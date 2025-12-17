Γιάννης Στάνκογλου: Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο σπίτι με τα παιδιά του

Το βίντεο που δείχνει την τρυφερή πλευρά του ηθοποιού

17.12.25 , 21:48 Γιάννης Στάνκογλου: Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο σπίτι με τα παιδιά του
Ο Γιάννης Στάνκογλου μπήκε σε απόλυτα γιορτινή διάθεση και μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς του φίλους μια ιδιαίτερα τρυφερή και ζεστή οικογενειακή στιγμή.

Γιάννης Στάνκογλου: «Κοντεύω μια πενταετία που είμαι ελεύθερος!»

Το απόγευμα της Τρίτης 16 Δεκεμβρίου, ο γνωστός ηθοποιός στόλισε το χριστουγεννιάτικο δέντρο μαζί με τα δύο παιδιά του, την κόρη του Φοίβη και τον γιο του Φίλιππο, δημιουργώντας μια εικόνα που αποπνέει θαλπωρή, χαρά και οικογενειακή αρμονία.

Ο Γιάννης Στάνκογλου λατρεύει να περνά χρόνο με τα παιδια του

Μέσα από ένα βίντεο που ανέβασε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ο Γιάννης Στάνκογλου δείχνει πόσο απολαμβάνει κάθε στιγμή με τα παιδιά του.

Γιάννης Στάνκογλου: Η κρίση ηλικίας στα 50 και οι κόντρες με τον πατέρα του

Μαζί τοποθετούν φωτάκια, στολίδια και πολύχρωμες μπάλες στο δέντρο, ενώ η ατμόσφαιρα γεμίζει με γέλια και χαρούμενες στιγμές που αποτυπώνουν τη μοναδική σχέση του με τη Φοίβη και τον Φίλιππο. Το βίντεο, όπως ήταν αναμενόμενο, συγκέντρωσε αμέτρητα likes και σχόλια, με τους διαδικτυακούς του φίλους να του εύχονται «Καλά Χριστούγεννα» και να εκφράζουν την αγάπη τους για τη ζεστή εικόνα οικογενειακής ζωής που μοιράστηκε.

 

Ο Γιάννης Στάνκογλου έχει αποκτήσει τα δύο παιδιά του από τον γάμο του με τη σκηνοθέτιδα Αλίκη Δανέζη‑Κνούτσεν. Η κόρη τους, η Φοίβη, γεννήθηκε το 2009, ενώ ο γιος τους, ο Φίλιππος, ήρθε στον κόσμο το 2014.

Παρά το γεγονός ότι το ζευγάρι χώρισε το 2020, ο ηθοποιός ανακοίνωσε δημοσίως το διαζύγιο το 2023, διευκρινίζοντας ότι η αποχώρηση από τη σχέση είχε γίνει αρκετά χρόνια νωρίτερα.

Παρά τον χωρισμό, ο Γιάννης Στάνκογλου παραμένει αφοσιωμένος στα παιδιά του και συνεχίζει να δημιουργεί όμορφες οικογενειακές αναμνήσεις μαζί τους, συχνά μοιράζοντας στιγμιότυπα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η σημερινή ανάρτηση με το στόλισμα του χριστουγεννιάτικου δέντρου είναι μια ακόμα υπενθύμιση της σημασίας της οικογένειας και της μαγείας που μπορούν να φέρουν οι μικρές καθημερινές στιγμές

