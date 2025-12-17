Μαρίνης και Παγώνης προσπαθούν να βγάλουν εκτός προσφορών τη Ρογδάκη

Cash or Trash: Η εκτίμηση για το disco strobo light των ’70s

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
17.12.25 , 22:22 Κυψέλη: Τι είπε η 16χρονη στις Αρχές - «Το μαχαίρι το είχα για προστασία»
17.12.25 , 22:19 Σπαρακτικό αντίο στον Αλμπέρτο Εσκενάζυ: Ραγίζει καρδιές η κόρη του, Σάρα
17.12.25 , 22:15 GNTM: Η εκρηκτική εμφάνιση της Μπέττυς Μαγγίρα «θάμπωσε» τα μοντέλα
17.12.25 , 21:50 GNTM: Τα μοντέλα περνούν από το γραφείο του ανακριτή
17.12.25 , 21:48 Γιάννης Στάνκογλου: Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο σπίτι με τα παιδιά του
17.12.25 , 21:40 Το Star στις Βρυξέλλες: Έτοιμο το Ευρωκοινοβούλιο για την πορεία αγροτών
17.12.25 , 21:22 Renault: Με όφελος μέχρι 2500 ευρώ
17.12.25 , 21:10 Κτηνοτρόφοι: Με δάκρυα στα μάτια ζουν τον εφιάλτη των άδειων στάβλων
17.12.25 , 21:10 GNTM Μιχάλης: Ποιο είναι το μεγάλυτερο fashion αδίκημα που έχει διαπράξει;
17.12.25 , 21:06 Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
17.12.25 , 20:26 Τους τα πήραν πριν τους τα δώσουν - Οργή αγροτών για άδειους λογαριασμούς
17.12.25 , 20:13 Μαρίνης και Παγώνης προσπαθούν να βγάλουν εκτός προσφορών τη Ρογδάκη
17.12.25 , 20:00 Στη ΜΕΘ του νοσοκομείου Ζακύνθου ο Μητροπολίτης Δωδώνης Χρυσόστομος
17.12.25 , 19:47 Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
17.12.25 , 19:14 ΑΑΔΕ: Καταβλήθηκε η 4η δόση αυξημένης επιστροφής ΕΦΚ πετρελαίου σε αγρότες
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Έλενα Παπαρίζου: «Παραμένει στο νοσοκομείο. Ήταν στα όρια της κατάρρευσης»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Γιάννης Αϊβάζης: «Θα σου πω γιατί χώρισα; Θα το αντέξεις;»
Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν τα ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα αντικείμενο βγαλμένο κατευθείαν από τις disco των ’70s έφερε στο Cash or Trash ο Χρήστος χαρίζοντας στο πλατό ρυθμό, φως και… νοσταλγία.

Χρήστος Cash Or Trash

Ο Χρήστος, 27 ετών, συστήθηκε ως πρώην στρατιωτικός απόφοιτος της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων  που αποφάσισε να αφήσει πίσω του τη σιγουριά του δημοσίου και να κάνει μια δυναμική στροφή καριέρας στον χώρο των πωλήσεων και του δικτυακού marketing, χρησιμοποιώντας τα social media ως βασικό του εργαλείο.

Μπαίνοντας στο δωμάτιο της εκτίμησης, δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του, καθώς όπως είπε ζούσε από κοντά αυτό που μέχρι πρότινος έβλεπε μόνο από την τηλεόραση.

Cash Or Trash: Ο Μαρίνης απέκτησε το πολυπόθητο αντικείμενο

Το αντικείμενο που παρουσίασε ήταν ένα vintage light, απαραίτητο αξεσουάρ για κάθε disco που… σεβόταν τον εαυτό της τη δεκαετία του ’70. Όπως εξήγησε ο Θάνος, πρόκειται για ένα φωτιστικό που λειτουργεί με ρεύμα αλλά «ακούει» και τη μουσική, χάρη στο ενσωματωμένο μικρόφωνο, δημιουργώντας εντυπωσιακά φωτιστικά μοτίβα συγχρονισμένα με τον ρυθμό.

Το συγκεκριμένο light, ιαπωνικής κατασκευής και σε πολύ καλή λειτουργική κατάσταση, δεν άργησε να μετατρέψει το πλατό σε μια μικρή disco, με τον Θάνο να κάνει αναφορά στο θρυλικό Studio 54 και την ατμόσφαιρα της Νέας Υόρκης των ’70s.

Όσο για το πώς βρέθηκε στα χέρια του; Ο Χρήστος αποκάλυψε πως το απέκτησε το 2018, κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για bungee jumping στον Ισθμό της Κορίνθου, όταν σε ένα beach party είδε το αντικείμενο δίπλα στον DJ και, πάνω στο κέφι της στιγμής, ρώτησε αν πωλείται.
Η εκτίμηση του Θάνου ήταν ξεκάθαρη: μπορεί να μην πρόκειται για σπάνιο κομμάτι, όμως στην άριστη κατάστασή του σίγουρα βρίσκει αγοραστές. Η αξία του εκτιμήθηκε στα 120 ευρώ, με την προοπτική να ανέβει στη δημοπρασία.

Ικανοποιημένος και χαμογελαστός, ο Χρήστος προχώρησε στο δωμάτιο των αγοραστών, δηλώνοντας έτοιμος να ζήσει άλλη μία δυνατή εμπειρία στο Cash or Trash  αυτή τη φορά με φόντο τα φώτα, τη μουσική και τη disco ενέργεια μιας άλλης εποχής.
Τελικά το πολυπόθητο αντικείμενο κατέληξε στον Θάνο Μαρίνη, ο οποίος πρόσφερε 290 ευρώ.


Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash Or Trash
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
CASH OR TRASH
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top