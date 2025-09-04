Νέα συνομιλία Π. Καμμένου με ηγετικό στέλεχος της Κρητικής Μαφίας

Στο φως έρχεται σήμερα μια νέα συνομιλία του πρώην υπουργού Άμυνας Πάνου Καμμένου με ένα από τα ηγετικά μέλη της Κρητικής Μαφίας.

Σε αυτή την τηλεφωνική συνομιλία με τον κατηγορούμενο ως ηγετικό μέλος της Κρητικής Μαφίας, ο Πάνος Καμμένος ισχυρίζεται ότι έχει διαβιβάσει στο επιτελείο του Ντόναλντ Τραμπ το όνομα του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, προκειμένου να προωθεί στην κενή θέση του Μητροπολίτη Κυδωνίας και Αποκορώνου.

Ο διάλογος που καταγράφηκε:

«Εγκέφαλος» Κρητικής Μαφίας: Εντάξει αγάπη μου, εμείς στους Αμερικάνους το δώσαμε πάνω αυτό;

Πάνος Καμμένος: Όταν μου το είπες αμέσως.

«Εγκέφαλος» Κρητικής Μαφίας: Τέλος. Τότε είμαστε ΟΚ.

Πάνος Καμμένος: Το θέμα είναι ότι εκεί πέρα υπάρχουν διαφορετικές διευθύνσεις. Εγώ το έδωσα στο επιτελείο του Τραμπ.

«Εγκέφαλος» Κρητικής Μαφίας: Ε, τέλος, άμα του έδωσες εκεί είμαστε κομπλέ.

Πάνος Καμμένος: Ναι. Το θέμα είναι ότι πρέπει να πάει στη στρατιωτική διοίκηση και ο διοικητής αν δεν είναι Δημοκρατικός. Ωραία δηλαδή της Σούδας.

«Εγκέφαλος» Κρητικής Μαφίας: Ωραία ωραία.

Πάνος Καμμένος: Γιατί είναι και μ@@@ αυτοί. Αυτοί είναι οι Δημοκρατικοί κάνουν.

Η απάντηση Καμμένου σε στέλεχος της Κρητικής Μαφίας

Ο Π. Καμμένος είχε διαψεύσει ενέργειές του υπέρ του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ

Μετά την πρώτη συνομιλία με τον κατηγορούμενο που κατέγραψε ο «κοριός» της ΕΛΑΣ και ήρθε στο φως της δημοσιότητας, ο κ. Καμμένος είχε ισχυριστεί ότι δεν έκανε καμία ενέργεια.

«Με πήρε ένας από την Κρήτη και μου είπε ότι θέλει έναν παππά να τον κάνει δεσπότη. Άρχισε να μου λέει ότι τον θέλουν ο Τραμπ, ο διοικητής της Σούδας και ο Πατριάρχης. Και του λέω και εγώ, αφού τον θέλουν όλοι θα γίνει. Όταν επέμεινε να μιλήσω με τον παππά, του είπα όχι» δήλωσε στον Alpha.

Πολιτική κόντρα για το μαφιόζικο κύκλωμα και τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ



Παράλληλα, η κυβέρνηση αποκρούει τις βολές της αντιπολίτευσης ότι επιχείρησε να παρέμβει υπέρ της εκλογής σε θέση Μητροπολίτη του Αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ, ο οποίος συνομιλούσε με πρόσωπα από το μαφιόζικο κύκλωμα.

«Καμία παρέμβαση, καμία εμπλοκή της κυβέρνησης ή κεντρικά ας πούμε του Μεγάρου Μαξίμου με την συγκεκριμένη διαδικασία» δήλωσε στο briefing ο κυβερνητικός εκπρόσωπος

Πάντως, με τροπολογία της η κυβέρνηση είχε μπλοκάρει τη «μετακόμιση» του Μητροπολίτη Κισσάμου Αμφιλόχιου στην κενή θέση.

Την ίδια ώρα η κυβέρνηση δέχεται αντιπολιτευτικά «πυρά» για παρεμβάσεις στην Εκκλησία της Κρήτης.

«Παρέμβαση φαίνεται πως έχει υπάρξει από σύσσωμη τη δεξια πολυκατοικία σε εκκλησιαστικα ζητήματα» σχολίασε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.



«Ο ευνοούμενος της κυβέρνησης Μητσοτάκη για τη χηρεύουσα θέση της Μητρόπολης Κυδωνίας και Αποκορώνου, είχε άμεση σχέση με την εγκληματική οργάνωση» ανέφερε ο ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης Κυριάκος Βελόπουλος υποστήριξε: «Έφερε η κυβέρνηση ειδική διάταξη για να φωταογραφίσει τον Μελχισεδέκ».