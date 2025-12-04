Μαρίνα Σάττι: Νέες φωτογραφίες από το νοσοκομείο!

Το μήνυμα μετά τη νοσηλεία

Η Μαρίνα Σάττι επέστρεψε στα social media δημοσιεύοντας μια σειρά φωτογραφιών από την πρόσφατη νοσηλεία της, μέσα από τις οποίες μοιράστηκε με το κοινό της στιγμές από τις δύσκολες ημέρες που πέρασε στο νοσοκομείο. Η τραγουδίστρια βρέθηκε αντιμέτωπη με ένα απρόσμενο πρόβλημα υγείας που την ανάγκασε να ακυρώσει την περιοδεία της στην Αμερική και να αφιερώσει χρόνο στην αποκατάστασή της.

Εξιτήριο για τη Μαρίνα Σάττι - Οι πρώτες δηλώσεις έξω από το νοσοκομείο

Στην ανάρτησή της στο Instagram, η Σάττι εμφανίστηκε ιδιαίτερα ειλικρινής και ανθρώπινη, περιγράφοντας χωρίς ωραιοποιήσεις πώς βίωσε τον τελευταίο μήνα. Το μήνυμά της, γραμμένο σε προσωπικό και άμεσο ύφος, αποτυπώνει τόσο τη δυσκολία όσο και την ανακούφιση που νιώθει τώρα που έχει αναρρώσει.

Μαρίνα Σάττι: «Βρίσκομαι σε περίοδο ανάρρωσης», έγραψε από το νοσοκομείο

«This month was honestly fυcked υp but now I’m good 👍🏽 ευχαριστώ πάρα τους όλους τους εξαιρετικούς γιατρούς, τις γλυκιές νοσηλεύτριες που τους γκρίνιαζα όλη μέρα (και όλη νύχτα) γιατί φοβάμαι τις βελόνες 😶‍🌫️, εσένα καλέ μου τραυματιοφορέα που ξέρεις ποιος είσαι, τις κυρίες που φτιάχνατε το δωμάτιο και που φέρνατε το φαγητό, όλους όλους στο Ιασώ! Τους φίλους μου, την οικογένειά μου σας αγαπώ πολύ. Δεν έχω προλάβει να απαντήσω σε όλα τα μηνύματά σας ακόμα - ευχαριστώ 🐮🐣🤍 US tour will be rescheduled soon».

 

Με αυτό το μήνυμα, η γνωστή καλλιτέχνιδα ευχαρίστησε από καρδιάς το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Ιασώ για τη φροντίδα και την υποστήριξή τους, τους ανθρώπους που καθάριζαν το δωμάτιο και της μετέφεραν το φαγητό, αλλά και τον τραυματιοφορέα που τη βοήθησε ιδιαίτερα. Δεν παρέλειψε να εκφράσει την αγάπη της στους φίλους και την οικογένειά της, που όπως φαίνεται στάθηκαν στο πλευρό της σε όλη αυτή τη δοκιμασία.

Παράλληλα, καθησύχασε τους θαυμαστές της στις ΗΠΑ, ενημερώνοντας πως η περιοδεία που αναβλήθηκε θα πραγματοποιηθεί κανονικά σε μεταγενέστερη ημερομηνία.

Η δημοσίευση αυτή δείχνει μια πιο ευάλωτη αλλά και ιδιαίτερα αυθεντική πλευρά της Μαρίνας Σάττι, που δε διστάζει να μοιραστεί με το κοινό της όχι μόνο τις επιτυχίες, αλλά και τις δύσκολες στιγμές της ζωής της.

