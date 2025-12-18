VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Στον δρόμο προς τη μαζική παραγωγή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.12.25 , 12:19 GNTM- Edouardo: «Mε την Ειρήνη είχαμε ένα έντονο φλερτ. Είμαστε καλά μαζί»
18.12.25 , 12:15 GNTM approved: Το προϊόν που ενεργοποιείται με τη θερμότητα
18.12.25 , 12:01 Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
18.12.25 , 11:47 Σουηδία: 12χρονος σκότωσε λάθος άτομο σε πληρωμένο συμβόλαιο θανάτου!
18.12.25 , 11:47 Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
18.12.25 , 11:44 Μαύρη σοκολάτα: Νέα έρευνα αποδεικνύει ότι επιβραδύνει τη γήρανση
18.12.25 , 11:37 Ιστορικό Ράλλυ Ακρόπολις: Με το βλέμμα στο 2026
18.12.25 , 11:29 Ακριβότερο φέτος το χριστουγεννιάτικο τραπέζι – Αναλυτικοί πίνακες
18.12.25 , 11:13 Έπεσε ξύλο σε αγώνα ποδοσφαίρου
18.12.25 , 10:53 Φωκίδα: «Πάω στους αγγέλους», είπε και αυτοπυρπολήθηκε στο όχημά του
18.12.25 , 10:47 Αγρότες: Σκληραίνουν τη στάση τους – Κρίσιμη σύσκεψη στις Σέρρες
18.12.25 , 10:20 GNTM: Αποκλειστικό απόσπασμα από τον ημιτελικό - H αποχώρηση
18.12.25 , 10:15 Μπέττυ Μαγγίρα για GNTM: «Η δοκιμασία ήταν φανταστική»
18.12.25 , 10:11 Μήνυση κι αγωγή κατά της Κωνσταντοπούλου ετοιμάζει ο Σκέρτσος
18.12.25 , 10:01 Φλορίντα Πετρουτσέλι: Βόλτα στο κέντρο με τον σύζυγό και τα παιδιά τους
Μαρίζου Ρίζου: «Ο πατέρας μου ερχόταν οριακά μεθυσμένος στα live»
Στα δικαστήρια ο καλλιτέχνης που καταγγέλλει τον Μαζωνάκη για ασέλγεια
Μπαλατσινού: Ο γιος της δεν ξέρει ποιο χριστουγεννιάτικο γλυκό να διαλέξει
Μαζωνάκης: «Απολύτως ψευδείς κι ανυπόστατες οι καταγγελίες σε βάρος μου»
Ο Καποδίστριας του Σμαραγδή είναι αδερφός πολύ γνωστής Ελληνίδας ηθοποιού
Ο Άρης Μουγκοπέτρος δείχνει για πρώτη φορά τα πρόσθετα δάχτυλά του
Ναταλία Καποδίστρια: Ηθοποιός η τελευταία απόγονος του Ιωάννη Καποδίστρια
Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της
Τροχός της Τύχης: Έλυσε τον γρίφο πριν ξεκινήσει ο χρόνος!
Στην αντεπίθεση ο Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η σπόντα για την Τούνη στο TikTok
Περισσότερα

