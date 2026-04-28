Οι Megadeth έπαιξαν για πρώτη φορά τη διασκευή τους στο “Ride The Lightning” των Metallica, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής τους στη Movistar Arena, στην Μπογκοτά της Κολομβίας, στη μόλις δεύτερη βραδιά της παγκόσμιας περιοδείας τους.

Δείτε την ιστορική αυτή στιγμή εδώ:

Οι θρύλοι του metal , οι οποίοι επιστρέφουν στις 30 Ιουνίου στο Release Athens Festival, έχουν ήδη συμπεριλάβει το κλασικό αυτό τραγούδι στον φετινό -και τελευταίο- δίσκο της σπουδαίας καριέρας τους.

Ο ηγέτης τους, Dave Mustaine, εκ των συνθετών του κομματιού όταν ήταν μέλος των Metallica, έχει δηλώσει σχετικά:

«Έχω τη δική μου μπάντα που αγαπώ. Απλώς θεώρησα σωστό να παρουσιάσω τη δική μου εκδοχή ενός τραγουδιού που έγραψα με τους Metallica και να βάλω το DNA μου μέσα σε αυτό».

Το Release Athens 2026 υποδέχεται τους Megadeth και τους Sepultura, την Τρίτη 30 Ιουνίου, στην Πλατεία Νερού. Δύο από τα πιο καθοριστικά ονόματα στην ιστορία του heavy metal ανεβαίνουν στην ίδια σκηνή, στο πλαίσιο των αποχαιρετιστήριων περιοδειών τους.

