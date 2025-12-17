GNTM: Ο Ανέστης προκάλεσε... λιποθυμικό επεισόδιο στην Μπέττυ Μαγγίρα

Το μοντέλο «τρέλανε» την ηθοποιό με τα γαλλικά του

17.12.25 , 23:05 GNTM: Ο Ανέστης προκάλεσε... λιποθυμικό επεισόδιο στην Μπέττυ Μαγγίρα
Στο φωτογράφιση του προημιτελικού, οι διαγωνιζόμενοι ήρθαν αντιμέτωποι με μια μεγάλη πρόκληση, αφού έπρεπε να «παντρέψουν» το modeling με την υποκριτική

Ο Ανέστης στάθηκε τυχερός, αφού η Ειρήνη επέλεξε τη Μπέττυ Μαγγίρα, που είναι ηθοποιός, να φωτογραφηθεί μαζί του. Θέλοντας να μπει στο πετσί της σημερινής φωτογράφισης, ο ίδιος επινόησε ένα story, το οποίο αποκάλυψε στην παρτενέρ του.

Για να σπάσει ο πάγος μεταξύ τους, η Μπέττυ Μαγγίρα έκανε κομπλιμέντα στον Ανέστη για τα μάτια του. Εκείνος της ανταπέδωσε τα καλά λόγια μιλώντας της στα γαλλικά

GNTM: Τα γαλλικά του Ανέστη γοήτευσαν την Μπέττυ Μαγγίρα

GNTM: Τα γαλλικά του Ανέστη γοήτευσαν την Μπέττυ Μαγγίρα

«Ανέστη, πες της δυο γαλλικά, να καταλάβει», τον παρότρυνε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. «Πες μου κάτι πολύ ερωτικό στα γαλλικά», τον ενθάρρυνε η Μπέττυ Μαγγίρα. «Είστε πολύ όμορφη, κυρία μου. Χάρηκα πολύ για τη γνωριμία», της είπε, προκαλώντας της… λιποθυμία.

GNTM: Ένα από τα «κλικ» που χάρισαν ο Ανέστης και η Μπέττυ Μαγγίρα στον φακό

GNTM: Ένα από τα «κλικ» που χάρισαν ο Ανέστης και η Μπέττυ Μαγγίρα στον φακό

Στο σετ, οι δυο τους έδειξαν πως είχαν χημεία και καλή επικοινωνία. Κρίνοντας μάλιστα από τις αντιδράσεις της Ηλιάνας Παπαγεωργίου, του Άγγελου Μπράτη και της Ζενεβιέβ Μαζαρί, φαίνεται πως ο Ανέστης έδωσε το επιθυμητό κλικ.

«Ήταν το σημερινό αβαντάζ η Μπέττυ. Η Ειρήνη δεν το κατάλαβε αυτό. Είναι ηθοποιός. Προσπάθησα να βρω μια θεματολογία που την έφτιαξα μόνος μου από το μυαλό μου και θεωρώ ότι βοηθάει στο συγκεκριμένο concept και η πρόζα και να έχεις κάτι στο μυαλό σου που όντως σε έχει βάλει σε έναν ρόλο που εκνευρίζεσαι», τόνισε το μοντέλο.

Ο Edouardo συνεχάρη, με τη σειρά του, τον αδελφό του, τόσο για την ευρηματικότητά του όσο και για την έκφρασή του: «Ο Ανέστης έκανε διάφορα πράγματα. Πολύ ωραία. Άλλαξε την έκφρασή του. Γενικά έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Το θέλει πολύ μέσα του και φαίνεται αυτό. Χαίρομαι πολύ».

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

 

 

