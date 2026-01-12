Καινούργιου: «Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο» - Πόσο θα λείψει από την εκπομπή

Όσα είπε η Κατερίνα Καινούργιου για το διάστημα που θα λείπει από την εκπομπή της λόγω... μητρότητας/ βίντεο Super Κατερίνα

Στο διάστημα που θα λείπει από την εκπομπή «Super Κατερίνα» με άδεια μητρότητας αναφέρθηκε η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια, που διανύει τον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης της, δέχτηκε τις τρυφερές ευχές της συνεργάτιδας της, Ελισάβετ Οικονόμου, που βγήκε σε τηλεοπτικό παράθυρο από την αίθουσα σύνταξης για να μεταδώσει το ρεπορτάζ της.

«Καλημέρα, Κατερίνα μου! Χαίρομαι πάντα όταν σε βλέπω. Είσαι μια γλύκα έτσι όπως μεγαλώνεις, συγκινούμαι που σε βλέπω. Είσαι καταπληκτική! Νιώθουμε όλοι αυτή τη χαρά σου, γιατί σε αγαπάμε πάρα πολύ και είναι ευλογημένη στιγμή, όταν θα γίνεις μανούλα. Δε θέλουμε να σκεφτούμε πότε θα φύγεις, το λέμε συνέχεια με τον Ξενοφώντα, αλλά τι να κάνουμε;», είπε χαρακτηριστικά η δημοσιογράφος.

«Τι να κάνω; Πρέπει κι εγώ να κάτσω λίγο, καταλαβαίνεις. Θα έχετε την καλύτερη παρέα! Πρέπει να κάτσω να αφοσιωθώ και λίγο, πριν αλλά και μετά, να είμαι εκεί. Πρέπει να κάτσω και να αφοσιωθώ εκεί. Θέλω τις μέρες που θα κάτσω στο σπίτι με το μωράκι μου, τον ενάμιση μήνα όσο είναι, τις 40 μέρες, να είμαι εκεί αφοσιωμένη», απάντησε η Κατερίνα Καινούργιου, μη κρύβοντας τη χαρά αλλά και την ανυπομονησία της για τη στιγμή που θα έρθει στον κόσμο το μωρό της.

Ακόμη, δεν έχει γίνει γνωστό αν η εκπομπή θα συνεχίσει με την ομάδα ή αν θα υπάρξει κάποιο άλλο πρόσωπο στην παρουσίαση, για το διάστημα που θα λείπει η Κατερίνα Καινούργιου.

Η παρουσιάστρια και ο σύντροφός της, Παναγιώτης Κουτσουμπής, αναμένεται να κρατήσουν στην αγκαλιά τους, τον καρπό του έρωτά τους, περίπου στα τέλη Απριλίου.

Η Katken δεν αποκάλυψε από την αρχή της εγκυμοσύνη της, αλλά από όταν το έκανε κι έπειτα, μοιράζεται συνεχώς με τους τηλεθεατές της εκπομπής τις σκέψεις, τα συναισθήματά της, τα σχέδια, τα όνειρά της και τις ευχές της για την κόρη που περιμένει.