Δείτε sneak preview από τον ημιτελικό του GNTM

Οι έξι φιναλίστ θα ζήσουν το πάρτι της ζωής τους

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 18 Δεκεμβρίου
18.12.25 , 00:50 Δείτε sneak preview από τον ημιτελικό του GNTM
18.12.25 , 00:45 GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;
18.12.25 , 00:30 GNTM: Ανέστης ή Ειρήνη; Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;
18.12.25 , 00:10 GNTM: Ξέσπασε σε λυγμούς η Ξένια μετά τα σχόλια των κριτών
17.12.25 , 23:59 Καληφώνη - Μάστορας: Οι πιο τρυφερές τους στιγμές στο Instagram
17.12.25 , 23:51 Αλεξανδρούπολη: Καρδιακή ανακοπή από ασιτία η αιτία θανάτου του 3χρονου
17.12.25 , 23:49 Η Χρύσα Μιχαλοπούλου αγκαλιά με τον γιο της: Ο Μαγαπάς κι η Σαγαπώ!
17.12.25 , 23:46 Σύσκεψη Νίκαιας: Δεν Πάνε Οι Αγρότες Σε Συνάντηση Με Τον Πρωθυπουργό
17.12.25 , 23:34 Ο «Έλληνας Εσκομπάρ» Φορούσε Καπέλο «El Patron»
17.12.25 , 23:29 Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
17.12.25 , 23:05 GNTM: Ο Ανέστης προκάλεσε... λιποθυμικό επεισόδιο στην Μπέττυ Μαγγίρα
17.12.25 , 22:55 Παππάς: Η πρώτη αντίδραση για το περιστατικό ξυλοδαρμού - «Αντέδρασα λάθος»
17.12.25 , 22:55 GNTM: Τι δυσκόλεψε τον Edouardo στη φωτογράφιση με την Μπέττυ Μαγγίρα;
17.12.25 , 22:22 Κυψέλη: Τι είπε η 16χρονη στις Αρχές - «Το μαχαίρι το είχα για προστασία»
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Συνατσάκη για Μουτσινά: Βρεθήκαμε μαζί στη διαδρομή για να αποκτήσει παιδί
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Γιάννης Στάνκογλου: Χριστουγεννιάτικη μαγεία στο σπίτι με τα παιδιά του
Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
Cash or Trash: Πόσο πουλήθηκαν τα ιδιαίτερα κοσμήματα της Τζούλι Μασσίνο;
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Λίγες μόνο ώρες απομένουν μέχρι τον τελικό και την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή του φετινού GNTM!  

Τα έξι επίδοξα μοντέλα που συνεχίζουν στη διεκδίκηση του τίτλου γνωρίζουν πως από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους. Κάθε κίνηση, κάθε βλέμμα και κάθε πόζα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς όλοι καλούνται να φτάσουν στην απόλυτη τελειότητα. 

GNTM: Edouardo ή Ξένια; Ποιο μοντέλο έμεινε εκτός ημιτελικού;

Στον ημιτελικό, οι έξι φιναλίστ αφήνουν πίσω τους ό,τι γνώριζαν μέχρι τώρα και μεταμορφώνονται στα απόλυτα party animals. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τούς προετοιμάζει από νωρίς, προειδοποιώντας τους πως πρόκειται να ζήσουν το πάρτι της ζωής τους, σε ένα σετ γεμάτο ένταση, ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση.

GNTM: Ανέστης ή Ειρήνη; Ποιο μοντέλο είχε την καλύτερη φωτογραφία;

GNTM: Τα μοντέλα παρτάρουν μαζί με τους κριτές

GNTM: Τα μοντέλα παρτάρουν μαζί με τους κριτές

Τα ζητούμενα της φωτογράφισης είναι ξεκάθαρα αλλά απαιτητικά: χορός, κέφι, φλερτ και αυθεντική διάθεση. Οι κριτές και αυτή τη φορά δεν μένουν απλοί παρατηρητές, αλλά έχουν ενεργό ρόλο στο σετ, δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση στους διαγωνιζόμενους. Από κάθε φιναλίστ καταλήγουν στο πλατό δύο φωτογραφίες, με την αγωνία για το ποιοι θα συνεχίσουν στη μάχη του τίτλου να χτυπά κόκκινο.

GNTM: Οι top 6 του φετινού κύκλου

GNTM: Οι top 6 του φετινού κύκλου

Όποιος καταφέρει να ξεχωρίσει, να δώσει ενέργεια στον φακό και να αποδείξει ότι αντέχει την πίεση, θα βρεθεί μια ανάσα από την πραγματοποίηση του μεγάλου του ονείρου.

Δείτε όλα τα επεισόδια του GNTM 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
GNTM
 |
GNTM 2025
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top