Απάντηση Υπουργείου Άμυνας στην Τουρκία: Δεν αγνοούμε το Casus Belli

«Υποχρεωμένη η Ελλάδα να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ»

04.12.25 , 16:55
Πολιτικη
Υπουργείο Εθνικής Άμυνας
Στις νέες προκλητικές αναφορές της Τουρκίας κατά του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια, απάντησε το ελληνικό Υπουργείο Άμυνας, υπενθυμίζοντας ότι η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε, αλλά απειλείται με το Casus Belli.  

Διπλό μήνυμα Δένδια σε Τουρκία και ΕΕ για το πρόγραμμα SAFE 

Προηγουμένως, τη σκυτάλη από τον εκπρόσωπο του κυβερνώντος κόμματος της Τουρκίας ο οποίος χαρακτήρισε… «τρολ» τον κ. Δένδια,  πήρε ο Υποναύαρχος Εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου άμυνας, ο οποίος υποστήριξε  μεταξύ άλλων ότι  «ενέργειες και δηλώσεις ορισμένων Ελλήνων αξιωματούχων αυξάνουν την ένταση». Ο εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ  υπονοούσε τις πρόσφατες τοποθετήσεις του Έλληνα ΥΕΘΑ για την ολιστική αμυντική προστασία των νησιών με την «Ασπίδα του Αχιλλέα», χωρίς πάντως να τον κατανομάσει.   

Ο Α/ΓΕΕΘΑ Στρατηγός Χούπης στο Star: Μεγάλες αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

O εκπρόσωπος του τουρκικού ΥΠΑΜ ανέφερε επίσης με απειλητικό ύφος: «Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις δεν αποτελούν απειλή για κανέναν που δεν αποτελεί απειλή για αυτές. Ωστόσο, διαθέτουν τη δύναμη και την αποφασιστικότητα να εξαλείψουν οποιαδήποτε απειλή για τη χώρα μας. Επαναλαμβάνουμε ότι, όπως οι προσπάθειες κατά της Τουρκίας απέτυχαν στο παρελθόν, δεν θα επιτύχουν ούτε σήμερα, ούτε στο μέλλον».

Οι πηγές του ελληνικού Υπουργείου Εθνικής Άμυνας σχολίασαν συγκερκιμένα τις δηλώσεις του εκπροσώπου  του τουρκικού ΥΠΑΜ: 

Δένδιας: Τα drones καίριο βήμα στη νέα εποχή των Ενόπλων Δυνάμεων

«Η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να διατηρήσει την αποτρεπτική της ισχύ, πράττοντας το αυτονόητο για την προστασία της σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο γεωπολιτικό περιβάλλον. Είναι προφανές ότι αυτό δεν μπορεί να εκληφθεί σαν «πρόκληση» από οιονδήποτε.

Δεν είναι δυνατόν επίσης να αγνοηθεί ότι κατά της Ελλάδας υφίσταται διατυπωμένη απειλή (Casus Belli).

Η Ελλάδα δεν απειλεί οιονδήποτε.

Είναι γνωστή σε όλους η προσήλωσή της στις αρχές του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, στο Διεθνές Δίκαιο και στο Δίκαιο της Θάλασσας». 
 

