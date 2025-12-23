ΕΛ.ΑΣ.: «Δε θα επιτρέψουμε την έξοδο των Χριστουγέννων μέσα από τα μπλόκα»

Αποφασισμένοι να κάνουν Χριστούγεννα στα μπλόκα είναι οι αγρότες όλης της χώρας, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι θα κάνουν ό,τι μπορούν για να διευκολύνουν τους πολίτες να ταξιδέψουν στους προορισμούς τους για τις γιορτές. Ωστόσο η αστυνομία εγείρει θέματα ασφαλείας, σημειώνοντας ότι οι οδηγοί δε θα μπορέσουν να ταξιδέψουν με ασφάλεια αν δεξιά κι αριστερά είναι παραταγμένα τρακτέρ. Όπως αποφασίστηκε, δε θα ανοίξει η Περιμετρική Οδός της Πάτρας καθώς η ΕΛ.ΑΣ. δεν εγγυάται την ασφαλή διέλευση των οδηγών από το σημείο.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνστανία Δημογλίδου, ξεκαθάρισε πως η Τροχαία δε θα επιτρέψει την κίνηση οχημάτων στις εθνικές οδούς, ενώ υπάρχουν εκεί τρακτέρ.

«Εγώ βλέπω εμπόδια στον δρόμο. Αν κάποιος θεωρεί ότι από εκεί μπορούν να κινηθούν ταξιδιώτες με την κίνηση των ημερών, υποτιμά τη νοημοσύνη μας. Αν έχουμε πυρκαγιά σε όχημα εν κινήσει τι θα κάνουμε; Η παρακαμπτήριος έχει δύο λωρίδες κυκλοφορίας και σε μια έκτακτη ανάγκη μπορούμε να δώσουμε την κυκλοφορία από την άλλη λωρίδα. Δεν έχουμε κόντρα με τους αγρότες, αλλά μιλάμε για δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, στο οποίο περπατούν πεζοί οι αγρότες. Είναι δυνατόν να βάλουμε τροχονόμους για να κάνουν τις σημαδούρες;», είπε η κ. Δημογλίδου.

Διευκρίνισε, επίσης ότι δεν έχει αλλάξει σε κανένα μπλόκο η κατάσταση των οχημάτων και δεν έχει δοθεί στην κυκλοφορία καμία λωρίδα.

«Ξέρετε πόση δύναμη σπαταλά η ΕΛ.ΑΣ στο εθνικό οδικό δίκτυο και στις παρακαμπτήριες, όπως είναι υποχρέωσή της; Οι παρακάμψεις είναι δύσκολές και αυτές, προφανώς και υπάρχει κίνδυνος. Αναγκαζόμαστε να δίνουμε αυτές τις παρακάμψεις, υπάρχουν τροχονόμοι παντού. Τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τις αποφασίζει η Τροχαία και κανείς διαμαρτυρόμενος. Εμείς δεν έχουμε δει καμία μετακίνηση των μπλόκων», συνέχισε.

Αγρότες: Οι αποφάσεις για ανοιχτούς δρόμους

Πάντως οι αγρότες έχουν διαμηνύσει πως θα αφήσουν ανοιχτούς τους δρόμους μέχρι και την Παρασκευή. Προς το παρόν κανείς δεν γνωρίζει τι θα γίνει το Σαββατοκύριακο με τα μπλόκα, όπου πολλοί ταξιδιώτες θα επιστρέψουν από τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Οι αγρότες κατηγορούν την αστυνομία ότι εκείνη κλείνεις τους δρόμους και ταλαιπωρεί τους ταξιδιώτες. Σε ανακοίνωσή της η Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων καταγγέλλει την κυβέρνηση «για τη συνειδητή επιχείρηση ταλαιπωρίας του λαού και συκοφάντησης του αγώνα μας. Με εντολή του Μαξίμου, η Αστυνομία κλείνει τους εθνικούς δρόμους χωρίς λόγο, μετατρέποντας τον ταξιδιώτη σε "όμηρο" και τον αγρότη σε "εχθρό"».

