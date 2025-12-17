Ολοκληρώθηκαν πληρωμές 487,9 εκατ. από ΟΠΕΚΕΠΕ και ΕΛΓΑ

Σε ένεση ρευστότητας για τον πρωτογενή τομέα προχώρησε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ανακοινώνοντας την ολοκλήρωση ενός μεγάλου κύκλου πληρωμών. Συγκεκριμένα, πιστώθηκαν στους λογαριασμούς των παραγωγών συνολικά 487,9 εκατ. ευρώ μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ και του ΕΛΓΑ, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ενισχύσεων και αποζημιώσεων. Παράλληλα, το αρμόδιο υπουργείο γνωστοποίησε τον προγραμματισμό για το υπόλοιπο του έτους, δεσμευόμενο ότι μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2025 θα ακολουθήσουν επιπλέον πληρωμές που προσεγγίζουν τα 600 εκατ. ευρώ.

