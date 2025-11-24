Σπυροπούλου: Mε leather look και μπότες Chanel σε έξοδο με τον σύζυγό της

Πού διασκέδασε το ερωτευμένο ζευγάρι

Στο Green Park διακέδασαν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου και ο σύζυγός της, Βασίλης Σταθοκωστόπουλος

Kωνσταντίνα Σπυροπούλου: Δείτε το χριστουγεννιάτικο δέντρο στο σαλόνι της!

 Βασίλης Σταθοκωστόπουλος - Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Βασίλης Σταθοκωστόπουλος - Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

To ζευγάρι απόλαυσε επί σκηνής τη Μελίνα Ασλανίδου, τον Γιώργο Παπαδόπουλο και τον Παναγιώτη Ραφαηλίδη. 

Γιώργος Παπαδόπουλος- Μελίνα Ασλανίδου- Παναγιώτης Ραφαηλίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

 Γιώργος Παπαδόπουλος- Μελίνα Ασλανίδου- Παναγιώτης Ραφαηλίδης/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

H παρουσιάστρια εμφανίστηκε με leather look. Συγκεκριμένα, φόρεσε μαύρη δερμάτινη μίνι φούστα, μαύρο σατέν πουκάμισο και δερμάτινο oversized ημίπαλτο. Στο look της ξεχώρισαν οι δερμάτινες μπότες της με την αλυσίδα από τη φετινή συλλογή του οίκου Chanel. Το καλσόν ήταν μαύρο ημιδιάφανο, που είχε λεπτομέρειες με το σήμα της Chanel.

Βασίλης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασίλης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασίλης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

Βασίλης Σταθοκωστόπουλος- Κωνσταντίνα Σπυροπούλου/ NDP ΝΙΚΟΣ ΔΡΟΥΚΑΣ

To ζευγάρι επέστρεψε από μια ρομαντική απόδραση στη Βενετία, πριν από λίγες μέρες. 

Στις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου στο instagram, είδαμε πως πάλι είχε επιλέξει μπότες του ίδιου οίκου για τις βόλτες στο ταξίδι της στην ιταλική πόλη. Συγκεκριμένα, φορούσε γαλότσες του οίκου Chanel.

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία/ instagram

Κωνσταντίνα Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία/ instagram

Σπυροπούλου: Με Chanel γαλότσες και τσάντα Hermes στη Βενετία

Το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον Οκτώβριο του 2022, όταν η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου ήταν έγκυος στο πρώτο τους παιδί. Ο πρωτότοκος γιος τους, Βλάσσης, γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 2023 και σε λίγο καιρό θα γίνει δύο ετών. Η ευτυχία της οικογένειας συμπληρώθηκε με τη γέννηση του Μπίλι, που ήρθε στη ζωή τον Ιούλιο του 2024 και το περασμένο καλοκαίρι έγινε ενός έτους. 

