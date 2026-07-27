Δεκάδες βίντεο με χιλιάδες πυροβολισμούς και «πρωταγωνιστές» μέλη της λεγόμενης «μαφίας της Κρήτης» ανακάλυψαν οι αστυνομικοί της Ασφάλειας Χανίων. Οι αγοραπωλησίες όπλων και πυρομαχικών θυμίζουν… εξοπλιστικά προγράμματα. Το πρωί, δύο βασικοί συνεργοί, ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής τοξικολογίας, πέρασαν την πόρτα του ανακριτή.

Στο βίντεο καταγράφονται τα μέλη της «μαφίας της Κρήτης». Άδειαζαν εκατοντάδες σφαίρες από κάθε είδους όπλα. Είτε πρωί, είτε βράδυ πυροβολούσαν αδιακρίτως, καθώς δεν ένιωθαν ούτε φόβο ούτε απειλή. Ήξεραν ότι κανείς δεν θα τους ακουμπήσει, καθώς η αστυνομία ήταν απούσα.

Μαφία της Κρήτης: Οι μπαλωθιές και οι συνομιλίες για 50 χιλιάδες σφαίρες καλάσνικοφ

Τα γλέντια τους θύμιζαν πεδίο μάχης, καλυμμένα πίσω από τον «μανδύα» του εθίμου που λέγεται μπαλωθιές. Οι συνομιλίες τους για τις αγοραπωλησίες πυρομαχικών είναι χαρακτηριστικές.

Νίκος: «Καλημέρα. Τιμή για τα 7,62; Για 50 χιλιάδες τεμάχια, μπορείς να μου κάνεις τιμή;»

Απάντηση: «Κάτσε να σου βρω και θα σου πω».

Έβαζαν ακόμη και μικρά παιδιά να κρατούν όπλα, ενώ επιδείκνυαν τον παράνομο οπλισμό τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα κέρδη τους ανέρχονταν σε δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

17 χιλιάδες «καθαρά». Σήμερα να περάσω; Πόσα βαστάς μαζί σου;

Μαζί μου κρατάω κανά οκτάρι. Πέρνα το απόγευμα από τις Βρύσες να πάρεις και ό,τι έχω σπίτι.

Μαφία της Κρήτης: Όπλα όλων των ειδών και «παζάρια» για την αγορά πυρομαχικών

Φωτογραφίζονταν μπροστά σε εκατοντάδες σφαίρες, είχαν στην κατοχή τους βαρύ οπλισμό και δεν υπήρχε γλέντι στο οποίο οι πυροβολισμοί να μην καλύπτουν τον ήχο από τα όργανα.

Διαβάστε sms που αντάλλασαν:

Φυσέκια του G3 είναι;

Είναι, με 1,90. Έχω εγώ.

Πολλά; Τα ίδια «παίζει» με το FN;

Δύο χιλιάδες. Ναι ρε… 1,80 τα έχω πάρει.

Ακριβά τα πήρες κι εσύ.

Το ξήλωμα της «μαφίας της Κρήτης» ξεκίνησε τον περασμένο Φεβρουάριο, με τη σύλληψη δεκάδων μελών, μεταξύ των οποίων και των φερόμενων ως αρχηγικών. Δύο από τους συνεργούς τους, που το πρωί πέρασαν την πόρτα του ανακριτή, ήταν ο ιατροδικαστής και ο καθηγητής Τοξικολογίας, των οποίων τις εκθέσεις έχει βάλει στο μικροσκόπιο η έρευνα των διωκτικών αρχών. Χαρακτηριστική είναι η συνομιλία του καθηγητή Τοξικολογίας με δικηγόρο για κρατούμενο σε υπόθεση ναρκωτικών.

Τοξικολόγος: Πώς θα έρθει το δείγμα, αφού κρατείται;

Δικηγόρος: Θα πάει ο αδερφός του να του κόψει τρίχες.

Τοξικολόγος: Ναι… Δεν μπορούμε να το κάνουμε έτσι, γιατί πρέπει να είναι κάπως επίσημα αυτό. Κατάλαβες; Για να φανεί.

Δικηγόρος: Και θα τα στείλει ο αδερφός του με κούριερ.

Μαφία της Κρήτης: Με «άκρες» σε αστυνομία, νοσοκομεία και ιατροδικαστική υπηρεσία

Ρεπορτάζ του Παναγιώτη Μπούσιου για τη μαφία της Κρήτης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Star (27/7/2026)

Η «μαφία των Χανίων», όπως προκύπτει από την πολύμηνη έρευνα, φαίνεται ότι είχε απλώσει τα πλοκάμια της στην Αστυνομία, στο νοσοκομείο και γενικότερα σε υπηρεσίες του Δημοσίου. Σύμφωνα με τη δικογραφία, η δράση της φέρεται να θύμιζε τα πρότυπα της ιταλικής μαφιόζικης οργάνωσης, της Ντρανγκέτα.

Άφοβοι και ατρόμητοι, οι συνομιλίες τους γίνονταν χωρίς κανένα μέτρο προφύλαξης, καθώς όλοι θεωρούσαν ότι βρίσκονταν στο απυρόβλητο και πως κανείς δεν θα διέκοπτε την παράνομη δραστηριότητά τους.

Όσο για τον οπλισμό; Δεν φαίνεται να τους έλειπε κανένα είδος όπλου, ούτε να δυσκολεύονταν να αποκτήσουν ό,τι χρειάζονταν, μαζί με χιλιάδες σφαίρες.

Μία ομάδα αστυνομικών – τους αποκαλούν «κουζουλούς» στην Κρήτη – αποφάσισε να βάλει τέλος στη δράση τους.