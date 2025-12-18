Δείτε sneak preview από τον ημιτελικό του GNTM

Λίγες μόνο ώρες απομένουν μέχρι τον τελικό και την ανακοίνωση του μεγάλου νικητή του φετινού GNTM!

Τα έξι επίδοξα μοντέλα που συνεχίζουν στη διεκδίκηση του τίτλου γνωρίζουν πως από εδώ και πέρα δεν υπάρχει κανένα περιθώριο λάθους. Κάθε κίνηση, κάθε βλέμμα και κάθε πόζα μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική, καθώς όλοι καλούνται να φτάσουν στην απόλυτη τελειότητα.

Στον ημιτελικό, οι έξι φιναλίστ αφήνουν πίσω τους ό,τι γνώριζαν μέχρι τώρα και μεταμορφώνονται στα απόλυτα party animals. Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου τούς προετοιμάζει από νωρίς, προειδοποιώντας τους πως πρόκειται να ζήσουν το πάρτι της ζωής τους, σε ένα σετ γεμάτο ένταση, ενέργεια και ανεβασμένη διάθεση.

GNTM: Τα μοντέλα παρτάρουν μαζί με τους κριτές

Τα ζητούμενα της φωτογράφισης είναι ξεκάθαρα αλλά απαιτητικά: χορός, κέφι, φλερτ και αυθεντική διάθεση. Οι κριτές και αυτή τη φορά δεν μένουν απλοί παρατηρητές, αλλά έχουν ενεργό ρόλο στο σετ, δίνοντας μεγαλύτερη ώθηση στους διαγωνιζόμενους. Από κάθε φιναλίστ καταλήγουν στο πλατό δύο φωτογραφίες, με την αγωνία για το ποιοι θα συνεχίσουν στη μάχη του τίτλου να χτυπά κόκκινο.

GNTM: Οι top 6 του φετινού κύκλου

Όποιος καταφέρει να ξεχωρίσει, να δώσει ενέργεια στον φακό και να αποδείξει ότι αντέχει την πίεση, θα βρεθεί μια ανάσα από την πραγματοποίηση του μεγάλου του ονείρου.

