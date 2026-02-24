Απόψε το τελεσίγραφο Τραμπ στο Ιράν από το βήμα του Κογκρέσου

Υπερηχητικούς κινέζικους πυραύλους προμηθεύεται η Τεχεράνη

Πηγή: Φωτογραφία AP Julia Demaree Nikhinson βίντεο Star
Πρώτη Δημοσίευση: 24.02.26, 20:07
Όλα τα βλέμματα είναι απόψε στραμμένα στην Ουάσιγκτον και την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο Κογκρέσο. Όπως εξήγησε ο ανταποκριτής του Star στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Δημήτρης Σουλτογιάννης, σε ζωντανή σύνδεση με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων και τη Μάρα Ζαχαρέα, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να στείλει ξεκάθαρο μήνυμα στο Ιράν

Στο Ισραήλ μετά τη Σούδα το αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ «Τζέραλντ Φορντ»

Συγκεκριμένα, στις 4 η ώρα ξημερώματα Ελλάδας, ο Ντόναλντ Τραμπ απευθυνόμενος στον αμερικανικό λαό, στη γνωστή ομιλία του Προέδρου στο Κογκρέσο για την «κατάσταση του έθνους», αναμένεται να στείλει ένα πολυεπίπεδο και αυστηρό μήνυμα στην Τεχεράνη.

Τραμπ: 10 ημέρες για να αποφασίσω εάν είναι πιθανή συμφωνία με Ιράν

Θα επαναλάβει σύμφωνα με πληροφορίες ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν πρόκειται να επιτρέψουν στο Ιράν να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, θέτοντας ξεκάθαρες κόκκινες γραμμές. 

Ο Τραμπ ένα βήμα πριν από τον μεγάλο πόλεμο με το Ιράν!

Παράλληλα, αναμένεται να υπογραμμίσει ότι παραμένουν στο τραπέζι σκληρά οικονομικά μέτρα και κυρώσεις, εφόσον η Τεχεράνη συνεχίσει την ίδια πορεία.

Πυραύλους από την Κίνα θέλει να προμηθευτεί το Ιράν

Πυραύλους από την Κίνα θέλει να προμηθευτεί το Ιράν 

Όμως και οι Ιρανοί από την πλευρά του δεν κάθονται με σταυρωμένα τα χέρια. Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters έχουν παραγγείλει από την Κίνα υπερηχητικούς πυραύλους που μπορούν να βυθίσουν ακόμα και αεροπλανοφόρα

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
