Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή

«Θέλω τις μέρες που θα κάτσω στο σπίτι με το μωράκι μου»

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
12.01.26 , 17:20 Κρήτη: «Αποκλείεται Να Είναι Ο Άνδρας Μου Ο Πατέρας Του Παιδιού»
12.01.26 , 17:19 «Με πόνεσε που ο πατέρας μου με αποδέχτηκε εκ των υστέρων»
12.01.26 , 16:56 Κρήτη: Τι Λέει Ο Αδερφός Του 27χρονου Που Έπεσε Σε Χαράδρα
12.01.26 , 16:39 Η κάλυψη FTTH της United Fiber ξεπέρασε τα 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις
12.01.26 , 16:31 Wake Up Cinema: Η ταινία “The Fountain” στον κινηματογράφο "ΓΑΛΑΞΙΑΣ"
12.01.26 , 16:04 Χαλκίδα: Τι δείχνουν οι σημειώσεις στα βιβλία του 15χρονου που αυτοκτόνησε
12.01.26 , 16:02 Release Athens 2026: Έρχονται οι Viagra Boys και η Ecca Vandal
12.01.26 , 16:00 Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Mε matchy matchy εμφάνιση στον Ρέμο
12.01.26 , 15:51 Ρούλα Πισπιρίγκου: «Για μένα δε με νοιάζει πια» - Αποκλειστική δήλωση
12.01.26 , 15:48 Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»
12.01.26 , 15:15 Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή
12.01.26 , 15:06 Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα»
12.01.26 , 14:45 Evangelia: Η ηλικία, η καταγωγή, η προσωπική ζωή και η Eurovision
12.01.26 , 14:44 Cash or Trash: Ο Ζανό Ντάνιας φέρνει στη δημοπρασία γεύση από Απαράδεκτους!
12.01.26 , 14:39 Citroёn Racing: Πρώτη νίκη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα FIA ABB Formula E
Γιώργος Θεοφάνους: Αποκάλυψε στη Σκορδά γιατί δε μιλάει με τον Λιάγκα!
Μαυρομάτη: «Η μαμά μου είχε τη διαύγεια να με πάει πολύ νωρίς σε ψυχολόγο»
Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»
Τσολάκη: Η ανάρτηση από το σπίτι της μετά το πρόωρο τέλος της εκπομπής της
Γενέθλια για την Τίνα Μεσσαροπούλου: Το τρυφερό post του συζύγου της
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Το δημόσιο σχόλιο αγάπης στη Ρία Ελληνίδου
Κρήτη: «Με βίασε ο πατέρας μου πολλές φορές. Να τον πάτε μέσα»
Δημήτρης Αλεξάνδρου: Η Ρία Ελληνίδου στο πάρτι γενεθλίων του γιου του, Πάρη
Νατάσα Θεοδωρίδου: «Μπήκα μέσα σε ένα χειρουργείο και βγήκα μια άλλη»
Ιωάννα Μαλέσκου: «Δε νομίζω ότι χρειάζεται να απολογηθώ για τη γιορτή μου»
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου για το διάστημα που θα λείπει από την εκπομπή της λόγω... μητρότητας/ βίντεο Super Κατερίνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο διάστημα που θα λείπει από την εκπομπή «Super Κατερίνα» με άδεια μητρότητας αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου. 

Καινούργιου: Με τον σύντροφό της στη Βουκουρεστίου- Η στιλάτη εμφάνιση της

Η παρουσιάστρια, που διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, δέχτηκε τις τρυφερές ευχές της συνεργάτιδας της, Ελισάβετ Οικονόμου, που βγήκε σε τηλεοπτικό παράθυρο από την αίθουσα σύνταξης για να μεταδώσει το ρεπορτάζ της.

«Καλημέρα, Κατερίνα μου! Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Είσαι μια γλύκα έτσι όπως μεγαλώνεις, συγκινούμαι που σε βλέπω. Είσαι καταπληκτική! Νιώθουμε όλοι αυτή τη χαρά σου, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ευλογημένη στιγμή, όταν θα γίνεις μανούλα. Δε θέλουμε να σκεφτούμε πότε θα φύγεις, το λέμε συνέχεια με τον Ξενοφώντα, αλλά τι να κάνουμε;», είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή

«Τι να κάνω; Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο, καταλαβαίνεις. Θα έχετε την καλύτερη παρέα! Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο, πριν αλλά και μετά, να είμαι εκεί. Πρέπει να κάτσω και να αφοσιωθώ εκεί. Θέλω τις μέρες που θα κάτσω στο σπίτι με το μωράκι μου, τον ενάμιση μήνα όσο είναι, τις 40 μέρες, να είμαι εκεί αφοσιωμένη», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου, μη κρύβοντας τη χαρά αλλά και την ανυπομονησία της για τη στιγμή που θα έρθει στον κόσμο το μωρό της. 

Παναγιώτης Κουτσουμπής: «Ανυπομονούμε για το μωρό» - Τι λέει ο αδελφός του

Ακόμη, δεν έχει γίνει γνωστό αν η εκπομπή θα συνεχίσει με την ομάδα ή αν θα υπάρξει κάποιο άλλο πρόσωπο στην παρουσίαση, για το διάστημα που θα λείπει η Κατερίνα Καινούργιου. 

Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, αναμένεται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους, τον καρπό του έρωτά τους, περίπου στα τέλη Απριλίου.

Κατερίνα Καινούργιου: «Φούσκωσα... Δεν κοιτάζομαι στον καθρέφτη»

Η Katken δεν αποκάλυψε από την αρχή της εγκυμοσύνη της, αλλά από όταν το έκανε κι έπειτα, μοιράζεται συνεχώς με τους τηλεθεατές της εκπομπής τις σκέψεις, τα συναισθήματά της, τα σχέδια, τα όνειρά της και τις ευχές της για την κόρη που περιμένει. 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
KΑΤΕΡΙΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΥ
 |
ΕΓΚΥΟΣ
 |
ΑΔΕΙΑ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ
 |
ΕΚΤΟΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ
 |
ΜΩΡΟ
 |
ΓΕΝΝΑ
 |
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗΣ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top