Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Ακολουθούν πληρωμές 600 εκατ. ευρώ μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2025

17.12.25 , 18:58
Οικονομια
Πηγή: Εξωτερική φωτογραφία: Eurokinissi / ΓΙΩΡΓΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ
Σε ένεση ρευστότητας για τον πρωτογενή τομέα προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου πληρωμών. Συγκεκριμένα, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των παραγωγών συνολικά 487,9 εκατ. ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Παράλληλα, το αρμόδιο υπουργείο γνωστοποίησε τον προγραμματισμό για το υπόλοιπο του έτους, δεσμευόμενο ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα ακολουθήσουν επιπλέον πληρωμές που προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ.

Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο στο newpost.gr

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
ΟΠΕΚΕΠΕ
ΕΛΓΑ
ΠΛΗΡΩΜΕΣ
NEWPOST
