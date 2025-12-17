Τους τα πήραν πριν τους τα δώσουν - Οργή αγροτών για άδειους λογαριασμούς

Περίμεναν ποσά από τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Τους τα πήρε ο ΕΛΓΑ

17.12.25 , 20:26 Τους τα πήραν πριν τους τα δώσουν - Οργή αγροτών για άδειους λογαριασμούς
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (17/12/2025)
Μεγάλη είναι η οργή των αγροτών που είδαν τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν. Οι δικαιούχοι περίμεναν ποσά ενίσχυσης από το Υπουργείο Ανάπτυξης και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Πριν μπουν όμως τα λεφτά στην τράπεζα, ο ΕΛΓΑ τους τράβηξε χρήματα ως παρακράτηση για τις εισφορές τους. Κανένας διάλογος. «Μας κοροϊδεύετε», λένε στην κάμερα του Star.

Οργισμένοι αγρότες έριξαν πορτοκάλια στην είσοδο του ΕΛΓΑ στην Τρίπολη και κατέλαβαν το κτίριο. Έχουν μόλις δει τους λογαριασμούς τους να αδειάζουν αντί να γεμίζουν από τις επιδοτήσεις.

Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

«Δεν θα παίξει κανείς με τα παιδιά μας»

«Δεν θα παίξει κανείς με τα παιδιά μας»

«Μου έβαλαν 10.000 και βρήκα 1.000 ευρώ. Τα πήρε ο ΕΛΓΑ. Δεν θα παίξουν με τα παιδιά μας. Δεν θα τα βάλει κανείς με τις οικογένειές μας», λέει ο Φάνης Τραγάκης.

Στον Προμαχώνα, μόλις είδαν άδειους τους λογαριασμούς, οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες στα διόδια και ζήτησαν από τους οδηγούς να περάσουν δωρεάν.

«Μου έβαλαν 1.000 και έμεινα με -700. Ντρέπομαι που τους ψήφισα».

Η οργή ξεχειλίζει όταν αγρότες είδαν ότι ο ΕΛΓΑ τους άρπαξε και το επίδομα τέκνων. Στο μεσημεριανό δελτίο του Star με τον Γιώργο Ευγενίδη ξεσπούν. «Πήραν το επίδομα των παιδιών, ρε. Ντροπή και ξεφτίλα. Δεν φοράνε παντελόνια».

Αλαλούμ με την καταβολή των ενισχύσεων στους αγρότες

Δεύτερη φορά... το ίδιος λάθος 

Δεύτερη φορά... το ίδιος λάθος 

Η κυβέρνηση ζητά συγγνώμη και μιλά για λάθος. Όμως δεν είναι η πρώτη φορά. Οι αγρότες είχαν δει ξανά τα λεφτά τους να γίνονται καπνός. Τότε τους είχαν υποσχεθεί ότι δεν θα συμβεί ξανά. Έγινε όμως πάλι. Μάλιστα τώρα, σε πολλές περιπτώσεις, τους πήραν τα λεφτά πριν ακόμα πάρουν τις επιδοτήσεις. Λεφτά που είχαν για τις γιορτές.

Τα χρήματα τα ήθελαν για να ζήσουν τις οικογένειές τους και να κάνουν Χριστούγεννα. Τώρα θα μείνουν στους δρόμους και στα μπλόκα μέχρι να δικαιωθούν.

Οι αγρότες έβραζαν στα μπλόκα από χθες το βράδυ, λίγο μετά τις εξαγγελίες Χατζηδάκη για ενίσχυση του εισοδήματός τους. Παροχές που χαρακτήρισαν ψίχουλα.

Το πρωί ξεχείλισε το ποτήρι, με τους συνδικαλιστές να κλείνουν την πόρτα του διαλόγου στην κυβέρνηση.

Συγγνώμη... λάθος 

Οι αγρότες πάνε σε μηνύσεις, αφού όπως λένε ο ΕΛΓΑ τους άρπαξε λεφτά που δεν του ανήκουν. Και σε όλα αυτά, ο υφυπουργός Ανάπτυξης μιλά για λάθος και αφήνει υπονοούμενα ακόμα και για προβοκάτσια.

 