Όπως αναφέρει υπάρχει λύση, καθώς η αστυνομία θα μπορούσε να συνεννοηθεί με τις επιτροπές των μπλόκων και να εξασφαλίσει την ασφαλή διέλευση των οχημάτων μέσα από τα μπλόκα, αλλά η κυβέρνηση την αγνοεί.

«Αντί όμως για συνεννόηση, η κυβέρνηση επιλέγει τον αυταρχισμό. Αντί για ασφάλεια, επιλέγει να ταλαιπωρεί τους οδηγούς σε όσο πιο δύσκολες διαδρομές για να στρέψει την κοινωνία εναντίον μας.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:

1. Να σταματήσει η είσπραξη διοδίων σε όλο το δίκτυο. Δεν θα πληρώνει ο λαός τον εργολάβο για δρόμους που η κυβέρνηση κλείνει με το έτσι θέλω.

2. Να σταματήσουν οι εκτροπές που στόχο έχουν μόνο τον κοινωνικό αυτοματισμό.

3. Η κυβέρνηση και η αστυνομία να πάρουν όλα τα απαραίτητα μέτρα τις επόμενες ημέρες ώστε να διεξαχθεί ομαλά η κυκλοφορία του λαού μέσα από το εθνικό δίκτυο», αναφέρει η ανακοίνωση της επιτροπής.

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα ανά τη χώρα έχουν δηλώσει ότι από νωρίς το πρωί της Τρίτης, θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

Αγρότες: Τι θα γίνει στα μπλόκα της Βόρειας Ελλάδας

Τη Δευτέρα άνοιξε το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων. Οι αγρότες άνοιξαν και δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα, ωστόσο η Τροχαία δεν έχει δώσει ακόμη το πράσινο φως για να δοθούν στην κυκλοφορία.

Οι αγρότες απαντούν ότι δε θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους, οπότε θα είναι δύσκολο να δώσει η Τροχαία το πράσινο φως για να μετακινηθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αθήνα.

Με ανοιχτούς δρόμους έως και την Παρασκευή 26 Δεκεμβρίου παραμένουν τα αγροτοκτηνοτροφικά μπλόκα στη Δυτική Μακεδονία, προς διευκόλυνση των εκδρομέων κατά την περίοδο των Χριστουγέννων. Την ίδια ημέρα, οι αγρότες και κτηνοτρόφοι θα πραγματοποιήσουν γενικές συνελεύσεις, προκειμένου να καθορίσουν τις επόμενες ενέργειές τους.

Στο μπλόκο Δερβενίου παραμένουν οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι στη διασταύρωση της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης - Καβάλας με άλλες σημαντικές οδικές αρτηρίες. Οι παραγωγοί δε θα προχωρήσουν σε καμία κινητοποίηση έως το Σάββατο 27/12, ενώ τα αγροτικά οχήματα θα βρίσκονται παρατεταγμένα στην άκρη του οδοστρώματος.

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο μπλόκο της Χαλκηδόνας, επί της παλαιάς Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης - Έδεσσας. Μέχρι και τις 26/12 δεν προγραμματίζεται καμία κινητοποίηση, ενώ την ίδια ημέρα θα ληφθούν αποφάσεις για τις επόμενες ενέργειες των παραγωγών.

Τρακτέρ και αγροτικά οχήματα παραμένουν παρατεταγμένα στα «Πράσινα Φανάρια», χωρίς όμως να προβαίνουν σε κάποια κινητοποίηση. Στο μεταξύ, ενισχύεται το μπλόκο που έχει στηθεί με πρωτοβουλία μελισσοκόμων και αγροτών στο νομό Χαλκιδικής, στα φανάρια της Νικήτης, στη Σιθωνία.

