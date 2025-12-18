GNTM: Ξέσπασε σε λυγμούς η Ξένια μετά τα σχόλια των κριτών

Η ώρα που όλοι περίμεναν έφτασε και ήταν η σειρά της εντυπωσιακής Ξένιας να κριθεί. Νωρίτερα, η Ειρήνη τής είχε δώσει το ντισαβαντάζ να φωτογραφηθεί πρώτη.

GNTM: Η λήψη της Ξένιας που δεν ενθουσίασε

Στον δρόμο προς την κατάκτηση της κορυφής του GNTM, η ίδια έχει αντιμετωπίσει πολλές δυσκολίες, από τις οποίες έβγαινε πάντα νικήτρια. Ωστόσο, σε αυτή τη Δοκιμασία Αποχώρησης δεν είχε την αναμενόμενη επίδοση, με τους κριτές να επισημαίνουν τα τρωτά σημεία της λήψης της.

Σύμφωνα με τον Άγγελο Μπράτη, η Ξένια δεν ανταποκρίθηκε στο ζητούμενο της φωτογράφισης: «Δε βλέπω την πάλη. Δε βλέπω αυτήν την επιθυμία για ένα αντικείμενο».

GNTM: «Λύγισε» η Ξένια μετά τα σχόλια των κριτών

Παρότι δεν ήταν ιδιαίτερα αιχμηρός, ο Έντι Γαβριηλίδης στεναχώρησε περισσότερο τη διαγωνιζόμενη, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε λυγμούς. «Για μένα έχεις βγει υπετέλεια κι αυτό είναι το φάουλ σε αυτήν τη φωτογραφία», ήταν η κριτική του γνωστού σχεδιαστή. Μάλιστα, βλέποντας την αντίδρασή της, σηκώθηκε να την παρηγορήσει και να της φτιάξει τη διάθεση.

Στα πηγαδάκια που είχαν στηθεί backstage, υπήρχαν σαφείς αιχμές ότι η Ξένια αντέδρασε σκόπιμα έτσι, με σκοπό να επηρεάσει την απόφαση των κριτών.

GNTM: Η αγκαλιά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου είναι πάντα ανοιχτή για τα μοντέλα

Μη μπορώντας να συγκρατηθεί, η Ξένια έκλαιγε στην αγκαλιά της Ηλιάνας Παπαγεωργίου. «Εγώ θα φύγω; Έχω πάρα πολλά ακόμα να δώσω», έλεγε με δάκρυα στα μάτια, συγκινώντας την παρουσιάστρια, η οποία έκανε ό,τι μπορούσε για να την ηρεμήσει.

Η στρατηγική της Ξένιας φαίνεται πως απέδωσε καρπούς κι εκείνη δεν μπορεί να μην αισθάνεται χαρούμενη. «Στεναχωρήθηκα που είδα την Ξένια να κλαίει. Παρ’ όλα αυτά, όπως και να ’χει, τα ντισαβαντάζ γι’ αυτόν τον λόγο δίνονται. Είναι για να δυσκολέψουν κάποιον και με ικανοποίησε κατά κάποιον τρόπο το γεγονός ότι έπιασε τόπο το ντισαβαντάζ μου», δήλωσε η ίδια στο cue της.

