Κατερίνα Καινούργιου: H φωτογραφία που ανέβασε από το μαιευτήριο

Η έναρξη της «Super Κατερίνα» χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου, σήμερα 20/1/26

Με ένα instastory της η Κατερίνα Καινούργιου αποκάλυψε πού βρίσκεται και απουσιάζει από τη σημερινή εκπομπή Super Kατερίνα.

Η παρουσιάστρια βρίσκεται σε γνωστή μαιευτική κλινική της Αθήνας, για προγραμματισμένη εξέταση που έπρεπε να κάνει για την εγκυμοσύνη της.

Με instastory της η Katken αποκάλυψε πως βρίσκεται στο μαιευτήριο Ρέα για προγραμματισμένη εξέταση

«Μια προγραμματισμένη εξέταση με κράτησε μακριά σας... Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον σας. Όλα είναι καλά... είμαι στα καλύτερα χέρια», έγραψε στη λεζάντα της φωτογραφίας με τους δύο γιατρούς της.

Νωρίτερα σήμερα, η εκπομπή ξεκίνησε χωρίς την παρουσιάστρια. Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης ενημέρωσε τους τηλεθεατές ότι το «Κατερινάκι δε θα πει την πρώτη καλημέρα για πρώτη φορά» και τους καθησύχασε, εξηγώντας πως «είχε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. Είναι μια εξέταση για εκείνη και την μπέμπα της. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να περιμένουν τον χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής».

H Katken πλησιάζει προς τον έβδομο μήνα της εγκυμοσύνης της. Με τον σύντροφό της, Παναγιώτη Κουτσουμπή, περιμένουν τον ερχομό της κόρης τους προς το τέλος Απριλίου.

Η Κατερίνα Καινούργιου συχνά αναφέρεται στο πώς βιώνει την εγκυμοσύνη της μέσα από τον αέρα της εκπομπής της. Μέχρι τώρα όμως, όλα δείχνουν να πηγαίνουν καλά, με την ίδια να μην έχει λείψει μέρα από την εκπομπή της.