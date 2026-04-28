Oι Megadeth διασκευάζουν Metallica επί σκηνής, ενόψει Release

Ο Dave Mustaine «τιμά» ένα κλασικό τραγούδι με τη δική του υπογραφή

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
VIDEOS

Το νέο βιβλίο της Ιωάννας Τσιβάκου
«Περίπλους στις ακτές του νοήματος», το νέο βιβλίο της Ιωάννας
Η Αθήνα της Μπελ Επόκ
H Αθήνα της Μπελ Επόκ: Δωρεάν ξεναγήσεις στην Αθηναϊκή ατμόσφαιρα
«Γρανίτα από Λεμόνι»
Καλοκαίρι με την ανάλαφρη κωμωδία «Γρανίτα από Λεμόνι»
Στέρεο Νόβα
Οι μοναδικοί Στέρεο Νόβα έρχονται στην Πλατεία Νερού!
Akropoditi DanceFest: Φεστιβάλ Χορού Και Παραστατικών Τεχνών
Akropoditi DanceFest: Το Φεστιβάλ έρχεται τον Ιούλιο στη Σύρο!
Τρανούλης - Αρζόγου
Take me Home: To Ροκ Μιούζικαλ για την επιστροφή των
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Πλήθος κόσμου στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες
Οι Μη Χαμένες Πατρίδες: Το βραβευμένο ντοκιμαντέρ κάνει πρεμιέρα
Για Θύμισέ Μου ΤΑΙΝΙΑ
«Για θύμισέ μου»: Η ταινία από την Ελλάδα που κατακτά
Καίτη Γαρμπή- Διονύσης Σχοινάς
H συναυλία του Σχοινά και της Γαρμπή την ημέρα των
διαδικτυακές παραστάσεις
Πάμε θέατρο στην καραντίνα: Αυτές είναι οι online παραστάσεις
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Μαρκουλάκης: Θα ανεβάσει την παράστασή του «Το Τρίτο Στεφάνι» διαδικτυακά
Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης
Το Τρίτο Στεφάνι: Τι δήλωσαν οι συντελεστές της παράστασης
καμπάνια το σινεμά σε περιμένει
«Το Σινεμά Σε Περιμένει»: H καμπάνια που καλεί το κοινό
θερινοί κινηματογράφοι
Άνοιξαν οι θερινοί κινηματογράφοι
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Εξοδος
Dave Mustaine Metallico Cover
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Οι Megadeth έπαιξαν για πρώτη φορά τη διασκευή τους στο  “Ride The Lightning” των Metallica, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στη Movistar Arena, στην Μπογκοτά της Κολομβίας, στη μόλις δεύτερη βραδιά της παγκόσμιας περιοδείας τους.

Δείτε την ιστορική αυτή στιγμή εδώ:

Οι θρύλοι του metal , οι οποίοι επιστρέφουν στις 30 Ιουνίου στο Release Athens Festival, έχουν ήδη συμπεριλάβει το κλασικό αυτό τραγούδι στον φετινό -και τελευταίο- δίσκο της σπουδαίας καριέρας τους.

Ο ηγέτης τους, Dave Mustaine, εκ των συνθετών του κομματιού όταν ήταν μέλος των Metallica, έχει δηλώσει σχετικά:

«Έχω τη δική μου μπάντα που αγαπώ. Απλώς θεώρησα σωστό να παρουσιάσω τη δική μου εκδοχή ενός τραγουδιού που έγραψα με τους Metallica και να βάλω το DNA μου μέσα σε αυτό».

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Megadeth και τους Sepultura, την Τρίτη 30 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Δύο από τα πιο καθοριστικά ονόματα στην ιστορία του heavy metal ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή, στο πλαίσιο των αποχαιρετιστήριων περιοδειών τους.

Πληροφορίες και αγορά εισιτηρίων από εδώ.
 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΜΟΥΣΙΚΗ
 |
ΦΕΣΤΙΒΑΛ
 |
HEAVY METAL
 |
MEGADEATH
 |
METALLICA
 |
DAVE MUSTAINE
 |
RIDE THE LIGHTNING
 |
ATHENS RELEASE 2026
 |
SEPULTURA
 |
ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top