Αγρότες: Παραμένουν τα μπλόκα στη Στερεά Ελλάδα

Στη Χαλκίδα, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν αποφασίσει από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή να μην προχωρήσουν σε κάποιον αποκλεισμό, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες ενόψει των εορτών. Εν τω μεταξύ, ανοιχτή είναι η Υψηλή Γέφυρα της Χαλκίδας, που είχαν κλείσει οι αγρότες της Εύβοιας για 3 ώρες χθες.

Στα μπλόκα παραμένουν οι αγρότες της Στερεάς Ελλάδας δηλώνοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν, αν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Οι αγρότες παραμένουν σε όλα τα σημεία αποκλεισμού των εθνικών οδών και έχουν αποφασίσει ότι το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό και η Εθνική Οδός σε αυτό το ύψος θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών.

Στον Μπράλο, τα τρακτέρ παραμένουν στην εθνική οδό, ωστόσο για σήμερα αποφασίστηκε να μην κλείσουν οι παράδρομοι και το επαρχιακό δίκτυο, προκειμένου να αποφευχθεί σοβαρό κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ο πρόεδρος του Αγροτικού Συλλόγου Λαμίας, Γιώργος Παλιούρας, σημείωσε χαρακτηριστικά πως «η συγκεκριμένη στάση αποτελεί μια συνειδητή επιλογή. Θέλουμε να διευκολύνουμε τους ανθρώπους που περνούν από την περιοχή μας, χωρίς να τους δημιουργούμε πρόσθετα προβλήματα αυτές τις μέρες». Παράλληλα, άφησε σαφώς να εννοηθεί πως αμέσως μετά τις γιορτές οι κινητοποιήσεις θα ενταθούν.

Το μήνυμα που εκπέμπεται από όλα τα μπλόκα της Στερεάς Ελλάδας είναι σαφές. Σε όλη τη διάρκεια των Χριστουγέννων, σε Μπράλο, Αταλάντη, Κάστρο, Θήβα και Χαλκίδα, οι αγρότες και τα τρακτέρ θα παραμείνουν στα σημεία των κινητοποιήσεων, συνεχίζοντας έναν αγώνα που, όπως λένε, δεν μπορούν να εγκαταλείψουν.

Συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις οι αγρότες σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα

Στην Ήπειρο αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους στα 4 μπλόκα που έχουν στηθεί σε Άρτα, Λούρο Πρέβεζας, Καλπάκι Ιωαννίνων και Ηγουμενίτσα.

Ανοιχτός θα παραμείνει ο δρόμος στο μπλόκο του Καλπακίου στα Ιωάννινα, μέχρι και την Παρασκευή, όπως αποφάσισαν οι αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι της περιοχής, για τη διευκόλυνση των εκδρομέων.

Στην Άρτα τα τρακτέρ παραμένουν παραταγμένα στη γέφυρα της Ιονίας Οδού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα στο μπλόκο του Λούρου, στην έξοδο της κωμόπολης στην εθνική οδό προς Πρέβεζα.

Ο αγροτοκτηνοτροφικος σύλλογος «ΘΥΑΜΙΣ», μαζί με τους αγρότες, κτηνοτρόφους, μελισσοκόμους από το μπλόκο του λιμανιού Ηγουμενίτσας, μοίρασαν μανταρίνια στα διόδια της Τύριας σε όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Όπως είπαν, αυτή η δράση «δεν ήταν απλό κέρασμα, αλλά ένα ευχαριστώ για την κατανόηση, την υπομονή και τη στήριξη των πολιτών στον αγώνα τους».

Χθες το βράδυ, από τις 20:00 έως τις 22:00, προχώρησαν σε δίωρο αποκλεισμό του λιμανιού εξωτερικού Ηγουμενίτσας για νταλίκες.

Παραμένουν στα μπλόκα οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας

«Δεν φεύγουμε από εδώ. Συνεχίζουμε τον αγώνα». Αυτό είναι το μήνυμα που στέλνουν οι αγρότες της δυτικής Θεσσαλίας που βρίσκονται στα μπλόκα του Ε65, ενώ νέα τρακτέρ ενισχύουν τα δύο μπλόκα.

