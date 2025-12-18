GNTM: Ανέστης ή Ειρήνη; Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;

Η φωτογράφιση του προημιτελικού με τίτλο «Fashion Victims» απαιτούσε από τα μοντέλα να παλέψουν για ένα fashion item. Σε ρόλο guest, η Μπέττυ Μαγγίρα συμμετείχε ενεργά στις λήψεις τριών μοντέλων, υποδυόμενη το «αντίπαλο δέος» τους και δοκιμάζοντας σε πραγματικό χρόνο την ικανότητά τους να σταθούν ισάξια μπροστά στον φακό.

Οι άλλοι τρεις διαγωνιζόμενοι αναμετρήθηκαν απευθείας με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου, τον Άγγελο Μπράτη και τη Ζενεβιέβ Μαζαρί, σε μια fashion μονομαχία υψηλών εντάσεων.

«Η μόδα δεν ήταν ποτέ εύκολη. Κάθε μέρα είναι μια μάχη στη δουλειά μας, νομίζω ότι αυτό πια το καταλαβαίνετε, το ζείτε. Υπάρχουν πολλές δύσκολες στιγμές. Από το casting μέχρι το κλικ, θα πρέπει να παλέψετε για τη θέση σας μέσα στον χώρο. Είμαστε εδώ, είμαστε στον προημιτελικό, που σημαίνει ότι όλοι όσοι είστε εδώ είστε καλά μοντέλα και τώρα ψάχνουμε τον καλύτερο. Δεν υπάρχουν πια λάθη. Υπάρχουν σίγουρα κακές στιγμές, όμως αυτές θα υπάρχουν και στη ζωή σας έξω. Είμαστε πάρα πολύ περήφανοι για όλους σας. Το αποτέλεσμα είναι συγκλονιστικό κάθε φορά. Πλέον κοιτάμε ποια είναι τα περισσότερα σωστά και όχι τι δεν ταιριάζει σε μια εικόνα και αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και όλο δυσκολεύουν και τα concept, όλο δυσκολεύει και η διαδικασία, κι αυτός είναι ο στόχος, αυτός είναι ο σκοπός: να βγείτε από εδώ οι πιο δυνατοί της αγοράς», ανέφερε αρχικά η Ηλιάνα Παπαγεωργίου.

GNTM: Ο Ανέστης και η Ειρήνη «κλείδωσαν» τη θέση τους στον ημιτελικό

Τα μοντέλα που ξεπέρασαν τον εαυτό τους, δίνοντας ένα διαφορετικό αποτέλεσμα, είναι η Ειρήνη και ο Ανέστης, οι οποίοι περνούν απευθείας στον ημιτελικό. Ανάμεσα στους δύο, ο Ανέστης ανταποκρίθηκε καλύτερα στις απαιτήσεις της καμπάνιας, κερδίζοντας τα 600 ευρώ και τη διαμονή στη σουίτα.

GNTM: Ο Ανέστης αναδείχθηκε νικητής της δοκιμασίας

Ο Γιώργος σχολίασε το επίτευγμα του Ανέστη, αναγνωρίζοντας πως είναι άξιος αντίπαλος. «Ο Ανέστης θεωρώ ότι είναι πολύ δυνατός ανταγωνιστής. Δεν τον φοβάμαι, αλλά είναι δυνατός ανταγωνιστής. Και πιστεύω και γι' αυτόν είμαι εγώ δυνατός ανταγωνιστής», είπε στο cue του.

