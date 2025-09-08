Μαφία της Κρήτης: «Μας θέλανε στα κρατητήρια ή και στη φυλακή»

Διάλογος - σοκ κατηγορούμενου με τη μητέρα του για τα ναρκωτικά

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
08.09.25 , 22:24 Πειραιάς: Συνελήφθη Ο Ληστής Με Το Μαχαίρι
08.09.25 , 22:01 Γιώργος Μαζωνάκης: Η αδελφή του μιλά πρώτη φορά - «Τον αγαπώ»
08.09.25 , 21:52 Επιμένει στον υψηλό ΦΠΑ η Ελλάδα κόντρα στις οδηγίες της ΕΕ
08.09.25 , 21:47 Μαφία της Κρήτης: «Μας θέλανε στα κρατητήρια ή και στη φυλακή»
08.09.25 , 21:23 Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
08.09.25 , 20:48 Αυτό είναι το νέο Renault Clio - Πότε έρχεται στην Ελλάδα
08.09.25 , 20:46 Κύκλωμα λαθρεμπορίας καυσίμων: Αυτός είναι ο φερόμενος αρχηγός
08.09.25 , 20:35 Leapmotor B05: Παγκόσμια πρεμιέρα στο Μόναχο
08.09.25 , 20:17 20χρονος που παραλίγο να σκοτώσει αστυνομικό: «Τον πέρασα για ληστή»
08.09.25 , 20:10 Έπεσε η κυβέρνηση στη Γαλλία - Έχασε την ψήφο εμπιστοσύνης!
08.09.25 , 20:08 Τι ερευνούν οι αρχές για την υπόθεση αρχαιοκαπηλίας στα Καλάβρυτα
08.09.25 , 20:04 Παναθηναϊκός: Αυτοί είναι οι παίκτες που δεν θα ταξιδέψουν στην Αυστραλία
08.09.25 , 20:01 Ford: Παγκόσμια μάχη κατά της πείνας
08.09.25 , 19:52 Κώστας Τσουρός: Η πρεμιέρα στον ΣΚΑΪ – Τα πρώτα λόγια και οι συνεργάτες
08.09.25 , 19:29 GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Γιος Χάφταρ: Τι ζήτησε από τον Μητσοτάκη και τι ζητήσαμε για τη Λιβύη
Σοφία Καρβέλα: Το challenge με τον γιο της στο σαλόνι του σπιτιού τους
Σίσσυ Χρηστίδου: Ανανεωμένη και πιο αδύνατη από ποτέ σε βραδινή έξοδο
Ήβη Αδάμου: Πρεμιέρα με τον Νίκο Οικονομόπουλο- Οι εντυπωσιακές εμφανίσεις
Ιωάννα Μαλέσκου - Κωνσταντίνος Δανιάς: Η βάπτιση της κόρης τους, Μαρίλιας
Βανδή - Μπισμπίκης: Με τα μαγιό τους σε παραλία της Κρήτης
Ιωάννης Παπαζήσης - Αναστασία Παντούση: Ρομαντική απόδραση για το ζευγάρι
Κλέλια Ανδριολάτου: Ανακοίνωσε την 4η σεζόν του Maestro
Ιωάννα Τούνη: Το πρώτο βίντεο με τον φημολογούμενο νέο της σύντροφο
Αύξηση στις συντάξεις και κοινωνική ενίσχυση 250 ευρώ - Ποιοι ωφελούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Κων/νος Ιατρίδης - αμυντικός αναλυτής
leaders: Ιατρίδης «Οι Τούρκοι τρέμουν τους ελληνικούς Μeteor»
Προβολή 5 από 15
Επιμέλεια STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Δελτίο Ειδήσεων STAR
Απόσπασμα από το δελτίο ειδήσεων του STAR (8/9/2025)
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Νέες αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης φέρνει στο φως απόψε το Star. Σε διαλόγους κατηγορούμενοι περιγράφουν πως βάζουν στην τσέπη χιλιάδες ευρώ από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποκαλυπτικά είναι και τα όσα ισχυρίζονται τα δύο αδέρφια - ξενοδόχοι που φέρονται ως αρχηγοί στη νέα δικογραφία για τις «ιερές μπίζνες» στα Χανιά. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου. 