Οι αγρότες της Καρδίτσας στη συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε-65 ανοιχτή από αύριο, Τρίτη, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών για τις γιορτές των Χριστουγέννων.

Σε εγρήγορση αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας

Σε εγρήγορση βρίσκονται αγρότες και κτηνοτρόφοι της Δυτικής Ελλάδας, οι οποίοι παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στηθεί σε Αιτωλοακαρνανία, Αχαΐα και Ηλεία και αναμένεται να πάρουν αποφάσεις για τις νέες μορφές των κινητοποιήσεών τους.

Στην Αιτωλοακαρνανία, αγρότες και κτηνοτρόφοι που βρίσκονται για 17η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο του Αγγελοκάστρου, της «Ιονίας» οδού πραγματοποίησαν γενική συνέλευση, προκειμένου να γίνει ενημέρωση και να ληφθούν αποφάσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους απέκλεισαν το βράδυ της Κυριακής για μία ώρα τον κόμβο του Κουβαρά στο Αγρίνιο, ενώ συνεχίζουν τις δράσεις ενημέρωσης.

Στην Αχαΐα, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν για 15η συνεχόμενη ημέρα στο μπλόκο της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, που αποτελεί τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πάτρας-Πύργου.

Οι αγρότες έχουν αφήσει μία λωρίδα ανάμεσα από τα τρακτέρ, προκειμένου να περνούν τα αυτοκίνητα έκτακτης ανάγκης και τα ασθενοφόρα.

Αυτό το οποίο τους ζητήθηκε από την αστυνομία είναι να μεταφερθούν όλα τα οχήματα και όλα τα υλικά τα οποία έχουν οι αγρότες στη μία πλευρά του δρόμου, δηλαδή να μεταφερθούν προς τα αριστερά, προκειμένου να υπάρχει μία λωρίδα ελεύθερη, όπως επίσης και η ΛΕΑ.

Μάλιστα, από την Ολυμπία Οδό ζητήθηκε και χρόνος για να γίνουν όλες αυτές οι ενέργειες προκειμένου να διευκολυνθεί η κυκλοφορία.

Στα Καλάβρυτα, μετά την κινητοποίηση της Κυριακής με τον συμβολικό αποκλεισμό της εισόδου της πόλης, οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι αναμένεται να αποφασίσουν τις επόμενες κινήσεις τους.

Στην Αιγιάλεια, αγρότες και κτηνοτρόφοι παραμένουν στον κόμβο της γέφυρας του Σελινούντα, στο Αίγιο, χωρίς όμως να αποκλείουν την κυκλοφορία, στην «Ολυμπία» οδό.

Στην Ηλεία, αγρότες και κτηνοτρόφοι εξακολουθούν να παραμένουν στα μπλόκα που έχουν στήσει στον κόμβο του Πύργου, στην παλαιά εθνική οδό Πατρών- Πύργου στα Λεχαινά και στην εθνική οδό Πατρών-Τρίπολης, στο ύψος της Αμαλιάδας.

Αγρότες: Ανοιχτά τα τελωνεία, Κήπων, Ευζώνων και Νίκης

Ελεύθερη είναι από χθες, Δευτέρα η διέλευση για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων. Οι αγρότες σε ένδειξη καλής θέλησης, θέλουν άνθρωποι και εμπορεύματα να φτάσουν στον προορισμό τους, τις ημέρες αυτές.

Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών.

Ήδη σήμερα το πρωί περίπου 30 φορτηγά έχει δοθεί εντολή να ξεκινήσουν την έξοδό τους από τη χώρα προς την Τουρκία για λόγους αποσυμφόρησης. Περισσότερα από 250 φορτηγά βρίσκονται επί της Εγνατίας Οδού, αναμένοντας την αναχώρησή τους και περίπου άλλα τόσα βρίσκονται στο τουρκικό έδαφος.

