου στην Εθνική Οδό.

μπλόκα αγροτών 3

Χθες, για περισσότερα από 10 χιλιόμετρα, στο τμήμα από Γραβιά προς Μπράλο τα οχήματα κινούνταν σημειωτόν. 

μπλόκα αγροτών 4

Στη Νίκαια η κυκλοφορία έχει κάπως αποσυμφορηθεί, καθώς μετά από συνεννόηση των αγροτών με την αστυνομία, έχει ανοίξει για τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά η αερογέφυρα που βρίσκεται ακριβώς πάνω από το μπλόκο της περιοχής στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη. 

Πηγές ΕΛΑΣ: Επιβεβλημένη η εκτροπή κυκλοφορίας στα μπλόκα

Στην Πάτρα στο μπλόκο Εγλυκάδας οι αγρότες διεμήνυαν την Τρίτη ότι δεν φεύγουν από το οδόστρωμα και έτσι η Ολυμπία Οδός δεν δόθηκε στην κυκλοφορία. Οι οδηγοί που κατευθύνονταν προς Πύργο έμπαιναν μέσα από την Πάτρα με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακό κομφούζιο μέσα στους δρόμους της Πάτρας.

