Σίσσυ Χρηστίδου: «Όταν έγραψαν για τη σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου...»

Πηγή: Φωτογραφίες NDP Photo Agency/Instagram
Δείτε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή του Mega
Με μια ματιά - by STAR AI
  • Η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε σε δημοσιεύματα που τη συνέδεσαν με τον Γιάννη Στάνκογλου.
  • Διαψεύδει ότι υπήρξε σχέση με τον Στάνκογλου, λέγοντας ότι ποτέ δεν έγινε τίποτα μεταξύ τους.
  • Τόνισε τη σημασία της επικοινωνίας με τους εμπλεκόμενους πριν από τη δημοσίευση ειδήσεων.
  • Αναφέρθηκε στην προσωπική της εμπειρία σχετικά με την παραπληροφόρηση στον Τύπο.
  • Επισήμανε ότι η σωστή δημοσιογραφία απαιτεί επιβεβαίωση από τους άμεσα ενδιαφερόμενους.

Με αφορμή τα δημοσιεύματα περί χωρισμού της Ελένης Μενεγάκη και τη διάψευση της παρουσιάστριας, η Σίσσυ Χρηστίδου αναφέρθηκε στο δικό της προσωπικό βίωμα, όταν πριν από περίπου 1,5  χρόνο της χρέωσαν σχέση με τον Γιάννη Στάνκογλου.

«Το ρεπορτάζ περιέχει και το τηλεφώνημα στον άμεσα ενδιαφερόμενο, γιατί αλλιώς δεν είναι ρεπορτάζ. Εγώ έτσι έμαθα αυτή τη δουλειά», είπε αρχικά η παρουσιάστρια.

Η οικοδέσποινα της εκπομπής Χαμογέλα και Πάλι! είπε στη συνέχεια: «Όταν εγώ βρέθηκα σε αυτή τη θέση, που δημοσιοποιήθηκε, υποτίθεται, μια σχέση μου, με τον Γιάννη Στάνκογλου, με τον οποίο ποτέ δεν έχει γίνει τίποτα…

Μιλήσαμε στο τηλέφωνο και είπαμε… τι κάνουμε τώρα; Από πού μας ήρθε αυτό; Εμένα δεν με πήρε τηλέφωνο κανείς. Δεν γίνεται να λες ότι θα βγάλω την είδηση που κάποιος μου την ψιθύρισε χωρίς να πάρω αυτόν που ενδιαφέρεται. Γιατί να μην τον πάρεις;».

