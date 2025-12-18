Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με εντυπωσιακό Chanel φόρεμα στα μπουζούκια

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος έκαναν μία βραδινή έξοδο.

Το ζευγάρι έδωσε το «παρών» στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζονται ο Αντώνης Ρέμος και ο Χρήστος Μάστορας και διασκέδασε μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες.

Η γνωστή παρουσιάστρια τράβηξε τα βλέμματα με την κομψή της εμφάνιση, επιλέγοντας ένα εντυπωσιακό μαύρο φόρεμα Chanel με cut outs και στρας. Το look της συμπλήρωσε με πολλά κοσμήματα, έντονο μακιγιάζ και

Καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, δεν έλειψαν οι τρυφερές στιγμές μεταξύ τους, με χαμόγελα, βλέμματα και χαλαρές συζητήσεις, δείχνοντας πως παραμένουν δεμένοι και ερωτευμένοι.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου - Βασίλης Σταθοκωστόπουλος

Η παρουσιάστρια διασκέδασε με τον σύζυγό της

Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος είναι μαζί τέσσερα χρόνια και έχουν δημιουργήσει μια όμορφη οικογένεια, αποκτώντας μαζί δύο γιους: τον δύο ετών Βλάσση και τον δέκα μηνών Βασίλη.

Τα τελευταία χρόνια, η παρουσιάστρια έχει αφοσιωθεί πλήρως στην ανατροφή των παιδιών της, χωρίς ωστόσο να παραμελεί τον εαυτό της και τις μικρές απολαύσεις της καθημερινότητας.

Το ζευγάρι παραμένει ερωτευμένο και συχνά κάνει βραδινές εξόδους μαζί

Η συγκεκριμένη έξοδος αποτέλεσε ένα διάλειμμα από τις οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, με το ζευγάρι να απολαμβάνει τους αγαπημένους του καλλιτέχνες από τα πρώτα τραπέζια.

Η ίδια η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου έχει μιλήσει ανοιχτά στο παρελθόν για τη σχέση και τον γάμο της, τονίζοντας πως καμία σχέση δεν είναι τέλεια σε 24ωρη βάση. Όπως έχει πει, οι διαφωνίες είναι φυσιολογικές, αρκεί στο τέλος να υπάρχει ισορροπία και αμοιβαία κατανόηση.

Το εντυπωσιακό φόρεμα που επέλεξε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στη βραδινή της έξοδο

Σε παλαιότερες δηλώσεις της, η παρουσιάστρια έχει αναφερθεί και στον χαρακτήρα του συζύγου της, αποκαλύπτοντας πως είναι άνθρωπος της τελευταίας στιγμής και με ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα, λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων.

Παρά τις δυσκολίες και τους έντονους ρυθμούς, το ζευγάρι φαίνεται να έχει βρει τους δικούς του κώδικες επικοινωνίας και συμβίωσης.

Υπενθυμίζεται ότι η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος παντρεύτηκαν με πολιτικό γάμο στις 2 Οκτωβρίου 2022, σε πολύ στενό κύκλο, με μόλις δέκα καλεσμένους, στο δημαρχείο της Βούλας-Βάρης-Βουλιαγμένης. Έναν χρόνο αργότερα ήρθε στη ζωή ο πρώτος τους γιος, Βλάσσης, και έναν ακόμη χρόνο μετά, η οικογένειά τους μεγάλωσε με τον ερχομό του δεύτερου γιου τους, Βασίλη.

Η πρόσφατη βραδινή τους έξοδος επιβεβαιώνει πως, παρά τις αυξημένες υποχρεώσεις, η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο Βασίλης Σταθοκωστόπουλος ξέρουν να βρίσκουν χρόνο ο ένας για τον άλλον και να απολαμβάνουν μικρές στιγμές χαλάρωσης, πάντα με στιλ και καλή διάθεση.