Στους Ευζώνους και τη Νίκη, οι παραγωγοί αναστέλλουν τις κινητοποιήσεις μέχρι και την Παρασκευή 26/12, διευκολύνοντας τη μετακίνηση των πολιτών, ενώ στην Εξοχή και τον Προμαχώνα, στα σύνορα με τη Βουλγαρία, οι δράσεις συνεχίζονται με στοχευμένες και συμβολικές παρεμβάσεις, εν αναμονή αποφάσεων για τη συνέχιση των κινητοποιήσεων μετά τις γιορτές.

Συγκεκριμένα, στο τελωνείο των Ευζώνων, εντός της ημέρας, οι αγροτοκτηνοτρόφοι θα απομακρύνουν τα τρακτέρ και τα αγροτικά τους οχήματα από το κέντρο του οδοστρώματος και θα τα τοποθετήσουν στα αριστερά και δεξιά του, απελευθερώνοντας πλήρως τα ρεύματα κυκλοφορίας, ώστε να πραγματοποιείται απρόσκοπτα η διέλευση φορτηγών, τουριστικών λεωφορείων και επιβατικών οχημάτων. Παρά την αναστολή των κινητοποιήσεων, θα παραμείνουν κανονικά στο μπλόκο, όπου σκοπεύουν να περάσουν τις γιορτινές ημέρες μαζί με τις οικογένειές τους.

Αντίστοιχα, στο μπλόκο του τελωνείου της Νίκης δεν προγραμματίζεται κανένας αποκλεισμός έως τις 26/12. Για σήμερα, ωστόσο, οι συμμετέχοντες αναμένεται να μεταβούν στο Κέντρο Υγείας Αμυνταίου μαζί με συναδέλφους τους, όπου, σύμφωνα με πληροφορίες, έχει προγραμματιστεί η παρουσία κυβερνητικού στελέχους, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παράσταση διαμαρτυρίας.

Στον Προμαχώνα, αγρότες και κτηνοτρόφοι προχωρούν σήμερα σε συμβολικό αποκλεισμό του τελωνείου για φορτηγά παντός τύπου, διάρκειας έως και τριών ωρών, από τις 14:00 το μεσημέρι, με τη συμμετοχή περισσότερων τρακτέρ και αγροτικών οχημάτων. Μετά τη λήξη της κινητοποίησης, τα οχήματα θα παραταχθούν δεξιά και αριστερά του οδοστρώματος, μιας και έως και την Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου δεν προγραμματίζεται νέα κινητοποίηση, προκειμένου να παραμείνει ο δρόμος ελεύθερος για τους εκδρομείς και τους ταξιδιώτες των εορτών.

Ανήμερα των Χριστουγέννων, οι συμμετέχοντες στο μπλόκο του Προμαχώνα, θα πραγματοποιήσουν γενική συνέλευση, κατά την οποία θα καθοριστεί ο τρόπος συνέχισης των κινητοποιήσεων από τις 26/12 και μετά.

Την ίδια ώρα, σε ισχύ παραμένει ο επ' αόριστον αποκλεισμός του τελωνείου της Εξοχής, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, για τη διέλευση φορτηγών παντός τύπου, ο οποίος ξεκίνησε χθες στις 12 το μεσημέρι από αγρότες και κτηνοτρόφους της περιοχής Νευροκοπίου Δράμας. Η κυκλοφορία των επιβατικών οχημάτων, των τουριστικών λεωφορείων και των οχημάτων έκτακτης ανάγκης διεξάγεται κανονικά μέσω παρακαμπτήριων οδών, ενώ το μπλόκο έχει στηθεί σε απόσταση περίπου 500 μέτρων από το τελωνείο. Εντός της ημέρας αναμένεται να πραγματοποιηθεί γενική συνέλευση, κατά την οποία θα αποφασιστεί η στάση που θα τηρηθεί κατά τις ημέρες των Χριστουγέννων.