Κρητική Μαφία: Νέες κατηγορίες για αδέλφια ξενοδόχους και πρώην ηγούμενο!

«Μας θέλανε στα κρατητήρια ή μπορεί να μας θέλουνε και στη φυλακή»

«Πάλι εγώ με τον αδερφό μου είμαστε στα κρατητήρια. Επειδή είμαστε επιχειρηματίες στον νομό Χανίων, είμαστε και γνωστοί. Δηλαδή γνωρίζουμε πολιτικούς, γνωρίζουμε ηθοποιούς, γνωρίζουμε τραγουδιστές. Μας θέλανε στα κρατητήρια ή μπορεί να μας θέλουνε και στη φυλακή. Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος ακριβώς είναι από πίσω». 

Την πόρτα του ανακριτή περνούν αύριο και πάλι τα δύο αδέρφια ξενοδόχοι. Μπορεί να αφέθηκαν ελεύθεροι για τα ναρκωτικά και τα όπλα, αντιμετωπίζουν όμως και ένα δεύτερο κατηγορητήριο για εκβιασμούς με φόντο τα 175 στρέμματα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων. Αρνούνται τις κατηγορίες σε μία υπόθεση που έχει ακόμα πολύ δρόμο σε δικαστικό επίπεδο.

Κρητική Μαφία: Προφυλακίστηκαν άλλα 5 μέλη της

Μαφία της Κρήτης: Θησαύριζαν από τις μπίζνες με τα ναρκωτικά και τα όπλα

Θησαύριζαν από τις μπίζνες με τα ναρκωτικά και τα όπλα

Κατηγορούμενοι που έχουν πάρει ήδη τον δρόμο για τη φυλακή, θησαύριζαν πουλώντας ναρκωτικά και όπλα. Μόνο από μία πώληση ναρκωτικών κατηγορούμενος πήρε 120.000 ευρώ. 

Κατηγορούμενος: Και με έχει τώρα με πιέζει με τα κ@@@λεφτά... γιατί λέει θα τον πάνε μέσα και θα χάσω εγώ τα 500… με έχει γ#@ι. Μου το ανέβασε δηλαδή και σου λέει αυτοί είναι τόσο διακονιάρηδες που... άκου πως σκέφτηκε. Ωωω εγώ, μου 'χεις δώσει 120.000 χιλιάρικα Β……
Άντρας: Ναι 
Κατηγορούμενος: Τριακόσια αλλά ρε φίλε δε μου δίνει. Τώρα, δηλαδή, θέλει κασέρι μπροστά και τέτοια.
Κατηγορούμενος: Έχουμε κάνει μία συμφωνία. Έχω πάρει και Συριακά, πακιστανικά τηλέφωνα... το πάμε καθόλου χωρίς καθόλου τηλέφωνο. Θα περνάω, θα με βλέπεις, θα σε βλέπω θα μου δώσεις τα λεφτά και θα στο δώσω

Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας

Μαφία της Κρήτης: Ο διάλογος - σοκ κατηγορούμενου με τη μητέρα του για τα ναρκωτικά 

Σε άλλο διάλογο, κατηγορούμενος συνομιλεί με τη μητέρα του και παραδέχεται ότι σκορπά το θάνατο πουλώντας ναρκωτικά και εμφανίζεται αμετανόητος.

Κατηγορούμενος: Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας... να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι... ωραία 
Μητέρα: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο.

Κατηγορούμενος: Είμαι παράνομος το ξέρω, το  ξέρω, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.
Μητέρα: Και τι κάνεις για αυτό;
Κατηγορούμενος: Τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ , να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω.


 


 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΔΕΛΤΙΟ ΕΙΔΗΣΕΩΝ STAR
 |
ΜΑΦΙΑ
 |
ΚΡΗΤΗ
 |
ΜΑΦΙΑ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
 |
ΧΑΝΙΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top