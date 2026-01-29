Τραμπ: Ο Πούτιν συμφώνησε σε κατάπαυση του πυρός για μια εβδομάδα

Σε μπαράζ εξελίξεων στα δύο μεγάλα ανοιχτά μέτωπα της διεθνούς επικαιρότητας αναφέρθηκε ο Πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου, προχωρώντας σε αποκαλύψεις για τις προσωπικές του παρεμβάσεις.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του Τραμπ στην επικοινωνία του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε πως ζήτησε «προσωπικά» από τον Ρώσο ομόλογό του να σταματήσει τις αεροπορικές επιδρομές στο Κίεβο και σε άλλες κομβικές πόλεις της Ουκρανίας για διάστημα μιας εβδομάδας. Ως αιτία για το αίτημά του επικαλέστηκε τον «εξαιρετικά κρύο καιρό» που πλήττει την περιοχή.

Διαβάστε περισσότερα στο Newpost.gr