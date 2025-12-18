VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο ID. Polo έχει ξεκινήσει. Λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, ένας στόλος σχεδόν έτοιμων για παραγωγή πρωτοτύπων ID. Polo ολοκληρώνει τα τελευταία χιλιόμετρα εντατικών δοκιμών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στόχος είναι η διασφάλιση κορυφαίας ποιότητας σε κάθε λεπτομέρεια, καθώς και η απόλυτη μικρορύθμιση των οδηγικών χαρακτηριστικών, ώστε το τελικό μοντέλο να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της μαζικής παραγωγής.



Το ID. Polo αποτελεί το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive», όπως αυτή εκφράζεται από τον επικεφαλής σχεδιασμού της Volkswagen, Andreas Mindt. Το αποτέλεσμα είναι ένα συμπαγές αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που προσφέρει αυξημένους χώρους και οδηγικά χαρακτηριστικά ακριβείας, αντίστοιχα με εκείνα της αμέσως επόμενης κατηγορίας. Επιπλέον, πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της οικογένειας ID. που φέρει το καθιερωμένο και εμβληματικό όνομα Polo.

Τέσσερα επίπεδα ισχύος, δύο μεγέθη μπαταρίας, αυτονομία έως 450 χλμ. Κατά το ντεμπούτο του την άνοιξη του 2026, το ID. Polo θα διατίθεται σε τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) και 155 kW (211 PS). Το σπορ ID. Polo GTI, με ισχύ 166 kW (226 PS), θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο ίδιο έτος.

Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα εξοπλίζονται στάνταρ με μπαταρία υψηλής τάσης τεχνολογίας LFP (λιθίου–φωσφορικού σιδήρου) καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 90 kW. Οι ισχυρότερες εκδόσεις, 155 kW και 166 kW, θα διαθέτουν μπαταρία τεχνολογίας NMC (νικελίου–μαγγανίου–κοβαλτίου), βασισμένη στα νέα ενοποιημένα στοιχεία της PowerCo, με καθαρή ενεργειακή χωρητικότητα 52 kWh. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει αυτονομία έως 450 km² και φόρτιση DC με ισχύ έως 130 kW.

Το ID. Polo διαθέτει ένα νέο σύστημα ηλεκτρικής κίνησης στους εμπρός τροχούς, βασισμένο στην περαιτέρω εξελιγμένη πλατφόρμα Modular Electric Drive Matrix (MEB+). Το πλήρως επανασχεδιασμένο σύστημα κίνησης ξεχωρίζει για την υψηλή του αποδοτικότητα, μειώνοντας την πολυπλοκότητα, τον αριθμό των εξαρτημάτων και το συνολικό βάρος. Παράγοντες που συμβάλλουν τόσο στη μείωση του κόστους όσο και στην περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η επιλογή της εμπρός κίνησης προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων.



Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας Volkswagen τελευταίας γενιάς, με κωδική ονομασία APP290, ο οποίος συνδυάζει υψηλή απόδοση και αποδοτικότητα. Στο δάπεδο του αμαξώματος ενσωματώνεται μια νέα γενιά μπαταριών ενοποιημένων στοιχείων PowerCo, βασισμένη στην τεχνολογία cell-to-pack. Σε αυτή τη διάταξη, τα στοιχεία τοποθετούνται απευθείας στο σώμα της μπαταρίας, καταργώντας τα ενδιάμεσα περιβλήματα modules. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένο κόστος, μικρότερες απαιτήσεις χώρου και χαμηλότερο βάρος, ενώ ταυτόχρονα η ενεργειακή πυκνότητα αυξάνεται κατά περίπου 10%. Το όφελος είναι σαφές: μεγαλύτερη αυτονομία και βελτιωμένη αποδοτικότητα.

Με την πλατφόρμα MEB+, το ID. Polo φέρνει στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων όχι μόνο τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, αλλά και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού νέας γενιάς. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το σημαντικά αναβαθμισμένο Travel Assist, το οποίο μπορεί να υποστηρίζει υποβοηθούμενη πλευρική και διαμήκη καθοδήγηση, καθώς και υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας σε αυτοκινητόδρομους. Επιπλέον, στο ID. Polo το Travel Assist θα προσφέρει για πρώτη φορά λειτουργίες αναγνώρισης φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων STOP.

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου ID. Polo. Το ID. Polo έχει μήκος 4.053 mm, πλάτος 1.816 mm και ύψος 1.530 mm, με μεταξόνιο 2.600 mm. Παρότι οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι συγκρίσιμες με εκείνες του κλασικού Polo, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα MQB, το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo, χάρη στην αρχιτεκτονική της πλατφόρμας MEB+, προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε επίπεδο εσωτερικών χώρων.



Οι επιβάτες απολαμβάνουν αυξημένο εσωτερικό μήκος κατά 19 mm, με το όφελος να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στο πίσω μέρος, ενώ το πλάτος της καμπίνας και ο διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι έχουν επίσης βελτιωθεί.

Ο χώρος αποσκευών παρουσιάζει αύξηση κατά 24% σε σύγκριση με το κλασικό Polo, από 351 σε 435 λίτρα. Με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, ο συνολικός όγκος φόρτωσης φτάνει τα 1.243 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο αντίστοιχο θερμικό μοντέλο.

Χάρη σε αυτή την αυξημένη χωροταξική ευελιξία, το πάντα τετράθυρο και πενταθέσιο ID. Polo αναδεικνύεται στο πιο πρακτικό και ευέλικτο Polo που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Ένα αυτοκίνητο ιδανικό για τις ανάγκες της πόλης, καθώς και για την καθημερινότητα.