«Ματωμένη» επέτειος στην Ουκρανία: 4 χρόνια πολέμου μέσα από φωτογραφίες

Τέσσερα χρόνια συμπληρώνονται σήμερα (24/2) από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, που έχει στοιχίσει τη ζωή σε χιλιάδες στρατιώτες και από τις δύο πλευρές. Κι ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται χωρίς ορατό φως στην άκρη του τούνελ, στις ουκρανικές πόλεις τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή, ενώ Ευρωπαίοι αξιωματούχοι επισκέφθηκαν το Κίεβο για να τιμήσουν τη ματωμένη επέτειο.

Πολίτης σώζει ότι προλαβαίνει από το σπίτι του στο Χάρκοβο / AP (Felipe Dana)

Ενός λεπτού σιγή στις ουκρανικές πόλεις

Τα πάντα σωπαίνουν. Πεζοί και αυτοκίνητα σταματούν. Σκύβουν τιμητικά το κεφάλι, χαμηλώνουν τις σημαίες, καθώς το ρολόι σημαίνει 9:00 – η ώρα που ξεκίνησε ο πόλεμος με τη Ρωσία, τέσσερα χρόνια πριν. Ο πιο πολύνεκρος στην Ευρώπη μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. 325.000 Ρώσοι στρατιώτες νεκροί. 100 με 140.000 Ουκρανοί.

Ο Ζελένσκι αφήνει λουλούδια στο μνημείο των πεσόντων, όπως και οι συμπατριώτες του. Δείχνει για πρώτη φορά το άδειο πλέον υπόγειο καταφύγιο, από το οποίο επιχειρούσε στην αρχή του πολέμου, όταν αρνήθηκε να εγκαταλείψει τη χώρα του.

Εικόνα από την κηδεία Ουκρανού στρατιώτη / AP (Evgeniy Maloletka)

«Ο Πούτιν δεν έχει πετύχει τους στόχους του. Δεν έχει «σπάσει» τους Ουκρανούς», λέει.

Στην Αγία Σοφία, τον καθεδρικό του 11ου αιώνα που μπορείτε να δείτε πίσω μου, έγινε μια διαθρησκειακή προσευχή. Ο πρόεδρος Ζελένσκι και η σύζυγός του Ολένα ήταν εκεί.

Θύμα ρωσικής επίθεσης / AP (Evgeniy Maloletka)

Ουκρανία: Λειτουργία στο Κίεβο παρουσία Ευρωπαίων ηγετών

Η πρόεδρος της Κομισιόν φον ντερ Λάιεν και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Κόστα ήταν εκεί. Τα κτίρια της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάφτηκαν στα χρώματα της ουκρανικής σημαίας.

Κι ενώ οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται υπό την πίεση Τραμπ, το Κρεμλίνο δηλώνει ότι συνεχίζει την επιχείρηση. Χθες ο Πούτιν συναντήθηκε με τις χήρες των Ρώσων στρατιωτών που έπεσαν στη μάχη.

Ουκρανοί εγκαταλείπουν τα σπίτι τους λόγω πολέμου / AP Emilio Morenatti)

Ομαδικός τάφος στη Μαριούπολη / AP (Evgeniy Maloletka)

Σκηνές έκτακτης ανάγκης για τα θύματα των αεροπορικών επιδρομών της Ρωσίας / AP (Vladyslav Musiienko)