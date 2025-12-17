Οδηγός χρήσης ChatGPT: Απλές συμβουλές για αρχάριους και προχωρημένους

Ένα ιδιαίτερα επίκαιρο και ουσιαστικό θέμα απασχόλησε το νέο επεισόδιο της εκπομπής «Οι Συμφοιτητές» στο YouTube, που προβάλλεται κάθε Τετάρτη στις 16:00.

Η Μάρα Ζαχαρέα και ο Γιώργος Κουβαράς υποδέχτηκαν την Χριστίνα Πατίτσα, καθηγήτρια στο Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, Διδάκτορα του Παντείου Πανεπιστημίου με εξειδίκευση στη Συμβουλευτική και Κοινωνική Ψυχολογία, η οποία διαθέτει πλούσιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό έργο άμεσα συνδεδεμένο με το προς έγκριση εκπαιδευτικό πρόγραμμα «ChatGPT και Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη στην Εκπαίδευση».

Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη ραγδαία είσοδο της τεχνητής νοημοσύνης στην καθημερινότητα, στην εργασία, στην εκπαίδευση αλλά και στην ψυχική υγεία. Όπως επισημάνθηκε, εργαλεία όπως το ChatGPT χρησιμοποιούνται πλέον από όλες τις ηλικίες, συχνά όμως χωρίς ουσιαστική γνώση των δυνατοτήτων και των περιορισμών τους.

Ιδιαίτερη ανησυχία εκφράστηκε για το γεγονός ότι αρκετοί χρήστες απευθύνονται στο ChatGPT για ψυχολογική ή ακόμη και ιατρική συμβουλή.

Σύμφωνα με την Χριστίνα Πατίτσα, αυτό αποκαλύπτει βαθύτερα κοινωνικά ζητήματα, όπως η μοναξιά και η δυσκολία σύναψης ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων. Όπως εξήγησε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ειδικό, καθώς δεν διαθέτει κλινική κρίση, εμπειρία ούτε αναλαμβάνει την ευθύνη.

Η συζήτηση επεκτάθηκε και στον χώρο της εκπαίδευσης, όπου η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη αλλάζει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο γράφονται οι εργασίες και αξιολογούνται οι φοιτητές.

Η Χριστίνα Πατίτσα σημείωσε ότι στα πανεπιστήμια πλέον τίθενται σαφή όρια: οι φοιτητές μπορούν να χρησιμοποιούν το ChatGPT υποστηρικτικά, για οργάνωση ιδεών, όχι όμως για την πλήρη παραγωγή εργασιών.

Mάλιστα, ο Γιώργος Κουβαράς απηύθυνε μια ερώτηση στη Μάρα Ζαχαρέα, αναφορικά με τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην ενημέρωση. Τη ρώτησε αν, ως διευθύντρια Ειδήσεων του Star, χρησιμοποιεί το ChatGPT για να ελέγχει ή να συμπληρώνει πληροφορίες.

Η Μάρα Ζαχαρέα απάντησε ότι το χρησιμοποιεί περιστασιακά, όπως και πολλοί ρεπόρτερ, επικουρικά, για ταχύτερη πρόσβαση σε πληροφορίες.

Κλείνοντας, όλοι συμφώνησαν πως η τεχνητή νοημοσύνη είναι ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να ενισχύσει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα, αρκεί να χρησιμοποιείται με κριτική σκέψη, γνώση και μέτρο.

Σε μια εποχή όπου η πληροφορία είναι άφθονη αλλά όχι πάντα αξιόπιστη, η ικανότητα αξιολόγησης και η ανθρώπινη κρίση παραμένουν πιο απαραίτητες από ποτέ.