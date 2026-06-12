Σαλαμίνα: Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονης από τέσσερις Τούρκους

Άγνωστα τα αίτια της επίθεσης

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To ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

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Με μια ματιά - by STAR AI
  • Σαλαμίνα: Τέσσερις Τούρκοι ξυλοκόπησαν 30χρονη Ελληνίδα για άγνωστη αιτία.
  • Η γυναίκα φώναξε βοήθεια και έτρεξε σε καφετέρια για να σωθεί.
  • Οι δράστες, ηλικίας 18, 20, 40 και 50 ετών, συνελήφθησαν από το Λιμενικό.
  • Η τραυματίας μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της Αθήνας με ελαφρά τραύματα.
  • Οι συλληφθέντες αφέθηκαν ελεύθεροι και θα απολογηθούν στις 18 Ιουνίου.

Ένα άγριο περιστατικό σημειώθηκε στη Σαλαμίνα, όταν τέσσερις Τούρκοι επιτέθηκαν και ξυλοκόπησαν νεαρή γυναίκα.  

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Μάνου Σωτηρόπουλου στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star, οι τέσσερις άνδρες ηλικίας 18, 20, 40 και 50 ετών ξυλοκόπησαν άγρια την 30χρονη Ελληνίδα για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία.  

Οι κραυγές αγωνίας της γυναίκας ακούστηκαν σε όλο το λιμάνι.  

«Ακούσαμε φωνές. Βγήκαμε όλοι από την καφετέρια. Είδαμε μια γυναίκα να τρέχει και να φωνάζει βοήθεια. Εκείνη την ώρα οι αστυνομικοί έπιασαν τους Τούρκους», περιέγραψε μάρτυρας.  

Το θύμα της επίθεσης για να σωθεί έτρεξε και μπήκε στην κοντινότερη καφετέρια για να της δώσουν τις πρώτες βοήθειες.  

Σαλαμίνα: Άγριος ξυλοδαρμός 30χρονης από τέσσερις Τούρκους

Στελέχη του Λιμενικού Σώματος έφτασαν αστραπιαία στο σημείο και έσωσαν την κοπέλα και πέρασαν χειροπέδες στους τέσσερις άνδρες. 

Η τραυματίας μεταφέρθηκε εσπευσμένα από τη Σαλαμίνα σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ευτυχώς έφερε ελαφρά τραύματα, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση σοκ από την επίθεση. 

Οι τέσσερις Τούρκοι είναι μόνιμοι κάτοικοι της Σαλαμίνας. Έφτασαν στο κεντρικό Λιμεναρχείο Πειραιά, για να δώσουν εξηγήσεις, όμως αφέθηκαν ελεύθεροι και πήραν αναβολή για να απολογηθούν μέχρι τις 18 Ιουνίου. 

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία με τη βαρύτατη κατηγορία της βαριάς σωματικής βλάβης  

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