VIDEOS

TractioN: Trailer Κυριακή 4/2/2024 Στις 14:10
TractioN: Τζίγγερ και Κώστας Στεφανής ξανά μαζί - Δείτε το
Ράλι Ακρόπολης: Το Νέο Όχημα Των Κώστα Και Μάνου Στεφανή
Κώστας & Μάνος Στεφανής στο Ράλι Ακρόπολις με Hyundai i20
Πάπας όχημα
Επίσκεψη Πάπα: Το αυτοκίνητο που «έκλεψε» την παράσταση
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
«Πυρετός» στην αγορά αυτοκινήτου
Rally Greece Offroad 2021
Ολοκληρώθηκε το Rally Greece Offroad 2021
Traction
Αυτός είναι ο μεγάλος νικητής του Traction Parking Challenge!
Traction: Ο Στεφανής Υποδέχτηκε Τον Πετρούνια
Πετρούνιας σε Στεφανή: «Πλέον μένω και 24 ώρες μόνος μου
AVIN ACTION 100: Νέο καύσιμο υψηλών οκτανίων και υψηλής απόδοσης
Το νέο καύσιμο AVIN ACTION 100 υψηλών οκτανίων και υψηλής
Traction:
Traction: Αυτό το αυτοκίνητο ενθουσίασε τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 21/06/2020
«Traction»: Ο Κώστας Στεφανής υποδέχεται τον Χρήστο Λούλη
Traction - Trailer Κυριακή 14/06/2020
Traction vs MasterChef: Ο Κώστας Στεφανής συναντά τον Πάνο Ιωαννίδη
Traction - Κώστας και Μάνος Στεφανής
Το «Traction» επέστρεψε και παρουσίασε το νέο Compact SUV της
Traction - Trailer Κυριακή 05/04/2020
Traction: Ο Κώστας Στεφανής συνταξιδεύει με τη Ζενεβιέβ Μαζαρί
Traction
Traction - Αιμίλιος Χειλάκης: Ποιο μέρος του πλανήτη θέλει να
Traction - Trailer Κυριακή 22/02/2020
Traction: Ο Στεφανής συναντά τον Δαδακαρίδη μέσα στη νέα Mercedes
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Αυτοκινητο
VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Η αντίστροφη μέτρηση για το νέο ID. Polo έχει ξεκινήσει. Λίγους μήνες πριν από την παγκόσμια πρεμιέρα του, ένας στόλος σχεδόν έτοιμων για παραγωγή πρωτοτύπων ID. Polo ολοκληρώνει τα τελευταία χιλιόμετρα εντατικών δοκιμών σε διαφορετικές περιοχές του κόσμου. Στόχος είναι η διασφάλιση κορυφαίας ποιότητας σε κάθε λεπτομέρεια, καθώς και η απόλυτη μικρορύθμιση των οδηγικών χαρακτηριστικών, ώστε το τελικό μοντέλο να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της μαζικής παραγωγής.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Το ID. Polo αποτελεί το πρώτο μοντέλο που υιοθετεί τη νέα σχεδιαστική γλώσσα «Pure Positive», όπως αυτή εκφράζεται από τον επικεφαλής σχεδιασμού της Volkswagen, Andreas Mindt. Το αποτέλεσμα είναι ένα συμπαγές αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που προσφέρει αυξημένους χώρους και οδηγικά χαρακτηριστικά ακριβείας, αντίστοιχα με εκείνα της αμέσως επόμενης κατηγορίας. Επιπλέον, πρόκειται για το πρώτο μοντέλο της οικογένειας ID. που φέρει το καθιερωμένο και εμβληματικό όνομα Polo.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Τέσσερα επίπεδα ισχύος, δύο μεγέθη μπαταρίας, αυτονομία έως 450 χλμ. Κατά το ντεμπούτο του την άνοιξη του 2026, το ID. Polo θα διατίθεται σε τρία επίπεδα ισχύος: 85 kW (116 PS), 99 kW (135 PS) και 155 kW (211 PS). Το σπορ ID. Polo GTI, με ισχύ 166 kW (226 PS), θα ακολουθήσει αργότερα μέσα στο ίδιο έτος.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Οι εκδόσεις 85 kW και 99 kW θα εξοπλίζονται στάνταρ με μπαταρία υψηλής τάσης τεχνολογίας LFP (λιθίου–φωσφορικού σιδήρου) καθαρής χωρητικότητας 37 kWh, η οποία υποστηρίζει ταχεία φόρτιση DC με ισχύ έως 90 kW. Οι ισχυρότερες εκδόσεις, 155 kW και 166 kW, θα διαθέτουν μπαταρία τεχνολογίας NMC (νικελίου–μαγγανίου–κοβαλτίου), βασισμένη στα νέα ενοποιημένα στοιχεία της PowerCo, με καθαρή ενεργειακή χωρητικότητα 52 kWh. Η συγκεκριμένη διαμόρφωση επιτρέπει αυτονομία έως 450 km² και φόρτιση DC με ισχύ έως 130 kW.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Το ID. Polo διαθέτει ένα νέο σύστημα ηλεκτρικής κίνησης στους εμπρός τροχούς, βασισμένο στην περαιτέρω εξελιγμένη πλατφόρμα Modular Electric Drive Matrix (MEB+). Το πλήρως επανασχεδιασμένο σύστημα κίνησης ξεχωρίζει για την υψηλή του αποδοτικότητα, μειώνοντας την πολυπλοκότητα, τον αριθμό των εξαρτημάτων και το συνολικό βάρος. Παράγοντες που συμβάλλουν τόσο στη μείωση του κόστους όσο και στην περιορισμένη κατανάλωση ενέργειας. Παράλληλα, η επιλογή της εμπρός κίνησης προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα στην εκμετάλλευση των εσωτερικών χώρων. 

