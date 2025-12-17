Μαρίνης και Παγώνης προσπαθούν να βγάλουν εκτός προσφορών τη Ρογδάκη

Ένα αντικείμενο βγαλμένο κατευθείαν από τις disco των ’70s έφερε στο Cash or Trash ο Χρήστος χαρίζοντας στο πλατό ρυθμό, φως και… νοσταλγία.

Ο Χρήστος, 27 ετών, συστήθηκε ως πρώην στρατιωτικός απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων που αποφάσισε να αφήσει πίσω του τη σιγουριά του δημοσίου και να κάνει μια δυναμική στροφή καριέρας στον χώρο των πωλήσεων και του δικτυακού marketing, χρησιμοποιώντας τα social media ως βασικό του εργαλείο.

Μπαίνοντας στο δωμάτιο της εκτίμησης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, καθώς όπως είπε ζούσε από κοντά αυτό που μέχρι πρότινος έβλεπε μόνο από την τηλεόραση.

Το αντικείμενο που παρουσίασε ήταν ένα vintage light, απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε disco που… σεβόταν τον εαυτό της τη δεκαετία του ’70. Όπως εξήγησε ο Θάνος, πρόκειται για ένα φωτιστικό που λειτουργεί με ρεύμα αλλά «ακούει» και τη μουσική, χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, δημιουργώντας εντυπωσιακά φωτιστικά μοτίβα συγχρονισμένα με τον ρυθμό.

Το συγκεκριμένο light, ιαπωνικής κατασκευής και σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση, δεν άργησε να μετατρέψει το πλατό σε μια μικρή disco, με τον Θάνο να κάνει αναφορά στο θρυλικό Studio 54 και την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης των ’70s.

Όσο για το πώς βρέθηκε στα χέρια του; Ο Χρήστος αποκάλυψε πως το απέκτησε το 2018, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για bungee jumping στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν σε ένα beach party είδε το αντικείμενο δίπλα στον DJ και, πάνω στο κέφι της στιγμής, ρώτησε αν πωλείται.

Η εκτίμηση του Θάνου ήταν ξεκάθαρη: μπορεί να μην πρόκειται για σπάνιο κομμάτι, όμως στην άριστη κατάστασή του σίγουρα βρίσκει αγοραστές. Η αξία του εκτιμήθηκε στα 120 ευρώ, με την προοπτική να ανέβει στη δημοπρασία.

Ικανοποιημένος και χαμογελαστός, ο Χρήστος προχώρησε στο δωμάτιο των αγοραστών, δηλώνοντας έτοιμος να ζήσει άλλη μία δυνατή εμπειρία στο Cash or Trash αυτή τη φορά με φόντο τα φώτα, τη μουσική και τη disco ενέργεια μιας άλλης εποχής.

Τελικά το πολυπόθητο αντικείμενο κατέληξε στον Θάνο Μαρίνη, ο οποίος πρόσφερε 290 ευρώ.



