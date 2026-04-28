Ζήνα Κουτσελίνη: Γιατί υπογράφει πάντα μονοετές συμβόλαιο στην τηλεόραση

GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Καθώς η τηλεοπτική σεζόν φτάνει στο τέλος της, ξεκινούν ξανά οι συζητήσεις ανάμεσα σε παρουσιαστές και κανάλια για την ανανέωση των συνεργασιών τους, με το θέμα των συμβολαίων να επανέρχεται στο προσκήνιο.

Φυσικά, δε θα μπορούσε να μη γίνει και σχετική ερώτηση στη Ζήνα Κουτσελίνη.

Η παρουσιάστρια της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» αποκάλυψε on camera τον λόγο που υπογράφει μονοετές συμβόλαιο με τον τηλεοπτικό σταθμό Star.

«Για μένα είναι ανανέωση αγάπης και αγκαλιάς. Πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο. Να νιώθουμε όλες οι πλευρές ότι θέλουμε να συνεχίσουμε. Μια τέτοια χρονιά διήνυσα και ελπίζω να διανύσω και την επόμενη με το ίδιο θετικό κλίμα. Αυτό δεν είναι κάτι που είναι προς συζήτηση αυτή τη στιγμή, γιατί με τον σταθμό στον οποίο εργάζομαι δεν έχουμε συζητήσει τίποτα. Τα αφήνουμε όλα πάντα για μετά το Πάσχα, αναλόγως πότε πέφτει το Πάσχα. Φέτος το Πάσχα έπεσε πολύ νωρίς οπότε αρχές Μαΐου – μέσα Μαΐου θα γίνει αυτή η συνάντηση» είπε στο Breakfast@star.

Η τηλεοπτική «ρουτίνα» των μονοετών συμβολαίων και οι ανανεώσεις

«Αλήθειες με τη Ζήνα»: 11 χρόνια στον τηλεοπτικό «αέρα» του Star

H επιτυχημένη εκπομπή, που αγγίζει τις καρδιές των τηλεθεατών, επέστρεψε και προβάλλεται τη νέα τηλεοπτική σεζόν καθημερινά και ζωντανά από τις 11:45 έως τις 14:45, προσφέροντας τρεις ώρες γεμάτες αποκαλύψεις, συναίσθημα και ουσία.

Η Ζήνα Κουτσελίνη αναζητώντας τη διαχρονική αξία της αλήθειας σε ανθρώπινες ιστορίες ζωής, που μας εμπνέουν, μας συγκινούν και μας κάνουν να δούμε τη ζωή με άλλα μάτια, έχει χτίσει μια σταθερή σχέση εμπιστοσύνης με το τηλεοπτικό κοινό. 

Με την αυθεντικότητα, την ευαισθησία, τη βαθιά ενσυναίσθηση και την αμεσότητα, που τη χαρακτηρίζουν, δίνει «φωνή» σε όσους έχουν κάτι σημαντικό να πουν και μας καλεί όχι απλά να ακούσουμε, αλλά να νιώσουμε.  

Μαζί με τους έμπειρους συνεργάτες της, μπροστά και πίσω από τις κάμερες, βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή της δημοσιογραφικής έρευνας, φέρνοντας στην επιφάνεια αποκλειστικά ρεπορτάζ και ιστορίες ανθρώπων που πάλεψαν, πόνεσαν και κατάφεραν να βρουν το φως μέσα στο σκοτάδι.  


