Νίκος Βέρτης: Η εμφάνιση με τη γοητευτική σύντροφό του Εμμανουέλα

Την πρώτη δημόσια εμφάνιση με τη σύντροφό του, Εμμανουέλα έκανε ο Νίκος Βέρτης το βράδυ της Πέμπτης 8 Ιανουαρίου. Το ζευγάρι βρέθηκε στο νυχτερινό μαγαζί όπου εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Η εκπομπή «Πρωινό» εξασφάλισε αποκλειστικά πλάνα από τη βραδινή έξοδο του τραγουδιστή με την αγαπημένη του, με την οποία έχουν επιλέξει να κρατούν χαμηλούς τόνους στη σχέση τους.

«Είναι πανέμορφη και γλυκύτατη κοπέλα. Ο Νίκος είναι ένας άνθρωπος, που δεν θέλει καθόλου να προβάλλεται η ιδιωτική του ζωή για αυτό πήγαν πολύ διακριτικά στο μαγαζί. Κάθισε στο τραπέζι του ιδιοκτήτη του νυχτερινού κέντρου που εμφανίζεται ο Γιώργος Μαζωνάκης. Δεν κάθισαν δίπλα δίπλα. Ο Νίκος δεν θέλει να δίνει στόχο. Είναι πολλά χρόνια μαζί», σχολίασε ο Γιώργος Λιάγκας στην εκπομπή.

Ο Νίκος Βέρτης διατηρεί εδώ και αρκετά χρόνια σχέση με την γοητευτική Εμμανουέλα Κουκλινού. Ωστόσο, ποτέ δεν κάνουν δημόσιες εμφανίσεις μαζί και φυσικά, ούτε αναρτήσεις στα social media. Ο τραγουδιστής - όπως είπε και ο Γιώργος Λιάγκας- δε θέλει να απασχολεί με την προσωπική του ζωή, παρά μόνο με τη δουλειά του.

Το ζευγάρι είναι μαζί περίπου από το 2017 και πλέον ζει στην Αθήνα, αφού η Εμμανουέλα μετακόμισε εδώ από την Κρήτη όπου ζούσε. Η σύντροφός του είναι 27χρονη Κρητικιά που ασχολείται με το σχέδιο μόδας και έχει μάλιστα, σχεδιάσει στολές για το νυχτερινό κέντρο όπου εμφανίζεται ο Νίκος Βέρτης.

Νίκος Βέρτης: «Κάποια στιγμή, αν το θέλει ο Θεός, θα αποκτήσω παιδιά»

«Όλοι αργά ή γρήγορα τον βρίσκουμε τον έρωτα και εάν δεν τον έχουμε βρει, τον ψάχνουμε. Τα προσωπικά μου πάντα προσπαθώ να τα κρατήσω προσωπικά και έτσι νομίζω θα παραμείνει αυτό», είχε πει πρόσφατα σε δηλώσεις του ο Νίκος Βέρτης και πρόσθεσε για το ενδεχόμενο της οικογένειας: «Θα γίνει και αυτό κάποια στιγμή, αν το θέλει ο Θεός θα γίνει και αυτός».