«Ματωμένη» επέτειος στην Ουκρανία: 4 χρόνια πολέμου μέσα από φωτογραφίες

Ο φακός του Associated Press κατέγραψε εικόνες φρίκης

Κοσμος
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR / Εξωτερική φωτογραφία: AP (Evgeniy Maloletka)
Ρεπορτάζ της Αντιόπης Σωτηρίου για το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων του Star (24/2/2026)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Συμπληρώνονται 4 χρόνια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, με χιλιάδες θύματα και από τις δύο πλευρές.
  • Στις ουκρανικές πόλεις τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στις 9:00, την ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος.
  • Ο Ζελένσκι κατέθεσε λουλούδια στο μνημείο των πεσόντων και δήλωσε ότι ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του.
  • Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Κίεβο για να τιμήσουν την επέτειο, με κτίρια της ΕΕ να βάφονται στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.
  • Οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται, ενώ το Κρεμλίνο δηλώνει ότι η επιχείρηση θα συνεχιστεί.

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (24/2) από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Κι ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται χωρίς ορατό φως στην άκρη του τούνελ, στις ουκρανικές πόλεις τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Κίεβο για να τιμήσουν τη ματωμένη επέτειο.

Ουκρανία: Δύσκολες αλλά σημαντικές οι συνομιλίες με Ρωσία στη Γενεύη

Εικόνες από τον πόλεμο στην Ουκρανία

Πολίτης σώζει ότι προλαβαίνει από το σπίτι του στο Χάρκοβο / AP (Felipe Dana)

Ενός λεπτού σιγή στις ουκρανικές πόλεις 

Τα πάντα σωπαίνουν. Πεζοί και αυτοκίνητα σταματούν. Σκύβουν τιμητικά το κεφάλι, χαμηλώνουν τις σημαίες, καθώς το ρολόι σημαίνει 9:00 – η ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Ρωσία, τέσσερα χρόνια πριν. Ο πιο πολύνεκρος στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 325.000 Ρώσοι στρατιώτες νεκροί. 100 με 140.000 Ουκρανοί.

Ο Ζελένσκι αφήνει λουλούδια στο μνημείο των πεσόντων, όπως και οι συμπατριώτες του. Δείχνει για πρώτη φορά το άδειο πλέον υπόγειο καταφύγιο, από το οποίο επιχειρούσε στην αρχή του πολέμου, όταν αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του.

ΗΠΑ: Προθεσμία μέχρι τον Ιούνιο για να σταματήσει ο πόλεμος στην Ουκρανία

Κηδεία στη διάρκεια του πολέμου

Εικόνα από την κηδεία Ουκρανού στρατιώτη / AP (Evgeniy Maloletka)

«Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έχει «σπάσει» τους Ουκρανούς», λέει. 

Στην Αγία Σοφία, τον καθεδρικό του 11ου αιώνα που μπορείτε να δείτε πίσω μου, έγινε μια διαθρησκειακή προσευχή. Ο πρόεδρος Ζελένσκι και η σύζυγός του Ολένα ήταν εκεί. 

Θύμα του πολέμου

Θύμα ρωσικής επίθεσης / AP (Evgeniy Maloletka)

Ουκρανία: Λειτουργία στο Κίεβο παρουσία Ευρωπαίων ηγετών 

Η πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα ήταν εκεί. Τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάφτηκαν στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Κι ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται υπό την πίεση Τραμπ, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι συνεχίζει την επιχείρηση. Χθες ο Πούτιν συναντήθηκε με τις χήρες των Ρώσων στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη. 

Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα

Ουκρανοί εκκενώνουν περιοχές που δέχονται επίθεση

Ουκρανοί εγκαταλείπουν τα σπίτι τους λόγω πολέμου / AP Emilio Morenatti)

Ομαδικός τάφος

Ομαδικός τάφος στη Μαριούπολη / AP (Evgeniy Maloletka) 

Σκηνές έκτακτης ανάγκης 

Σκηνές έκτακτης ανάγκης για τα θύματα των αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας / AP (Vladyslav Musiienko)