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Στον πυρήνα του συστήματος βρίσκεται ένας ηλεκτροκινητήρας Volkswagen τελευταίας γενιάς, με κωδική ονομασία APP290, ο οποίος συνδυάζει υψηλή απόδοση και αποδοτικότητα. Στο δάπεδο του αμαξώματος ενσωματώνεται μια νέα γενιά μπαταριών ενοποιημένων στοιχείων PowerCo, βασισμένη στην τεχνολογία cell-to-pack. Σε αυτή τη διάταξη, τα στοιχεία τοποθετούνται απευθείας στο σώμα της μπαταρίας, καταργώντας τα ενδιάμεσα περιβλήματα modules. Το αποτέλεσμα είναι μειωμένο κόστος, μικρότερες απαιτήσεις χώρου και χαμηλότερο βάρος, ενώ ταυτόχρονα η ενεργειακή πυκνότητα αυξάνεται κατά περίπου 10%. Το όφελος είναι σαφές: μεγαλύτερη αυτονομία και βελτιωμένη αποδοτικότητα.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Με την πλατφόρμα MEB+, το ID. Polo φέρνει στην κατηγορία των μικρών αυτοκινήτων όχι μόνο τις πιο σύγχρονες τεχνολογίες ηλεκτροκίνησης, αλλά και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού νέας γενιάς. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το σημαντικά αναβαθμισμένο Travel Assist, το οποίο μπορεί να υποστηρίζει υποβοηθούμενη πλευρική και διαμήκη καθοδήγηση, καθώς και υποβοηθούμενη αλλαγή λωρίδας σε αυτοκινητόδρομους. Επιπλέον, στο ID. Polo το Travel Assist θα προσφέρει για πρώτη φορά λειτουργίες αναγνώρισης φωτεινών σηματοδοτών και πινακίδων STOP.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Βασικά τεχνικά χαρακτηριστικά του νέου ID. Polo. Το ID. Polo έχει μήκος 4.053 mm, πλάτος 1.816 mm και ύψος 1.530 mm, με μεταξόνιο 2.600 mm. Παρότι οι εξωτερικές του διαστάσεις είναι συγκρίσιμες με εκείνες του κλασικού Polo, το οποίο βασίζεται στην πλατφόρμα MQB, το αμιγώς ηλεκτρικό ID. Polo, χάρη στην αρχιτεκτονική της πλατφόρμας MEB+, προσφέρει σαφή πλεονεκτήματα σε επίπεδο εσωτερικών χώρων.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο
Οι επιβάτες απολαμβάνουν αυξημένο εσωτερικό μήκος κατά 19 mm, με το όφελος να γίνεται ιδιαίτερα αισθητό στο πίσω μέρος, ενώ το πλάτος της καμπίνας και ο διαθέσιμος χώρος για το κεφάλι έχουν επίσης βελτιωθεί.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Ο χώρος αποσκευών παρουσιάζει αύξηση κατά 24% σε σύγκριση με το κλασικό Polo, από 351 σε 435 λίτρα. Με αναδιπλωμένες τις πλάτες των πίσω καθισμάτων, ο συνολικός όγκος φόρτωσης φτάνει τα 1.243 λίτρα, έναντι 1.125 λίτρων στο αντίστοιχο θερμικό μοντέλο.

VW ID. Polo: Έρχεται το νέο ηλεκτρικό μοντέλο

Χάρη σε αυτή την αυξημένη χωροταξική ευελιξία, το πάντα τετράθυρο και πενταθέσιο ID. Polo αναδεικνύεται στο πιο πρακτικό και ευέλικτο Polo που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα. Ένα αυτοκίνητο ιδανικό για τις ανάγκες της πόλης, καθώς και για την καθημερινότητα.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
VW
 |
VW ID. POLO
 |
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
 |
ΑΦΙΞΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top