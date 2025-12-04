Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «συμπαντικό» του πρότζεκτ

Το «Συμπαντικό» συνδυάζει rap και pop στοιχεία

Ο Mente Fuerte παρουσιάζει το «συμπαντικό» του πρότζεκτ
Ο Mente Fuerte Παρουσιάζει Το «Συμπαντικό» Του Πρότζεκτ
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ο Mente Fuerte είναι εδώ με το νέο και φρέσκο του hit «Συμπαντικό» έτοιμος να μας παρασύρει για ακόμα μια φορά. Ο δημοφιλής ράπερ συμπράττει με τη Minos EMI, A Universal Music Company και μαζί κυκλοφορούν το νέο του banger.

Το «Συμπαντικό» συνδυάζει rap και pop στοιχεία με τον καταλληλότερο τρόπο δημιουργώντας το απόλυτο smash hit. Με στίχους γραμμένους από τον Mente Fuerte και μουσική με την υπογραφή του Gamecue η νέα κυκλοφορία του πολύπλευρου ράπερ έρχεται να ταράξει τα μουσικά νερά.

Έχοντας στο δυναμικό του τεράστιες επιτυχίες και εκατομμύρια streams στο Spotify ο Mente Fuerte αποτελεί έναν από τους πλέον δημιουργικούς καλλιτέχνες της rap σκηνής της χώρας, και το «Συμπαντικό» είναι μια ακόμα απόδειξη!

Δείτε το βίντεό του:

 

@mentefuerte SIBANTIKO #fyp #foru #foruyou #mentefuerte #trendin ♬ πρωτότυπος ήχος - MENTEFUERTE

 

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες: https://mentefuerte.lnk.to/SYBANTIKO

