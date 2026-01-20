Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης

«Δε θέλω καθόλου να ανησυχείτε», είπε για την εγκυμονούσα παρουσιάστρια

Η έναρξη της «Super Κατερίνα» χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου, σήμερα 20/1/26
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τραγούδι του Νίκου Οικονομόπουλου που είναι το γούρι της, αλλά χωρίς την Κατερίνα Καινούργιου ξεκίνησε σήμερα η εκπομπή Super Κατερίνα. 

Καινούργιου: Αποχώρησε για λίγο από το πλατό - «Κουτσαίνω, συγγνώμη»

Τον λόγο πήρε πρώτος ο Στέφανος Κωνσταντινίδης, καλημερίζοντας τους τηλεθεατές. «Καλημέρα! Καλημέρα, βρε παιδιά! Οικονομόπουλος για το γούρι. Δε θα μπορούσε να αλλάξει ποτέ αυτό και δε θα αλλάξει ποτέ. Είστε στη συχνότητα του Alpha. Είστε στην εκπομπή Super Κατερίνα. Μόνο που σήμερα νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που την πρώτη καλημέρα δε θα την πει  το Κατερινάκι μας», είπε αρχικά ο δημοσιογράφος.

Στη συνέχεια, καθησύχασε το τηλεοπτικό κοινό κι εξήγησε τον λόγο της απουσίας της. «Δε θέλω καθόλου να μου ανησυχείτε. Η Κατερίνα μας είχε μια προγραμματισμένη ιατρική εξέταση. Ξέρετε πολύ καλά ότι βρίσκεται σε αυτήν την πολύ όμορφη στιγμή της ζωής της. Είναι μια εξέταση για εκείνη και την μπέμπα της. Δε θέλω να ανησυχεί κανείς. Τα νοσοκομεία και οι γιατροί δεν μπορούν να περιμένουν τον χρόνο μιας τηλεοπτικής εκπομπής», εξήγησε.

Εκτός εκπομπής η Κατερίνα Καινούργιου - Όσα είπε ο Κωνσταντινίδης

Τέλος, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο η παρουσιάστρια να επιστρέψει στο πλατό ως το τέλος της εκπομπής. «Μπορεί να καταφέρει και να είναι εδώ μέχρι το τέλος της εκπομπής. Άλλωστε σήμερα ο Πέτρος Συρίγος με την εξαιρετική ζαμπονοτυρόπιτα του είναι και ο λόγος που η Κατερίνα μόλις τελειώσει τις εξετάσεις θα σπεύσει για να είναι εδώ. Εμείς έχουμε μια υπέροχη εκπομπή».

 

 

«Και να πούμε ότι είναι και η πρώτη φορά που λείπει η Κατερίνα, έτσι δεν έχει λείψει καθόλου. Έχουμε μείνει και εμείς έγκυες και λείπαμε κάποιες φορές. Η Κατερίνα ήτανε στρατιωτάκι», επισήμανε η Δάφνη Μπόκοτα. 

Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή

Η Κατερίνα Καινούργιου βρίσκεται στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της. Πριν λίγες μέρες είχε αναφέρει στον αέρα της εκπομπής ότι πλησίαζε η ώρα για την εξέταση της καμπύλης σακχάρου. Είναι μια εξέταση που γίνεται σε αυτόν τον μήνα της κύησης, η οποία απαιτεί την παρουσία της εγκύου κάποιες ώρες στο διαγνωστικό κέντρο ή το νοσοκομείο. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
