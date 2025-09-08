Μαφία της Κρήτης: «Μας θέλανε στα κρατητήρια ή και στη φυλακή»

Νέες αποκαλύψεις για τη μαφία της Κρήτης φέρνει στο φως απόψε το Star. Σε διαλόγους κατηγορούμενοι περιγράφουν πως βάζουν στην τσέπη χιλιάδες ευρώ από τη διακίνηση ναρκωτικών και όπλων. Αποκαλυπτικά είναι και τα όσα ισχυρίζονται τα δύο αδέρφια - ξενοδόχοι που φέρονται ως αρχηγοί στη νέα δικογραφία για τις «ιερές μπίζνες» στα Χανιά. Το ρεπορτάζ είναι της Τασούλας Παπανικολάου.

«Μας θέλανε στα κρατητήρια ή μπορεί να μας θέλουνε και στη φυλακή»

«Πάλι εγώ με τον αδερφό μου είμαστε στα κρατητήρια. Επειδή είμαστε επιχειρηματίες στον νομό Χανίων, είμαστε και γνωστοί. Δηλαδή γνωρίζουμε πολιτικούς, γνωρίζουμε ηθοποιούς, γνωρίζουμε τραγουδιστές. Μας θέλανε στα κρατητήρια ή μπορεί να μας θέλουνε και στη φυλακή. Εγώ δεν ξέρω τώρα ποιος ακριβώς είναι από πίσω».

Την πόρτα του ανακριτή περνούν αύριο και πάλι τα δύο αδέρφια ξενοδόχοι. Μπορεί να αφέθηκαν ελεύθεροι για τα ναρκωτικά και τα όπλα, αντιμετωπίζουν όμως και ένα δεύτερο κατηγορητήριο για εκβιασμούς με φόντο τα 175 στρέμματα στην Ιερά Μονή Αγίας Τριάδας Τζαγκαρόλων. Αρνούνται τις κατηγορίες σε μία υπόθεση που έχει ακόμα πολύ δρόμο σε δικαστικό επίπεδο.

Μαφία της Κρήτης: Θησαύριζαν από τις μπίζνες με τα ναρκωτικά και τα όπλα

Κατηγορούμενοι που έχουν πάρει ήδη τον δρόμο για τη φυλακή, θησαύριζαν πουλώντας ναρκωτικά και όπλα. Μόνο από μία πώληση ναρκωτικών κατηγορούμενος πήρε 120.000 ευρώ.

Κατηγορούμενος: Και με έχει τώρα με πιέζει με τα κ@@@λεφτά... γιατί λέει θα τον πάνε μέσα και θα χάσω εγώ τα 500… με έχει γ#@ι. Μου το ανέβασε δηλαδή και σου λέει αυτοί είναι τόσο διακονιάρηδες που... άκου πως σκέφτηκε. Ωωω εγώ, μου 'χεις δώσει 120.000 χιλιάρικα Β……

Άντρας: Ναι

Κατηγορούμενος: Τριακόσια αλλά ρε φίλε δε μου δίνει. Τώρα, δηλαδή, θέλει κασέρι μπροστά και τέτοια.

Κατηγορούμενος: Έχουμε κάνει μία συμφωνία. Έχω πάρει και Συριακά, πακιστανικά τηλέφωνα... το πάμε καθόλου χωρίς καθόλου τηλέφωνο. Θα περνάω, θα με βλέπεις, θα σε βλέπω θα μου δώσεις τα λεφτά και θα στο δώσω

Μαφία της Κρήτης: Ο διάλογος - σοκ κατηγορούμενου με τη μητέρα του για τα ναρκωτικά

Σε άλλο διάλογο, κατηγορούμενος συνομιλεί με τη μητέρα του και παραδέχεται ότι σκορπά το θάνατο πουλώντας ναρκωτικά και εμφανίζεται αμετανόητος.

Κατηγορούμενος: Μαμά άκου να δεις εσύ και ο καθένας... να κόψω τα ναρκωτικά να πεθάνουν οι άνθρωποι... ωραία

Μητέρα: Όχι όταν σκορπάς τον θάνατο.

Κατηγορούμενος: Είμαι παράνομος το ξέρω, το ξέρω, το ξέρω, καταστρέφω την κοινωνία σε όλους τους τομείς, ωραία το δέχομαι.

Μητέρα: Και τι κάνεις για αυτό;

Κατηγορούμενος: Τι να κάνω; Να πάω να γραφτώ σε ένα ίδρυμα, να γραφτώ στον ΟΚΑΝΑ , να κάτσω σπίτι μου, αυτό μπορώ να κάνω. Αυτό πρέπει να κάνω; Δεν θα το κάνω.







